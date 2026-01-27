SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Trama bielorrusa: abogado de Ángela Vivanco desdramatiza hallazgo de dinero en la cama de la exjueza durante incautación

    “Uno puede cuestionar todo”, afirmó Jorge Valladares antes de la segunda jornada de formalización de la exsuprema.

    Por 
    José Navarrete
     
    María Catalina Batarce
    Diego Martin / ATON CHILE

    Dinero en efectivo, pasaportes y boletas incautó personal del OS7 de Carabineros en el domicilio Ángela Vivanco al detener a la exministra de la Corte Suprema la noche del domingo.

    La mañana de este martes, en la antesala de la segunda jornada de formalización contra la exjueza por delitos de cohecho y lavado de activos en la llamada trama bielorrusa, su abogado defensor, Jorge Valladares, en diálogo con la prensa en el Centro de Justicia, buscó bajarle el perfil a esos hallazgos.

    “Uno puede cuestionar todo”, comentó el letrado, haciendo ver que no es ilegal tener dinero sobre la cama.

    El defensor afirmó que la “única relación que se ha hecho respecto de eso es de unos aros”.

    Diego Martin

    “Si hay un dinero en la cama, ese dinero está asociándose, supuestamente, a mi representada. Y esa asociación está hecha sobre la base de la presencia de unos aros. A mí me parece que en realidad es una exageración, es una conclusión bastante apresurada y extrema respecto de un dato bastante pequeño”, sostuvo.

    “Hay personas que son capaces de vender a la abuelita”

    Valladares, por otro lado, aludió el testimonio en la causa del exdiputado Gabriel Silber, abogado que trabajaba como socio de Mario Vargas y Eduardo Lagos.

    Silber reveló una estrategia de Vivanco para destruir chats de Luis Hermosilla y un plan para denunciar, a través de una ONG, a ministros de la Suprema.

    "Creo que cualquier declaración, y esto lo digo en general, no lo digo en atención específica, pero toda declaración que es prestada sobre la base de una expectativa de ventaja procesal, tiene que ser tamizada bajo ese parámetro, digamos, bajo ese tamiz, valga la redundancia, porque efectivamente hay personas que son capaces de vender a la abuelita si es que pueden tener la expectativa de no ser perseguidos", señaló el defensor.

    Asimismo, el abogado negó que su representada haya entregado un teléfono con información borrada intencionalmente.

    “Eso no es efectivo, porque no es el único teléfono. Ese teléfono fue el que se incauta a propósito del teléfono que ella usaba en el Poder Judicial, y ese teléfono, por los procedimientos que tenía el Poder Judicial, es que se entrega de la manera en que se entregó. Ella no es responsable de esa situación. No es efectivo que haya intencionadamente borrado, no, eso no es efectivo”, aseguró.

