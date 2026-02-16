Tomás Vodanovic por desalojo del campamento Santa Marta: “Se ha ofrecido alternativa de traslado transitorio a todas las familias”

Durante la mañana de este lunes se lleva a cabo el desalojo del campamento Santa Marta, ubicado en el de Camino a Melipilla con Av. Los Pajaritos, en la comuna de Maipú. Ante esto, el alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic, se refirió al hecho señalando que “se ha ofrecido alternativa de traslado transitorio a todas las familias”.

Previo al inicio de los trabajos, es que Vodanovic compartió una publicación en redes sociales donde apuntó que el desalojo se enmarca en el “plan de recuperación de todo el eje de Camino a Melipilla con Pajaritos, donde a través de distintas intervenciones podemos recuperar estos espacios para la tranquilidad y seguridad de nuestra familia”.

En la misma línea, el alcalde detalló que “este operativo ha contado con el mismo plan social que el desalojo del campamento El Trébol, donde se ha ofrecido alternativa de traslado transitorio a todas las familias, resguardo de ellas en albergue, traslado de enseres y también cuidado y traslado de sus mascotas”.

“Esperemos que sea un operativo lo más tranquilo posible, contando con el apoyo de las familias, pero sabemos que nuestro objetivo es poder recuperar este espacio para nuestra familia”, añadió.

El edil además, detalló que no habrán cortes de tránsito a raíz de los trabajos realizados en el sector, aunque llamó a estar atentos a las redes sociales de la comuna.

Finalmente Vodanovic apuntó que “seguiremos trabajando con fuerza para tener un Maipú más seguro, tranquilo y ordenado, sin perder nunca vista el enfoque humano que nos permite hacerlo con la tranquilidad y resguardo de las familias”. .