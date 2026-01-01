SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Trágico inicio de año: investigan deceso de cuatro menores en incendio en Melipilla

    Ministerio Público indaga las causas de siniestro que, de madrugada, afectó a tres viviendas de material ligero. Aparentemente, se trataría de un problema eléctrico. Mientras, al cierre de esta edición la autoridad reportaba seis focos de fuego forestal en las regiones Metropolitana, La Araucanía y Los Lagos.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Imagen referencial. Aton Chile

    Una serie de incendios se produjeron durante la celebración de Año Nuevo. El más grave de ellos provocó que cuatro niñas murieran en un cité de Melipilla. Las menores, de nacionalidad boliviana, tenían 5, 8, 13 y 15 años respectivamente.

    El siniestro se produjo durante la madrugada de este jueves cerca de las 05:00 horas en el cité del pasaje Santa Teresa N°925 y posteriormente fue controlado por Bomberos. Preliminarmente se investiga que el fuego nació producto de problemas eléctricos.

    El comandante Cristián Márquez de Carabineros detalló que fueron tres viviendas las afectadas en Melipilla. “Son casas, domicilios de material ligero, que por su estructura sí podrían facilitar el movimiento del fuego, pero toda esta dinámica se entregará de forma definitiva al Ministerio Público”, dijo.

    Desde Carabineros informaron la realización de actuaciones autónomas con la Sección de Investigación Policial (SIP), logrando ubicar a la madre de las víctimas, quien manifestó que despertó cuando se estaba incendiando el inmueble y, al percatarse del fallecimiento de sus hijas, abandonó el lugar.

    El Fiscal de turno instruyó que la progenitora comparezca en calidad de testigo y dispuso además el trabajo del Departamento Investigación de Organizaciones Criminales(OS9)y el Departamento de Criminalística de Carabineros (Labocar) para esclarecer las circunstancias del siniestro.

    No se trató del único incendio pues al cierre de esta edición autoridades reportaban al menos seis focos en las regiones Metropolitana, La Araucanía y Los Lagos.

    Fue la Corporación Nacional Forestal (Conaf) la que reportó sobre estos siniestros en un balance a las 14 horas de este jueves, el cual se da en un contexto de fuerte calor a nivel nacional. Conaf alertó sobre un incendio en la RM, cuatro en La Araucanía y otro en Los Lagos.

    Para todos esos siniestros se dispuso de recursos como camiones, brigadas y helicópteros, además de la colaboración de Carabineros.

    Imagen referencial.

    Otro incendio que se registró fue en Machalí en el límite con Rancagua donde hubo alerta roja por un incendio forestal. La medida fue decretada por la Delegación Presidencial Regional de O’Higgins debido a que el incidente presentaba una amenaza a 30 viviendas cercanas al sector.

    Por la emergencia se requirió del despliegue de efectivos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y también de Bomberos.

    Pasadas las 18 horas declararon alerta roja en el Maule y en Angol por incendios forestales. En Angol el incendio se produjo en el sector de Trarulemu, mientras que en Maule ocurrió en el sector Loteo San Francisco.

    Se mantiene alerta en Las Condes

    En tanto, otro incendio que afectó durante los últimos días fue el ocurrido en el sector San Carlos de la comuna de Las Condes. La comuna mantuvo la alerta amarilla por este hecho.

    La alerta amarilla se mantiene vigente desde el 29 de diciembre de 2025, y es seguida por Conaf, la Delegación Presidencial Regional de la Metropolitana y la Dirección Regional de Senapred.

    El siniestro se encuentra combatiendo y ha consumido cerca de 1.012 hectáreas. Hasta el momento, una persona ha sido evacuada como medida preventiva.

    Para controlarlo, ya se desplegaron Bomberos con seis brigadas, ocho técnicos y tres helicópteros (liviano, mediano y semipesado), además de Seguridad Ciudadana de Las Condes, dos Brifes de Santiago y Tacna, un camión Aljibe y un camión cisterna.

    El incendio presenta puntos calientes y fumarolas en la parte alta de la Quebrada de Ramón, y el objetivo del trabajo de la jornada será consolidar las líneas de cortafuego en el flanco derecho para evitar la propagación hacia el sur.

