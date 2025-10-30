SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Transportes refuerza fiscalizaciones ante fin de semana largo: se estima que más de 850 mil personas saldrán de Santiago

Entre los destinos internacionales más demandados encabezan Lima, Buenos Aires, Sao Paulo, Río de Janeiro y Bogotá. En los nacionales lideran Calama, Antofagasta, Puerto Montt, Concepción e Iquique.

Daniela SilvaPor 
Daniela Silva
default

Ad portas de un nuevo fin de semana largo, esta jornada elMinisterio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), junto a Carabineros de Chile, la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) y la Dirección del Trabajo (DT), reforzaron los controles a buses interurbanos y rurales en los principales terminales del país, con el fin de prevenir siniestros y garantizar la seguridad de los pasajeros.

“Nuestro llamado es al autocuidado y a la responsabilidad. Por lo mismo, las fiscalizaciones buscan asegurar que los servicios se presten en condiciones óptimas, pero la seguridad también depende de la conducta de cada persona”, recordó al respecto el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.

“Usar el cinturón de seguridad, o bien, conducir restando los límites de velocidad, sin duda, son acciones individuales que aportan a cuidarnos”, añadió.

Este año, desde la División de Fiscalización del MTT se han realizado más de 67 mil controles a buses interurbanos y rurales en la región Metropolitana, cursando 9.313 infracciones por diversas irregularidades técnicas, entre ellas, parabrisas dañados, fallas mecánicas y ausencia de grabado de patente.

Sólo en los principales rodoviarios del Gran Santiago, se espera que salgan 860 mil personas, desplegadas en 18 mil salidas programadas, aproximadamente.

Por otro lado, el trabajo de controles también se repetirá en las carreteras de nuestro país, a través de un despliegue nacional de Carabineros de Chile.

Durante estos días, inspectores de la Dirección del Trabajo (DT) también participarán en los controles, verificando las condiciones laborales y de descanso de los conductores.

En el 2024, en Chile se registraron 75.653 siniestros de tránsito y 1.439 personas fallecieron, cifra que representó una reducción del 12% respecto del año anterior. Sin embargo, en lo que va de 2025 ya se contabilizan 1.198 víctimas fatales, un promedio de cuatro personas por día, principalmente por imprudencia del conductor, exceso de velocidad y consumo de alcohol.

Más de 270 mil personas viajarán por el aeropuerto de Santiago durante este fin de semana largo

En cuanto a vuelos, el Aeropuerto Santiago de Chile proyecta recibir a más de 272.203 personas entre el jueves 30 de octubre y el domingo 2 de noviembre.

De ese total, cerca de 139 mil pasajeros viajarán en vuelos nacionales y más de 133 mil volarán desde y hacia destinos internacionales, de acuerdo con proyecciones informadas por las aerolíneas.

Los días con mayor movimiento serán el jueves 30 y el viernes 31 de octubre, con más de 71 mil pasajeros en cada jornada.

Entre los destinos internacionales más demandados encabezan Lima (18.602), Buenos Aires (18.472), Sao Paulo (14.291), Río de Janeiro (9.971) y Bogotá (7.466). En los nacionales lideran Calama (20.290), Antofagasta (18.317), Puerto Montt (17.773), Concepción (14.839) e Iquique (11.485).

En comparación con el mismo fin de semana largo de 2024, que se extendió por cuatro días, el flujo de 272.203 pasajeros es menor en 8,3%. La mayor caída se observa en vuelos nacionales (15,6%). En los internacionales se redujo apenas 0,9%.

Nicolas Claude, gerente general de Aeropuerto Santiago de Chile, señaló que, debido al mayor flujo de pasajeros, es recomendable que quienes viajan en vuelos nacionales lleguen con entre una y dos horas de anticipación al aeropuerto y quienes salgan hacia destinos internacionales lleguen con dos a tres horas de anticipación. Además, recomendó realizar el check in en casa en los tótemes automáticos del aeropuerto y contar con la documentación requerida en el caso de viajar con niños o mascotas.

Más sobre:NacionalFin de semana largoHalloweenTransportesFiscalizacionesAeropuerto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Senado realizará el 10 de noviembre sesión para decidir sobre acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa

Republicanos marca distancia de propuesta de Kaiser en relaciones exteriores: “No es momento de plantear salirse de acuerdos”

Nicolás Noguera cierra su primer fondo de estaciones de servicios con retorno anual de más de 36%

Histórica juguetería estadounidense confirma fecha para desembarcar en Chile

Ocho exaltos ejecutivos de Corona interponen querella por apropiación indebida de impuestos laborales

Detienen en Perú a mujer venezolana involucrada en el secuestro que afectó al exalcalde Gonzalo Montoya

Lo más leído

1.
“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

2.
Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

3.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

4.
De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

5.
Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

Republicanos marca distancia de propuesta de Kaiser en relaciones exteriores: “No es momento de plantear salirse de acuerdos”
Chile

Republicanos marca distancia de propuesta de Kaiser en relaciones exteriores: “No es momento de plantear salirse de acuerdos”

Detienen en Perú a mujer venezolana involucrada en el secuestro que afectó al exalcalde Gonzalo Montoya

FNE: Estudio de Mercado sobre Educación Superior identifica barreras regulatorias y otras dos limitantes a la competencia

Nicolás Noguera cierra su primer fondo de estaciones de servicios con retorno anual de más de 36%
Negocios

Nicolás Noguera cierra su primer fondo de estaciones de servicios con retorno anual de más de 36%

Histórica juguetería estadounidense confirma fecha para desembarcar en Chile

Ocho exaltos ejecutivos de Corona interponen querella por apropiación indebida de impuestos laborales

Por qué Melissa se convirtió en un “huracán monstruoso” y qué podría pasar los próximos días
Tendencias

Por qué Melissa se convirtió en un “huracán monstruoso” y qué podría pasar los próximos días

Qué es el Comando Vermelho, el grupo criminal contra el que un operativo dejó más de un centenar de muertos en Brasil

Cuando 31 Minutos ganó una competencia de Redbull: así se vio el “auto loco” de Calcetín con Rombos Man

¿Qué pasa si la U empata contra Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana?
El Deportivo

¿Qué pasa si la U empata contra Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana?

¿Por qué Lucas Assadi está en la lista de citados? La sorpresiva aparición del 10 en la nómina de la U para enfrentar a Lanús

La función que asumirá Cristóbal Campos mientras espera volver a jugar

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

La última vuelta: Megadeth se despide de Chile en el Movistar Arena
Cultura y entretención

La última vuelta: Megadeth se despide de Chile en el Movistar Arena

Con disco nuevo y una flamante vocalista: cómo llega Linkin Park a Chile para su show en el Estadio Nacional

Juan Carlos Bodoque contra el metano: la nueva vida de un clásico de 31 Minutos

Unión Europea denuncia pruebas armamentísticas de Rusia y dice que no es comparable al anuncio de Trump de ensayos nucleares
Mundo

Unión Europea denuncia pruebas armamentísticas de Rusia y dice que no es comparable al anuncio de Trump de ensayos nucleares

China exige a influencers ir a la universidad para hablar sobre salud o finanzas en redes sociales

Trump anuncia que Corea del Sur construirá un submarino con propulsión nuclear en Filadelfia

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”