    Trama bielorrusa: defensa de Vargas y Lagos cuestionan que Codelco intervenga durante formalización

    Por su parte, Julián López, representante la empresa estatal, no descartó presentar una querella indicando que están a la espera de conocer todos los antecedentes en la audiencia.

    Por 
    Javiera Arriaza
     
    María Catalina Batarce

    En la audiencia de formalización en el Séptimo Juzgado de Garantía contra Gonzalo Migueles, esposo de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, y de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, las defensas de estos últimos cuestionaron la presencia de Codelco para tener la palabra en la instancia.

    En el marco de la investigación por tráfico de influencias, cohecho y lavado activos -de la denominada trama bielorrusa-, se está llevando a cabo la audiencia de formalización que inició a las 9.30 horas con el relato de los hechos por parte del Ministerio Público.

    Fue durante la presentación del fiscal Marcos Muñoz, de la Fiscalía Regional de Los Lagos, que se indicó que el representante de Codelco tomaría la palabra en ciertos puntos de la presentación lo que causó la replica de las defensas de los abogados Lagos y Vargas.

    Yo creo que Codelco no se le puede dar la palabra. No hay una regla legal. Hasta donde entiendo, mi colega aquí me lo podrá decir, pero no han presentado querella. Si presentan querella, evidentemente vamos a tener que discutir la norma del Consejo de Defensa del Estado. Entiendo que están solamente como una supuesta víctima”, argumentó el abogado de Mario Vargas, Sergio Contreras, en la audiencia.

    En esa línea, durante el receso el penalista explicó que “se dijeron dos cosas. Por un lado, esta defensa dijo que no podía intervenir como si fuese un querellante, que era un asunto técnico. Y otra, la defensa dijo que no tenía la calidad de víctima. Finalmente, el tribunal dejó, para dejar escuchar la posición de Codelco, en calidad de víctima, no así como querellante, que era un asunto técnico”.

    Por su parte, Julián López, representante de Codelco, expresó que “lo primero que quiero decir es que Codelco es víctima de este acto de corrupción porque se vio perjudicado directamente en casi 20 millones de dólares de su patrimonio, que es el patrimonio de todo Chile”.

    “Hemos aportado información, hemos aportado análisis y hemos propuesto líneas de investigación que se han desarrollado muy exitosamente por la Fiscalía. La intervención como víctima supone ejercer una serie de derechos que incluye el de ser oídos en esta audiencia, cuestión que la jueza ha declarado que efectivamente existe y Codelco tiene derecho a intervenir en la audiencia”, manifestó López.

    Respecto a la decisión de presentar una querella, Codelco no descartó la acción, pero señaló que esperarán hasta conocer todos los antecedentes en la audiencia de fomalización para “tomar e implementar” la decisión.

