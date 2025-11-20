BLACK SALE $990
    Nacional

    Tragedia en Torres del Paine: recuperan los cinco cuerpos y evacúan a los sobrevivientes entre reproches a Conaf

    En una operación de rescate marcada por ventanas climáticas mínimas, las autoridades trasladaron a las víctimas fatales y transportaron con vida a otros cuatro montañistas atrapados. El grupo denunció la ausencia de guardaparques y una reacción tardía de Conaf en los momentos críticos del accidente.

    Por 
    Gabriela Mondaca
     
    Francisco Corvalán
    Foto: FACh

    El severo cambio climático registrado este lunes en el circuito “O” del Parque Nacional Torres del Paine desencadenó una de las emergencias más graves de los últimos años en la zona.

    Durante la noche del martes se confirmó oficialmente que fueron cinco los fallecidos encontrados en el Paso John Garner. Según Conaf, se trata de Cristina Calvillo Tovar (37), Julián García Pimentel (36), ambos mexicanos; Nadine Lichey (45) y Andreas Von Pein (52), ciudadanos alemanes; y Victoria Bond (40), británica.

    Así, este miércoles mientras avanzaban las horas, las autoridades iniciaron un operativo para recuperar y evacuar los cuerpos en ventanas de tiempo extremadamente acotados debido al clima.

    El delegado presidencial regional de Magallanes, José Antonio Ruiz, informó la situación: “Ya habiendo pasado la fase de búsqueda, pasamos a la fase de evacuación. Tiene que ser una evacuación segura. Esto está muy sujeto a las condiciones meteorológicas, que no se habían dado por ejemplo por vía aérea en los días anteriores”.

    Añadió que “según las proyecciones y datos que se manejan, hay ventanas meteorológicas, y se van a aprovechar el máximo posible de ellas”. Estas, según el subdirector del CR2 y académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. de Chile, René Garreaud, corresponden a “la alternancia natural entre condiciones de buen a mal tiempo”, propia de las latitudes medias del sur de Chile. En esa zona, explica, “el tiempo es muy variable, porque está lo que le llamamos el cinturón de los oestes, que está permanentemente pasando centros de alta y baja presión”. Por eso, no es extraño que se generen breves periodos con “viento más moderado, ausencia de precipitación, seguidos rápidamente por condiciones adversas. Esa dinámica hace que en la Patagonia el tiempo “varíe día a día” y que estas ventanas sean parte del funcionamiento normal del clima austral.

    Y así fue. A eso de las 14:00 horas, las autoridades informaron que los cuerpos de las personas fallecidas fueron recuperados y trasladados por el helicóptero Bell-412 de la IVª Brigada Aérea de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), para luego marcharse en dirección a Puerto Natales y luego al Servicio Médico Legal.

    Pero la maniobra de acción también incluyó la evacuación de otro grupo de montañistas que se encontraban pidiendo ayuda en el sector Dickson del Parque Nacional. Y es que además de los fallecidos, otras cuatro personas fueron empadronadas con vida. Ellos fueron trasladados por Carabineros al Hospital Augusto Essmann de Puerto Natales, para recibir atención médica.

    La acción llegó luego de la denuncia hecha a través de redes sociales por los mismos montañistas, quienes la mañana del miércoles publicaron un nuevo mensaje en el grupo de Facebook Torres del Paine -el mismo donde comenzó la alerta inicial con un “PLEASE HELP”. Ese fue el que encendió nuevas alarmas.

    En el texto, el grupo que se encontraba en el refugio cuestionaba duramente la reacción y apoyo de las autoridades y operadores del parque: “Logramos regresar con vida y fuimos parte de los esfuerzos de autoorganización y de búsqueda y rescate. Caminamos desde Los Perros hasta Dickson, pero varias personas están heridas y traumatizadas. Estamos tratando de ser evacuados fuera del parque”.

    Acusaron además que tanto Vértice -operador de los campamentos- como Conaf habrían sido “deliberadamente obstructivos” para evacuar a quienes intentaron cruzar el paso el 17 de noviembre.

    Torres del Paine (Imágenes referenciales)

    “Estamos traumatizados, con frío, con equipo dañado o mojado, y nos estamos quedando sin comida ni suministros. Solo queremos salir”, se lee en una parte del escrito que también denuncia que los guardaparques no estuvieron en los sectores críticos el día del accidente: “Varios regresaron al paso la tarde del 17 para rescatar a personas desaparecidas, ya que no había guardaparques ni equipos de rescate en las cercanías”.

    Incluso sostienen que “algunos miembros de Conaf llegaron muy tarde el día 17, justo a tiempo para envolver el cuerpo de una persona fallecida (...) No llegaron policías ni carabineros hasta el día siguiente”.

    Finalmente, el grupo de montañistas apuntaba a la necesidad urgente de apoyo para salir del parque: “Estamos tratando de convencer a Vértice y a Conaf de utilizar vehículos 4×4 para trasladar a quienes están sufriendo desde Dickson hasta Puerto Natales, pero con poca suerte, ya que no creen que sea logísticamente posible dado que no hay ‘lesiones que amenacen la vida’”.

    Conaf y Vértice

    La ausencia de los guardaparques de Conaf ya había sido informado a La Tercera por trabajadores del parque, quienes señalaron que se debió al cambio de turnos, situación confirmada por el director regional de Conaf, Mauricio Ruiz. Según dijo a este medio, a los guardaparques se les dio permiso para concurrir a votar o a excusarse durante el domingo, mientras que el turno entrante ingresó al parque el lunes 17 por la mañana. Debido a la lejanía de la entrada hasta el campamento Perros, no fue hasta avanzada la tarde que el puesto tuvo personal nuevamente.

    “Nosotros manejamos personal que va escalando también en contrataciones durante la temporada alta. Manejamos quince sectores en el parque nacional, el parque es inmenso, que tienen muchísimos lugares para para atender público, y este sector en particular corresponde al más complejo de la montaña. El día 17, los guardaparques que pertenecen a ese sector, eran dos, iban subiendo. El el lugar de trabajo al cual acceden ellos en la montaña es muy lejos. Tienen que caminar alrededor de entre diez a quince kilómetros para llegar a su lugar del trabajo”, comentó.

    El delegado Ruiz había confirmado lo propio por su cuenta, aunque con una información adicional: “Efectivamente había un cambio de turno por el tema de las elecciones, pero en los campamentos concesionados se encontraba personal de la empresa”.

    Pero fuentes conocedoras afirman que los dichos del delegado son improcedentes. Si bien pudo estar personal de la empresa concesionada, la responsabilidad de autorizar o no un trayecto por el parque es exclusivamente de Conaf y sus guardaparques.

    Ante las críticas emanadas por los sobrevivientes, la empresa Vértice S.A. señaló que su rol es el de proveedor de alojamiento y alimentación, y que desde el primer momento se pusieron a disposición de las autoridades tras la tragedia. Asimismo, afirmaron que brindaron apoyo logístico a los equipos de rescate con vehículos y embarcaciones; han colaborado en las labores de evacuación, facilitado la comunicación con autoridades y familiares, y han entregado abrigo, alimentación, alojamiento y contención emocional a los afectados. “Estamos profundamente afectados por lo ocurrido y seguiremos trabajando comprometidos con nuestra misión de cuidar la naturaleza y a las personas en el parque”, indicaron.

    La flecha roja indica dónde ocurrió el accidente.

    Sobre la investigación que lleva adelante Fiscalía, el general de Carabineros Marco Alvarado, jefe zonal de Magallanes, explicó que el Grupo de Operaciones Policiales Especiales, junto al equipo de montaña de la institución, especialistas del Ejército y personal de Conaf, ya están trabajando en el sector.

    Señaló que, si bien existe una responsabilidad operativa por parte de Carabineros, la investigación fue encargada por la Fiscalía a la PDI. No obstante, debido a las condiciones geográficas del lugar, Carabineros deberá realizar labores específicas, como el levantamiento inicial, la georreferenciación y la evacuación de los cuerpos, así como su fijación en el terreno. “Eso nos corresponde a nosotros; la parte analítica la define la Fiscalía según sus protocolos”, precisó.

    Quiénes eran las víctimas

    Con el correr de las horas se han conocido más antecedentes de las personas afectadas.

    Victoria Bond, una de las fallecidas en la tragedia, llegó hace dos semanas a la Patagonia para recorrerla junto a cuatro amigos. Ellos, identificados como Hayley Newnham, Tom Player, Matt Smith y Christian Aldrige, son parte de los sobrevivientes que actualmente se encuentran a la espera de ser rescatados. En una publicación de hace tres días en Instagram, Aldrige plasmó las primeras impresiones sobre las inclemencias del clima ante la expedición que terminó de la peor forma.

    Victoria Bond, una de las fallecidas en la tragedia, junto a su grupo de amigos.

    “¿Por qué volé 8.000 kilómetros cuando podría haber caminado alrededor de Bodmin Moor en una ligera llovizna? Se estropeó todo desde el primer paso, el sendero se convirtió en un afluente del Amazonas (...)“, decía la leyenda del video.

    Los mexicanos Cristina Calvillo Tovar y Julián García Pimentel, un matrimonio de médicos radicados en Aguascalientes de su país, también estaban recorriendo el circuito. Ella era radióloga especializada en resonancia magnética; él, médico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

    Cristina Calvillo Tovar y Julián García Pimentel, dos de las cinco víctimas fatales de la tragedia en Torres del Paine. eyJpdiI6ImdoWkgxWlhVWWdId1BmblcwRExQT0E9PSIsInZhbHVlIjoiRi83MndzUVdibDFtSGd0WVg5YXhOZndObXFiTS9IaXByaC9EZ3dUcUVhbEpuYXZJK1d4MngyK1hKNmV0QjN1UFUxRy9HK1Uyc3ZaVHgxUHJJZDBTYUE9PSIsIm1hYyI6IjBlYjdmMWYyYTcwOWM2NDU0YjZlZDNiMmY3MTZhYjEwN2FlMWFjNjJlMmFjNDg5M2Y4Y2EwZjExMTI4ZDYwMzkiLCJ0YWciOiIifQ==

    El Colegio de Radiología e Imagen del Estado de Guanajuato publicó un mensaje de condolencias: “Lamentamos el sensible fallecimiento de la Dra. Cristina Calvillo Tovar y del Dr. Julián García Pimentel. Expresamos nuestras sentidas condolencias a su familia, amigos y colegas”.

    En el caso del alemán Andreas Von Pein, de 52 años, su perfil profesional muestra una carrera ligada al desarrollo tecnológico. Se desempeñaba como Manager en IT Audit & Advisory en Mazars, dirigiendo proyectos de auditoría de sistemas y asesoría tecnológica.

    Torres del PaineTuristasEmergenciaCircuito OConafMagallanes

