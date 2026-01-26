La declaración completa de Silber: revela estrategia de Vivanco para destruir chats de Hermosilla y plan para denunciar a supremos

Una de las piezas que estaba secreta en la carpeta investigativa de la trama bielorrusa es la segunda declaración del exdiputado Gabriel Silber. El abogado también está como imputado en la causa que lleva adelante la Fiscalía Regional de Los Lagos, pero a diferencia de quienes fueron sus socios -Eduardo Lagos y Mario Vargas- el exparlamentario se transformó en un colaborador eficaz del Ministerio Público.

Si bien parte de su testimonio había sido reportado por Ciper, este medio logró acceder a la declaración íntegra de Silber en donde el exdiputado deja en evidencia hechos que, de ser verídicos, podrían complicar aún más a la exministra Ángela Vivanco, quien está siendo formalizada durante esta tarde ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Uno de los aspectos que narró Silber ante los investigadores es un episodio en el que Vivanco manifestó preocupación sobre la posibilidad de que los chats de Luis Hermosilla empezaran a salir a la luz pública: “Aproximadamente en marzo de 2024, Eduardo Lagos nos invitó a una comida en su departamento ubicado en la comuna de Vitacura, ocasión en la cual se encontraban presentes, entre otras personas, la entonces ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, el socio Mario Vargas, no recuerdo si estaba Gonzalo Migueles, reunión que pensé que era social, pero que resultó no serlo, ya que durante dicha reunión la ministra Vivanco se mostraba especialmente preocupada por la existencia de chats de tono supuestamente personal que mantenía con el abogado Luis Hermosilla, más allá de la natural preocupación por la exposición de sus comunicaciones personales".

Un punto que destapó Silber es que en ese mismo encuentro, la exsuprema deslizó una estrategia para hacer frente a la posibilidad de que todas esas conversaciones se filtraran a la prensa. “ Una de las opciones que se barajó en esa reunión fue recurrir de protección para obtener la destrucción de los chats . Vivanco refirió que la Corte Suprema iba a tomar cartas en el asunto, ya que ya habían algunos ministros que se nombraban”, se lee en la declaración.

El abogado cotinuó con su relato de la siguiente manera: “Esa reunión debe haber durado de 21:00 a 23:00 horas, aproximadamente. No recuerdo si fue al día siguiente o subsiguiente, pero en fecha próxima a esa reunión, que Eduardo Lagos le pidió a Mario Vargas la presentación del recurso de protección destinado a impedir que los chats contenidos en el teléfono de Luis Hermosilla fueran conocidos públicamente y también que fueran destruidos. El recurso fue interpuesto el día 3 de abril de 2024, ante la Corte de Santiago, siendo Ángela Vivanco aún ministra de la Corte Suprema y era coherente con lo conversado en la reunión y no iba destinado a tutelar los derechos de ningún cliente de nuestra oficina”.

En el testimonio del imputado se explica que “el recurso se fundaba en la supuesta afectación a la privacidad de las otras conversaciones que no tienen directamente relación con los hechos materia de la grabación que Leonarda Villalobos había captado en la oficina del abogado penalista Hermosilla, pero el objetivo real de dicha acción fue evitar que se conocieran las conversaciones de Ángela Vivanco con Luis Hermosilla , constituyendo esto un favor directo a la persona de la ministra Vivanco, aunque comunicacionalmente, en apariencia, fue visto como un intento del propio Mario Vargas por proteger sus comunicaciones personales”.

La declaración continuó así: “Ahora bien, como es de público conocimiento, dicho recurso presentado por Mario Vargas fue declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones de Santiago, se interpuso recurso de reposición, el que fue acogido, procediendo a conocerse el fondo del recurso, pero finalmente rechazado por la corte, pero fue tal el escarnio público que generó su interposición, que no apeló. No obstante, este episodio demuestra nuevamente la forma en que Eduardo Lagos operaba, ya que no quiso comparecer en el escrito, sino solo Mario Vargas lo hizo, asumiendo la contingencia, quien también tenía intereses particulares en el recurso, ya que también tenía chats con Hermosilla, la principal beneficiada era Ángela Vivanco”.

La Fiscalía consultó si hubo algún pago que se realizara por la interposición de ese recurso, pero Silber lo descartó: “No, ninguno, fue un favor directo para Ángela Vivanco, para obtener la gratitud de ella. Desconozco haya sido para beneficiar clientes, sí puedo inferir que Eduardo Lagos buscaba poder granjearse mayor lealtad de la ministra, buscando reciprocidad hacia su persona que excede la cortesía profesional”.

El modus operandi de Lagos

Silber también aprovechó la instancia para describir la estrategia que utilizaba Lagos, a través de su estudio, para incidir de manera irregular ante los jueces y así obtener resultados favorables para sus causas y clientes.

“Por un lado está el vínculo profesional y contractual abogado-cliente a propósito de la generación de litigios que estos clientes requieren atender para que se les asesore jurídicamente. Por otro lado está la comparecencia ante tribunales de esos clientes, para lo cual se hacía a través de otros abogados, ya sea de la oficina o terceros ajenos a la oficina y por un tercer lado, es el vínculo de influencia que se tenía sobre quien intervenía en el Poder Judicial”, partió explicando el exdiputado.

El imputado procedió a contar que Lagos siempre operaba “ aguas arriba ”, es decir, “participaba del diseño, de la decisión, de la estrategia jurídica y siempre utilizaba a abogados de la oficina o terceros como intervinientes en la comparecencia, con el propósito de blindarse, no exponerse y de evitar ser conectado respecto de la causa, para verse desconectado de los intereses del cliente y vínculos con los otros intervinientes en la causa”.

En ese escenario, Silber contó que “Mario Vargas, por su parte, era un importante conector social, a partir de que tenía habilidades blandas y conocido en la judicatura, en las cortes, atenido a su grado de amistad y cercanía con ministros y otros miembros del Poder Judicial, generando de esa manera influencia en aquellas personas que resuelven el asunto”.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Fue en este momento en que el exlegislador llegó al corazón de la máquina que creó Lagos: “Esta estrategia o patrón denominador común, consiste, por un lado, en el despliegue judicial regular y otro no regular, que se ejecuta ‘aguas arriba’, que se cimentaba en vinculaciones de poder, de cercanías, vínculos sociales y otras con miembros del Poder Judicial y otras más graves que están siendo objeto de investigación de esta causa, como ministros de corte de apelaciones y Corte Suprema. Lo anterior, a fin de que se refleje quien representa verdaderamente los intereses de un cliente ante un tribunal llamado a resolver el conflicto, reservándose su rol”.

Según Silber en algunos casos, como en el del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, “era de interés de Eduardo Lagos que apareciera yo como la cara pública tramitando los recursos, para que en los alegatos o intervenciones públicas se despenalizaba la intervención activa de Eduardo Lagos a los vínculos que son objeto en la investigación actualmente. Por su parte, mi rol, al igual que el de Aldo Cornejo, atendido como exparlamentarios, podíamos traer clientes importantes a la oficina”.

En el caso de Belaz Movitec, esta estrategia se desplegó de la siguiente manera: “Eduardo Lagos diseñó y dirigió una estrategia procesal o en virtud de la cual, tanto yo como otros abogados, éramos instruidos respecto de los escritos que debían de redactarse y presentarse, tales como, recursos de protección, recursos de aclaración, rectificación y enmienda, recursos de reposición, recursos de queja, entre otros. Asimismo, se nos solicitaba asumir los alegatos ante los tribunales y corte, quedando nosotros expuestos públicamente como responsables de la tramitación procesal y de los resultados, mientras que, los implicados se mantenían al margen, resguardándose frente a eventuales contingencias o cuestionamientos”.

El plan para denunciar supremos

La Fiscalía le exhibió a Silber un extracto de un diálogo entre Hermosilla y Vivanco. En esta conversación la exmagistrada comentó con el penalista su intención de “hacer el take over de la Tercera Sala”.

Al respecto Silber declaró: “El ‘take over’ se refiere un plan para inhabilitar a otros ministros de la Tercera Sala integrada por Ángela Vivanco y así tomar el control de la Tercera Sala de la Corte Suprema para lo cual solicitó a Eduardo Lagos la preparación de diversas denuncias, lo que realizó a través de la interposición de denuncias presentadas por la ONG ‘ Quiero vivir sin delincuencia y corrupció n’, sustentadas en información que la propia Ángela Vivanco entregaba a Eduardo Lagos, quien a su vez se la entregaba al señor Esteban Infante, ignoro segundo apellido, exfuncionario de Carabinero, quien representaba a la fundación, para que presentara las denuncias a su nombre en la Corte Suprema, y más precisamente en la Comisión de Ética, que estaba en funcionamiento en esa época, julio de 2024″.

Diego Martin

“La verdad es que las denuncias eran orquestadas en el estudio jurídico, infiero que a solicitud de Ángela Vivanco tanto por el contenido de la información sensible y que no era de dominio público que se denunciaba concerniente a varios ministros de la Corte Suprema, como por la inexistencia de interés de la oficina en provocar investigaciones de esta naturaleza que son ajenas al giro de la misma, acciones en las que yo no participé, pero sé que se realizó, ya que yo mismo vi al señor Infante hablando en una de las oficinas con Eduardo Lagos, escuché de lo imperioso de realizar estas presentaciones y entregándole la información en papel. Yo no tengo mala opinión del señor Infante y desconozco si tenía interés en estas presentaciones, más allá de los fines propios de su ONG”, se lee en su declaración.

Ese plan, según Silber derivó en las siguientes denuncias contra los propios pares de Vivanco: “Se intentó efectuar una denuncia en contra del presidente de la Corte Suprema, señor Ricardo Blanco, pero no tenía suficiente sustento. Pero la ONG presentó una denuncia en contra del ministro Leopoldo Llanos, con fecha 5 de agosto de 2024, por supuestas faltas a la probidad y a la ética profesional y ministerial, fundadas en el acceso de sus hijos a cargos relevantes dentro del Poder Judicial, y a ella se adiciona la presentada por el abogado Marcos Fuentes, a quien Lagos contrató para tramitar la causa de la recusación del ministro Sergio Muñoz en caso Fundamenta, y que presentada durante la primera semana de agosto de 2024, por un supuesto enriquecimiento ilícito, basado en la presunta entrega de información privilegiada a su hija en el contexto del caso Inmobiliaria Fundamenta, denuncia que vinculó también a Eduardo Lagos".

“Cuando tuve conocimiento de aquello manifesté mi malestar y mi disconformidad. Fui enfático en señalar a Eduardo Lagos que en estas acciones ningún cliente tenía interés y la única que podía verse beneficiada era Ángela Vivanco. Por eso, lo que se buscaba era sacar al ministro Sergio Muñoz de la tercera sala”, concluyó Silber.