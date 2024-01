Tiroteo en Peñalolén deja a una persona herida a bala

Durante la tarde de este lunes se registró un nuevo tiroteo en la Región Metropolitana, esta vez en la comuna de Peñalolén, situación que dejó a una persona herida a bala.

Según información preliminar, el hecho habría ocurrido en la intersección de la calle Tagua Tagua con Pasaje I, cuando múltiples sujetos desconocidos llegaron premunidos con armas de fuego hasta el frontis de una vivienda, desde donde efectuaron una cantidad indeterminada -hasta el momento- de disparos, para luego darse a la fuga del lugar.

Tras el ataque, se reportó que una persona recibió un impacto de bala en su cuerpo, debiendo ser trasladada hasta la unidad de Urgencias del Hospital Luis Tisné, y cuyo estado de salud se desconoce.

Al respecto, el fiscal Miguel Angel Orellana, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), explicó que “el sitio del suceso es abierto, en el que se ha registrado una multiplicidad de evidencia balística que da cuenta de la violencia utilizada por los autores del delito. Es más de una persona, con un par de vehículos involucrados, Tuvo la suerte la familia que habita el lugar de que ninguna de las personas que estaba al interior del inmueble resultara fallecida, sin embargo hay una persona lesionada”.

Al ser consultado sobre si hubo un secuestro previo al tiroteo, el persecutor indicó que “no me voy a pronunciar respecto de los móviles. No voy a descartar ninguna hipótesis respecto de las razones por las que se produce esta balacera, que evidentemente no es una situación casual, tiene un móvil que estamos indagando, pero que vamos a mantener en reserva con el objeto de tener resultados exitosos al más corto plazo”.

Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público, instruyendo que detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe) de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajen en el lugar para establecer la dinámica del crimen y dar con los responsables.