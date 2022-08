“Todos nuestros partidos son importantes”: Ministra Vallejo responde a críticas que apuntan a “diferencia de trato” por salida de Vega

“Todos nuestros partidos son importantes”. Con esa frase respondió la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, antes los cuestionamientos por la salida de la otrora titular de Desarrollo Social, Jeanette Vega, que apuntan que existió un trato diferente respecto a otros ministros de Apruebo Dignidad -coalición que impulsó la campaña presidencial de Boric- que han cometido más errores en comparación con la militante PPD.

Durante esta mañana, en el programa Mesa Central, la ministra que encabeza la Segegob aprovechó de abordar a las críticas, ante la pregunta del conductor de que “en el PPD acusan de que hay trato diferenciado porque la exministra no es de Apruebo Dignidad”. Frente a ello, la vocera del Ejecutivo retrucó que “nosotros tenemos un gobierno de dos coaliciones, todos nuestros partidos son importantes, todos los partidos oficialistas”.

De esta forma -profundizando en el punto-, Vallejo argumentó que “tenemos dos coaliciones que sostienen este proyecto de transformación y que sostienen nuestro programa, que lo compartimos con todos (...) los conglomerados que pertenecen a esta coalición”.

La exdirigente estudiantil también explicó que la salida de Jeanette Vega no guardaba relación alguna con su militancia y solicitó “un poquito de altura de miras”.

La exministra de Desarrollo Social presentó su renuncia luego de la filtración de un informe reservado de la PDI que detallaba las escuchas telefónicas al líder de la CAM y en el que se consignó un intercambio entre una de sus asesoras con Llaitul, a petición de la exsecretaria de Estado en mayo pasado, información que reveló el medio Ex-Ante.

“Esto no tiene que ver con militancia, un poquito de altura de miras, la decisión que toma la ministra Vega no tiene que ver con su militancia en el PPD, tiene que ver con que hay cosas que no se transgreden en un gobierno y cuando se transgreden sobre este tipo de hechos -que además son sumamente delicados- se asumen las responsabilidades políticas”, enfatizó la vocera de gobierno.

En el mismo diálogo, la ministra que lidera la Segegob apuntó que se aceptó la renuncia de Jeanette Vega porque “este tipo de intentos de gestión no se llevan a cabo de motu proprio, la ministra no fue ni instruida ni informó de aquello, más allá del principio de buena fue que no me cabe duda que lo tuvo y que no lo hizo para perjudicar al gobierno, pero este tipo de gestiones no se dan de esa forma”.

Camila Vallejo no fue la única secretaria de Estado que se refirió a las críticas de por qué ministros como Jackson o Siches -cercados a Apruebo Dignidad- cometiendo errores relevantes, no han corrido la misma suerte que la militante PPD.

En entrevista con LT Domingo, la ministra de la Mujer y Equidad de Género respondió que “eso es no mirar acuciosamente los últimos meses, porque donde ha habido errores también ha habido posiciones públicas del Presidente que, precisamente, hacen valer los errores de esos ministros de cara a la opinión pública. No hay espacio para interpretar que esto tenga que ver con la adscripción de la ministra Vega”, y agregó que “no me corresponde a mí cuestionar las decisiones que tome el Presidente”.