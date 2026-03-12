Tercera jornada de formalización: fiscal Carrera dice que actuaciones de Guerra “avivaron el fuego del estallido social”

Diez declaraciones leyó este miércoles el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago para argumentar su solicitud de prisión preventiva para el exfiscal Manuel Guerra.

En el tercer día de formalización -luego de que el lunes Guerra renunciara a su derecho a guardar silencio y declarara en extenso, y el martes se realizara el contrainterrogatorio- las partes acusadoras plantearon sus argumentos de por qué la prisión preventiva sería la medida cautelar más adecuada para Guerra.

Carrera dijo que la actuación de Guerra -a quien se le imputan los delitos de cohecho, violación de secreto y prevaricación en varias causas que involucraron a políticos y autoridades entre 2015 y 2021- había provocado “ daño al Ministerio Público, al país y a la confianza en las instituciones ”.

Según se ha establecido hasta ahora, Guerra mantuvo chats con el abogado Luis Hermosilla, imputado también por delitos de corrupción, en los que iba comentando las investigaciones que tenía a su cargo, las que denominó como “causas VIP”. Incluso llegó a preguntarle qué quería el gobierno respecto a un determinado imputado, como fue en el caso del senador Manuel José Ossandón (RN). Esto último, por la cercanía de Hermosilla con Andrés Chadwick y el gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

Se realiza audiencia de formalización contra el exfiscal Manuel Guerra.

En una primera parte, Carrera leyó un informe evacuado por la OCDE en 2018 que cuestionó la “ falta de explicación técnica ” para algunas de las decisiones que fue tomando Guerra en sus causas, como en el caso Penta. El informe corresponde a las visitas que realiza el organismo internacional para revisar la labor de las instituciones del país. Ese informe, dijo Carrera, fue “ lapidario ” para Chile.

Esa misma falta de explicación técnica a la que aludió la OCDE fue parte de la declaración del exfiscal Carlos Gajardo, quien formó parte del equipo de Guerra al inicio de la investigación del caso Penta. “Tanto la decisión de suspender condicionalmente al senador Iván Moreira, como la de eliminar los delitos de cohecho para Carlos Lavín y Carlos Délano no tenían fundamento técnico”, dijo Gajardo en su declaración al Ministerio Público, lo que fue leído por Carrera.

“Los nuevos antecedentes que dan cuenta de la intervención de estas decisiones de Luis Hermosilla, abogado que no era interviniente del caso, y de la contratación posterior de don Manuel Guerra en la Universidad de San Sebastián con un sueldo millonario ratifican mi convicción de que ambas decisiones tuvieron otras motivaciones que no son jurídicas ”, fue parte de ese testimonio.

Se realiza audiencia de formalización contra el exfiscal Manuel Guerra.

Carrera señaló que Guerra no se equivocaba al señalar que él tenía autonomía para tomar ciertas medidas, pero “lo reprochable no son las decisiones en sí, más allá del sentido común. Lo que acá estuvo siempre en cuestionamiento fue cómo subyugó esas decisiones a otros intereses distintos. El Ministerio Público se transformó en un instrumento de otras personas o grupos de interés a cada una de estas causas”.

Entre esas decisiones, que están bajo la lupa del Ministerio Público, están la reformalización de Lavín, Délano y Pablo Wagner, sacando los delitos de soborno y cohecho, y con ello dejando afuera al Consejo del Estado (CDE) de la causa. “Lo que correspondía era no perseverar, pero no reformalizar”, dijo Carrera, quien agregó que Guerra actuó como abogado defensor y no como fiscal.

La declaración de Lorena Parra

La penúltima declaración que leyó Carrera fue la de la fiscal metropolitana Oriente, Lorena Parra. La persecutora, quien declaró el 11 de diciembre de 2024, contó que conoció a Guerra en capacitaciones cuando la nombraron fiscal en Arica en 2002 y Guerra estaba en Iquique. En 2015, Guerra como jefe de la Oriente le ofreció la jefatura de la Fiscalía de Las Condes.

“De ahí en adelante la relación se volvió más cercana. Se forjó una relación de amistad, nos veíamos y juntábamos en nuestras casas con fiscales, como Felipe Díaz, Alejandro Sepúlveda. Con todos ellos nos conocíamos por nuestro paso por el norte”, dijo Parra, quien comentó que Guerra no hablaba públicamente en esas reuniones del caso Penta.

Posteriormente, Parra, en su declaración, abordó el caso Audio, que terminó abriendo la investigación contra Guerra. “Respecto del contenido del celular incautado, en la revisión aparecen conversaciones entre Manuel Guerra y Luis Hermosilla, las que se pusieron en conocimiento de la Fiscalía Nacional debido a la trascendencia y eventuales delitos que pudieran haberse cometido. Luego surge una noticia de Ciper y el fiscal nacional designa al fiscal regional Mario Carrera para dicha arista”, leyó el persecutor.

Asimismo, pese a que Parra dijo “no conocer mucho” la relación entre Guerra y Hermosilla, reconoció que fue el imputado quien hizo el nexo con el abogado para que los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago y San Miguel conocieran de su trayectoria cuando quiso postular a la jefatura de la Oriente.

“ Cuando yo postulo a la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Manuel Guerra me hace el nexo con Luis Hermosilla y le pasó mi currículum para que se lo haga llegar a algunos ministros de corte y conozcan mi trayectoria profesional. Es ahí que me queda claro que ambos eran cercanos”, dijo Parra.

Guerra y el estallido social

Para concluir, Carrera remató con dos ideas. Primero, dijo que la actuación de Guerra, cuya renuncia al Ministerio Público se produjo en 2021, sirvió para “ avivar el fuego del estallido social ” de 2019. Si bien dijo que no había una relación directa, explicó que la percepción de injusticia para ciertos grupos de la sociedad sí fue parte de las demandas de la época. Como segunda idea, acentuó en la gravedad del informe de la OCDE que refirió al inicio.

“El informe de la OCDE no es que se archive. Es parte de los informes que en el sistema internacional se utilizan para ponderar temas económicos o de ayuda a los distintos países. Entonces, tenemos conductas que por un lado avivaron el fuego de lo que era el estallido social en la época y, por otro lado, también sirvieron para que nuestro país tuviera una menor calificación o fuera tratado como un país de la OCDE que tenía un Ministerio Público que no estaba a la altura”, dijo el persecutor.

Se realiza audiencia de formalización contra el exfiscal Manuel Guerra.

Carrera aseguró que los hechos de Guerra eran graves y que representaba un peligro para la seguridad de la sociedad. Asimismo, afirmó que contaba con los medios para darse a la fuga si así lo estimara.