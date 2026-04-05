Trabajador muere al interior de planta CMPC en Laja

Un trabajador falleció al interior de la planta de CMPC en la comuna de Laja, Región del Biobío, luego de haber sido reportado previamente como desaparecido dentro del recinto industrial.

La propia empresa confirmó durante la madrugada el deceso, señalando que se trataba del primer oficial de la Máquina Papelera 12, quien contaba con 19 años de experiencia en la compañía.

“Lamentamos profundamente informar que, en horas de esta madrugada, falleció, al interior de Planta Laja, uno de nuestros trabajadores”, indicó la firma a través de un comunicado.

Búsqueda previa y hallazgo

Durante la jornada anterior, CMPC había informado la desaparición del trabajador dentro de sus instalaciones, lo que activó un operativo interno de búsqueda.

Tras varias horas de diligencias al interior del recinto, el operario fue encontrado, confirmándose posteriormente su fallecimiento.

Investigación en curso

Desde la empresa señalaron que se encuentran colaborando con las autoridades para esclarecer lo ocurrido .

“Estamos colaborando con las autoridades respectivas y realizando las tareas correspondientes para determinar, a la mayor brevedad posible, las causas del trágico hecho”, indicaron.

Asimismo, expresaron sus condolencias a la familia, cercanos y compañeros de trabajo del trabajador fallecido.