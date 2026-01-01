Autoridades reportan que seis incendios forestales se combaten a nivel país

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) publicó un nuevo balance sobre la contención de incendios en el país. Hasta las 14:15 horas informaron que están combatiendo seis incendios forestales; uno en la Región Metropolitana, cuatro en la región de La Araucanía y uno en la región de Los Lagos.

Región Metropolitana

Incendio en Plaza Sur, en Las Condes con una superficie preliminar afectada de 1.012 hectáreas.

Se han dispuesto los siguientes recursos en el lugar: nueve técnicos, cuatro brigadas, dos camiones cisterna y tres helicópteros de Conaf. Además, cuentan con el apoyo de personal de Carabineros y de la Municipalidad de Las Condes más dos brigadas forestales del Ejército y una ambulancia de la Asociación Chilena de Seguridad (Achs).

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) también decretó alerta amarilla comunal por el incendio.

Región de La Araucanía

Incendio Lolenco en Lumaco, que tiene una superficie preliminar afectada de 62,9 hectáreas.

Se han dispuesto los siguientes recursos en el lugar: un puesto de mando, cuatro técnicos, cinco brigadas, un avión cisterna, un helicóptero, un camión cisterna y una maquinaria pesada de Conaf.

Incendio San Juan en Angol, con una superficie preliminar afectada de 10 hectáreas.

Se han dispuesto los siguientes recursos en el lugar: tres brigadas, un camión cisterna, un maquinaria pesada y 2 técnicos de Conaf.

Además hay otros dos incendios menores en la región.

Región de Los Lagos

Incendio Alto Muro en Castro. Con una superficie preliminar afectada de 10 hectáreas.

Se han dispuesto los siguientes recursos en el lugar: dos brigadas, un helicóptero y un técnico de Conaf.