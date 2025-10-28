SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Suprema falla a favor de Mulet y ordena entregar comunicaciones de fiscales que lo indagaron en fallida causa por cohecho

El diputado de la FRVS quiere que el Ministerio Público responda luego de que lo indagaran como imputado en un caso durante 2012-2023. "Los fiscales son responsables de lo que hicieron. Fue inaceptable y deberán responder, ante esta grave situación que afectó a un hombre inocente”, afirman los abogados del parlamentario.

Juan Manuel OjedaPor 
Juan Manuel Ojeda
JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

Si hace algunos años atrás el diputado Jaime Mulet (FRVS) era perseguido por la Fiscalía, ahora es el parlamentario el que persigue a los investigadores que lo tuvieron bajo la lupa por un supuesto delito de cohecho en una causa de la comuna de Tierra Amarilla.

La pugna del diputado con el Ministerio Público se remonta al periodo entre años 2017 y 2023. Según la defensa del parlamentario -representada por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz- Mulet fue “objeto de una injusta investigación penal, por su supuesta participación en calidad de inductor de un delito de cohecho” en un caso cuyos hechos habían ocurrido en Tierra Amarilla.

Esa investigación, en su momento, fue dirigida por el fiscal Christian González, el fiscal Luis Miranda y por el exfiscal regional Alexis Rogat.

Según la defensa de Mulet, toda la investigación estuvo basada en hechos falsos, que nunca fueron verificados y que tuvieron como origen la declaración del exalcalde de Tierra Amarilla Osvaldo Delgado quien testificó estando privado de libertad.

Dedvi Missene

“Una investigación objetiva y responsable hubiera permitido concluir la falsedad de la declaración, en atención a sus numerosas contradicciones y a la comprobable imposibilidad de algunas de las cosas que en ella se expresan”, alegaron en su momento la defensa de Mulet.

Toda esa investigación fracasó luego de que el pleno de la Corte de Apelaciones de Copiapó no diera lugar a la solicitud de desafuero del Ministerio Público. A juicio de ese tribunal de alzada los antecedentes de la Fiscalía “no son suficientes para perseguirlo penalmente”. Tras ese rechazo, Mulet fue sobreseído.

Mulet no suelta a la Fiscalía

Tres años después de esa decisión, Mulet va tras la Fiscalía. No solo se querelló contra los fiscales que lo investigaron sino que además solicitó por Ley de transparencia todas las comunicaciones de los persecutores cuando tuvieron que armar la causa en su contra.

El acceso a esa información primero fue denegada por el Ministerio Público. Tras ese portazo, Mulet recurrió a la Corte de Copiapó la que falló parcialmente a su favor. Sin embargo, esta semana Mulet ganó en la Corte Suprema.

En una sentencia unánime de la Tercera Sala -integrada por la ministra Adelita Ravanales, el ministro Diego Simpértigue, la ministra (S) Dobra Lusic, la abogada integrante María Angélica Benavides y el abogado integrante Carlos Urquieta- se ordenó a la Fiscalía entregar toda la documentación requerida por Mulet.

Eso incluye, por ejemplo, “todas las resoluciones y actos administrativos -indistintamente del soporte en el que consten- dictados durante el período que media entre los años 2017 y 2023 por la Fiscalía Regional de Atacama, en el contexto de la causa relativa a don Jaime Mulet Martínez”.

Además la Fiscalía deberá dar copia al eximputado de “los informes emanados de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional de Atacama y de la misma Unidad de la Fiscalía Nacional o de las Unidades Especializadas de esta última, que hayan sido remitidos a la Fiscalía Regional de Atacama, en todos los casos para el período 2017-2023, referidos al señor Mulet Martínez”.

La decisión del máximo tribunal fue valorada por la defensa de Mulet. “Estamos muy satisfechos. Los ministros de la Corte Suprema de manera unánime nos dieron la razón. El Ministerio Público nos deberá entregar todas las comunicaciones entre los fiscales por la persecución arbitraria en contra del Señor Mulet”, comentaron a través de un comunicado por escrito los abogados Colombara y Díaz.

Este es un paso relevante y esencial en la búsqueda de la verdad y reparación del diputado Señor Mulet, quien junto a su familia, fueron perseguidos penalmente de manera injusta y arbitraria por el exfiscal regional Rogat, y por los actuales fiscales Gonzalez Carriel y Miranda. Son responsables penal y civilmente de lo que hicieron. Fue inaceptable y deberán responder, ante esta grave situación que afectó a un hombre inocente”, agregaron los dos abogados.

Más sobre:Corte SupremaFiscalíaJaime MuletTierra Amarilla

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Acusación pendiente: Pardow “no ha sido habido” y UDI acusa al gobierno de esconder al exministro

Megaoperación contra Comando Vermelho deja más 60 muertos y es la más letal de Río de Janeiro

Contraloría pone reparos al Fes: “No cumplen como condiciones para ser reconocidos como activos” y expertos ven un mayor impacto fiscal

Cordero critica “doble estándar” de los clubes y alerta por infiltración de organizaciones criminales en el fútbol

ChileMeat alerta sobre paralización de producción de carne en el sur por paro del SAG

Fijan prisión preventiva para tres adultos e internación provisoria para menor implicados en crimen de Krishna Aguilera

Lo más leído

1.
Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

2.
Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

3.
Muere a los 88 años Héctor Noguera: adiós a una leyenda de la cultura nacional

Muere a los 88 años Héctor Noguera: adiós a una leyenda de la cultura nacional

4.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

5.
Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Servicios

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: revisa cómo postular

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: revisa cómo postular

Confirman monto y requisitos para recibir el aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados

Confirman monto y requisitos para recibir el aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados

Acusación pendiente: Pardow “no ha sido habido” y UDI acusa al gobierno de esconder al exministro
Chile

Acusación pendiente: Pardow “no ha sido habido” y UDI acusa al gobierno de esconder al exministro

Cordero critica “doble estándar” de los clubes y alerta por infiltración de organizaciones criminales en el fútbol

Fijan prisión preventiva para tres adultos e internación provisoria para menor implicados en crimen de Krishna Aguilera

Contraloría pone reparos al Fes: “No cumplen como condiciones para ser reconocidos como activos” y expertos ven un mayor impacto fiscal
Negocios

Contraloría pone reparos al Fes: “No cumplen como condiciones para ser reconocidos como activos” y expertos ven un mayor impacto fiscal

ChileMeat alerta sobre paralización de producción de carne en el sur por paro del SAG

Renuncia histórico gerente general de Sodimac tras 20 años en el cargo

Cola de Mono destaca entre los 5 mejores cócteles del mundo, según TasteAtlas
Tendencias

Cola de Mono destaca entre los 5 mejores cócteles del mundo, según TasteAtlas

“Pensé muchas veces que no podría más”: la primera declaración de Amaia Montero tras su retorno a La Oreja de Van Gogh

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Práctica de penales y ambiente hostil: la tensa espera de la U de cara a la revancha con Lanús por la Copa Sudamericana
El Deportivo

Práctica de penales y ambiente hostil: la tensa espera de la U de cara a la revancha con Lanús por la Copa Sudamericana

La UC denuncia a Lucas Assadi por el escupitajo en el Clásico Universitario y pide dura sanción contra el volante de la U

A la caza del récord del Ballet Azul: Coquimbo obtiene aforo completo para duelo con La Calera en que puede ser campeón

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago
Finde

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Ministros llegan al velorio de Héctor Noguera en el Campus Oriente: “Muchos vemos en él un maestro que hoy día parte”
Cultura y entretención

Ministros llegan al velorio de Héctor Noguera en el Campus Oriente: “Muchos vemos en él un maestro que hoy día parte”

Jaime Vadell, el último gran compañero de Héctor Noguera despide al actor: “Era un artista”

Cómo fueron los activos últimos años de Héctor Noguera en teleseries, teatro y talleres

El Pentágono exige acuerdos de confidencialidad para operaciones militares en América Latina
Mundo

El Pentágono exige acuerdos de confidencialidad para operaciones militares en América Latina

Megaoperación contra Comando Vermelho deja más 60 muertos y es la más letal de Río de Janeiro

El huracán Melissa toca tierra como la tormenta más fuerte de la historia de Jamaica

Cuando un diagnóstico cambia la vida, tener un seguro puede cambiar el final
Paula

Cuando un diagnóstico cambia la vida, tener un seguro puede cambiar el final

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80