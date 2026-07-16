Temporal pone a prueba al país: cortes de luz, marejadas y múltiples alertas por crecidas de ríos en el sur

El esperado sistema frontal anunciado para gran parte de Chile comenzó a mostrar este miércoles sus primeros efectos sobre la zona centro-sur del país y se transforma en una prueba para la capacidad de respuesta del Estado frente a uno de los eventos meteorológicos más intensos en años.

El despliegue se reflejó luego de que el Ejecutivo decretara emergencia preventiva entre las regiones de Atacama y Los Ríos, activara los Cogrid nacionales y regionales, y dispusiera el acuartelamiento de unidades del Ejército desde Copiapó hasta Puerto Montt. A ello se sumó la suspensión de clases en establecimientos educacionales de cinco regiones y el reforzamiento de los planes de contingencia de municipios, empresas sanitarias, distribuidoras eléctricas y organismos de emergencia.

Durante la mañana del miércoles, el Presidente José Antonio Kast visitó el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), en Valparaíso, desde donde insistió en que el país enfrenta un fenómeno que exige coordinación y prevención. Llamó a evitar desplazamientos innecesarios, preparar kits de emergencia y colaborar con vecinos, especialmente personas mayores y pacientes electrodependientes.

Más tarde, el Mandatario encabezó una reunión de coordinación en el Palacio de La Moneda junto a los ministros del Trabajo, Energía, Deportes, Obras Públicas, Transportes, Vivienda, Justicia, Economía y Minería, para revisar el despliegue preventivo.

Presidente Kast monitorea sistema frontal. msm

Evacuaciones y nuevos focos de riesgo

Uno de los principales focos de preocupación se concentró en la Región Metropolitana. La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, confirmó que se coordinaban evacuaciones preventivas en dos campamentos emplazados junto al río Mapocho: uno en Talagante y otro en el sector La Islita, en Puente Alto, debido al riesgo de crecidas.

La autoridad explicó que ya se encuentran habilitados albergues para recibir a las familias mientras persista la amenaza y advirtió que las mayores preocupaciones siguen siendo los anegamientos urbanos, las activaciones de quebradas y las remociones en masa en sectores precordilleranos. La situación también motivó el cierre preventivo de la Ruta G-25, principal acceso a San José de Maipo, debido a las condiciones meteorológicas en la precordillera.

En paralelo, Transportes y Telecomunicaciones presentó el Plan Nacional de Conectividad en Emergencias, una estrategia destinada a resguardar la conectividad frente a eventuales cortes de energía, daños en la fibra óptica y problemas de cobertura en zonas aisladas. El plan contempla medidas como el monitoreo permanente de las redes por parte de Subtel, el aseguramiento de respaldo energético en sitios móviles, la reposición prioritaria de energía en nodos críticos, la activación del Roaming Automático Nacional de Emergencia, el despliegue de infraestructura móvil de apoyo y cuadrillas de emergencia, además de la fiscalización del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) y de los planes de contingencia de las empresas.

La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, señaló que el objetivo es garantizar que las personas puedan mantenerse informadas y coordinar ayuda durante la emergencia, reforzando la coordinación con Senapred y las compañías del sector.

Crecidas de ríos y nuevas alertas

Con el avance de las precipitaciones comenzaron a activarse nuevas alertas hidrológicas. Durante la tarde, Senapred declaró alerta temprana preventiva para la Región del Maule ante el aumento esperado en los caudales de ríos y esteros, mientras que Coquimbo pasó de alerta temprana preventiva a alerta amarilla debido al pronóstico de lluvias intensas, fuertes vientos, nevadas y alta probabilidad de aluviones y derrumbes.

Según Álvaro Salazar, climatólogo del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (Ceaza), se prevé un evento de precipitación extrema para este fin de semana en la región de Coquimbo, que podría superar en intensidad y magnitud todos los registros de los últimos 60 años, con acumulados de entre 100 y 300 mm y hasta 4 metros de nieve en la cordillera, “acompañado de tormentas eléctricas y viento fuerte”, añade.

Marejadas en el borde costero de la Región de Valparaíso, en el marco del frente de mal tiempo que afectara al país. MANUEL LEMA/ATON CHILE

La situación también obligó a decretar alerta amarilla para la comuna de Coihueco, en Ñuble, por la crecida del río Niblinto. A través del Sistema de Alerta de Emergencia, Senapred pidió a la población alejarse del cauce. Posteriormente, el organismo extendió la alerta amarilla a Pinto, Chillán y Chillán Viejo por el incremento del caudal del río Chillán.

En Biobío, la institución también reiteró el llamado a evitar la ribera del río Pichilo, en la comuna de Arauco, donde el caudal continuó aumentando durante la jornada.

Las amenazas no se limitaron al interior. Durante la tarde también se decretó alerta temprana preventiva para todo el borde costero continental entre Atacama y Aysén, además del archipiélago Juan Fernández, por marejadas anormales que coincidirán con mareas de sicigia, que es cuando la Tierra, el Sol y la Luna se alinean y se suman las fuerzas gravitacionales de ambos astros. Las marejadas se extenderán desde Huasco hasta el Golfo de Penas.

En tanto, la directora del Centro UC Observatorio de la Costa, Carolina Martínez, advirtió que la combinación de precipitaciones intensas, marejadas y altas mareas podría provocar anegamientos costeros, sobrepasos de oleaje y cambios importantes en playas y desembocaduras de ríos.

Cortes de luz y primeros daños

El avance del frente también comenzó a afectar los servicios básicos. Según cifras de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), durante la tarde más de 84 mil clientes llegaron a estar sin suministro eléctrico, principalmente en Ñuble, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.

Cortes de luz. Imagen de referencia. JAVIER SALVO/ATON CHILE

En la RM los mayores problemas se concentraron en Melipilla y La Reina. En las regiones del sur también comenzaron a registrarse daños materiales. Senapred reportó 73 viviendas con daños menores en Biobío y La Araucanía, además de otras 18 viviendas con daños aún en evaluación.

Uno de los episodios más llamativos ocurrió en Tomé, donde las fuertes ráfagas de viento destruyeron cerca del 70% de la Escuela Modular de Punta de Parra, infraestructura levantada apenas hace algunos meses tras los incendios forestales del verano. Una persona resultó con lesiones leves y no había estudiantes al momento del incidente.

El deterioro de las condiciones meteorológicas llevó también a nuevos despliegues preventivos. La Superintendencia de Servicios Sanitarios instruyó a las empresas sanitarias entre Atacama y Los Lagos a reforzar sus planes para garantizar la continuidad del suministro de agua potable y del sistema de saneamiento. Mientras, Sernageomin activó un comité nacional de crisis para monitorear sectores susceptibles a remociones en masa y coordinar el despliegue de equipos técnicos.

En Santiago, el Cementerio General anunció el cierre para visitas durante jueves y viernes debido al riesgo de caída de ramas y árboles, manteniendo únicamente la atención de servicios funerarios esenciales.

La Escuela Modular de Punta de Parra. CARLOS ACUNA/ATON CHILE

Mientras el sistema frontal continúa desplazándose hacia la zona central, la Dirección Meteorológica de Chile endureció durante la jornada sus pronósticos y amplió la alarma meteorológica por precipitaciones intensas hasta la Región de O’Higgins, donde entre viernes y domingo podrían acumularse entre 90 y 120 milímetros de lluvia.

Con varias jornadas consecutivas de precipitaciones por delante, las autoridades coinciden en que el mayor riesgo no estará únicamente en la intensidad de las lluvias, sino en la saturación progresiva de los suelos, el aumento sostenido de los caudales y la posibilidad de remociones en masa.

Bomberos de Chile, por su parte, adoptó la decisión de acuartelarse a partir de este jueves. El comandante Juan Quevedo, Punto Focal Operativo Nacional (s) de la institución, afirmó que se activó el monitoreo permanente de equipos especializados USAR para derrumbes y aluviones, unidades GERSA para rescates en inundaciones y grupos de búsqueda en zonas agrestes, todos coordinados desde un puesto nacional de comando de crisis.