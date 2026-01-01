SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Autoridades reportan que seis incendios forestales se combaten a nivel país

    Han desplegado equipos en las regiones Metropolitana, La Araucanía y Los Lagos. El siniestro más grande es el de Las Condes con más de mil hectáreas afectadas.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Foto referencial. Por Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    La Corporación Nacional Forestal (Conaf) publicó un nuevo balance sobre la contención de incendios en el país. Hasta las 14:15 horas informaron que están combatiendo seis incendios forestales; uno en la Región Metropolitana, cuatro en la región de La Araucanía y uno en la región de Los Lagos.

    Región Metropolitana

    • Incendio en Plaza Sur, en Las Condes con una superficie preliminar afectada de 1.012 hectáreas.

    Se han dispuesto los siguientes recursos en el lugar: nueve técnicos, cuatro brigadas, dos camiones cisterna y tres helicópteros de Conaf. Además, cuentan con el apoyo de personal de Carabineros y de la Municipalidad de Las Condes más dos brigadas forestales del Ejército y una ambulancia de la Asociación Chilena de Seguridad (Achs).

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) también decretó alerta amarilla comunal por el incendio.

    Región de La Araucanía

    • Incendio Lolenco en Lumaco, que tiene una superficie preliminar afectada de 62,9 hectáreas.

    Se han dispuesto los siguientes recursos en el lugar: un puesto de mando, cuatro técnicos, cinco brigadas, un avión cisterna, un helicóptero, un camión cisterna y una maquinaria pesada de Conaf.

    • Incendio San Juan en Angol, con una superficie preliminar afectada de 10 hectáreas.

    Se han dispuesto los siguientes recursos en el lugar: tres brigadas, un camión cisterna, un maquinaria pesada y 2 técnicos de Conaf.

    Además hay otros dos incendios menores en la región.

    Región de Los Lagos

    • Incendio Alto Muro en Castro. Con una superficie preliminar afectada de 10 hectáreas.

    Se han dispuesto los siguientes recursos en el lugar: dos brigadas, un helicóptero y un técnico de Conaf.

