Tras 7 años vuelve el show de Año Nuevo en la Torre Entel: revisa los horarios, desvíos y cierre de calles

Tras 7 años, este 31 de diciembre regresa el tradicional espectáculo y celebración de Año Nuevo en la Torre Entel, hito que se espera, tenga una amplia convocatoria con asistentes de distintas partes de la Región Metropolitana.

Al respecto, el CEO de Entel, Antonio Büchi detalló que este evento “incluirá un show sin precedentes, que combinará 7 mil monotiros de fuegos artificiales con un innovador despliegue de mil drones de luz”.

Al respecto, la Municipalidad de Santiago junto a diversas autoridades del gobierno, Metro de Santiago y Carabineros, entregaron esta jornada el detalle sobre las medidas de higiene y seguridad, así como también los cortes de calle y extensión del horario de Metro y sus accesos.

Según detalló el ministro (s) de Seguridad Pública, Rafael Collado, llevan meses coordinando este evento con la Subsecretaría de Turismo para que el país cuente con un refuerzo policial en la jornada.

“Sabemos que, históricamente, esta celebración ha congregado a más de 400 mil personas en la Alameda, siendo el evento de fin de año más multitudinario de Santiago. Por ello, nuestro objetivo es garantizar una experiencia segura, ordenada y de calidad para todas y todos los asistentes".

Asimismo, el delegado presidencial, Gonzalo Durán, destacó que será un evento “con un importante despliegue policial y una coordinación especial de seguridad, para que las familias puedan celebrar con tranquilidad y en un entorno seguro”.

Cronograma del show de Año Nuevo Torre Entel

El evento comenzará a las 20.00 horas y finalizará a las 00:30 horas, luego del esperado show de drones y pirotecnia.

La DJ Isabella Serafini será la encargada de iniciar la fiesta a las 20:00 horas desde el escenario montado en la Alameda, a la altura de Calle Morandé, y a partir de las 21.00 horas, el público podrá disfrutar de los shows en vivo de destacados artistas nacionales como La Noche, Américo y Princesa Alba.

A las 00:00 horas se dará inicio al espectáculo pirotécnico para dar la bienvenida a 2026, y tras esto,, se invitará al público a corear la icónica canción de la festividad, “Un Año Más”, de la Sonora de Tommy Rey.

Para aquellas personas que no puedan asistir presencialmente, Canal 13 realizará una transmisión especial desde las 22.15 hasta las 00.30 horas, la que cinluirá tanto el espectáculo pirotécnico como las presentaciones musicales.

Cierre de calles por fiesta Año Nuevo Torre Entel

Desde las 15.00 horas del miércoles 31 diciembre hasta las 07.00 horas del 1 de enero, se cerrarán las siguientes calles:

Poniente: Exposición.

Norte: Huerfanos.

Oriente; Vicuña Mackenna.

Sur: Tarapacá-Sazié.

Transporte público

Para la jornada se reforzará la red de buses, y Metro extenderá su servicio en la Línea 1 hasta las 01:30 horas del 1 de enero de 2026.

La estación La Moneda, estará cerrada a partir de las 15.00 horas del 31 de diciembre.

Asimismo, Metro contará con dos estaciones de ingreso: Los Héroes (accesos norte y sur) y Universidad de Chile (accesos Serrano -vereda sur- y Estado -vereda norte-), y siete de salida en Línea 1: San Pablo, Las Rejas, Estación Central, Baquedano, Tobalaba, Escuela Militar y Los Dominicos, y cuatro en Línea 3: Plaza Quilicura, Los Libertadores, Ñuñoa y Plaza Egaña.

Medidas de seguridad

Aparte del cierre de calles, las autoridades y organizadores indicaron que se instalarán estructuras para proteger la zona de vuelo de los drones y que se generó un plan de contingencia en colaboración con Bomberos, Carabineros y servicios médicos de emergencia.

“Disponemos de un importante contingente policial que estará desplegado estratégicamente en todo el perímetro del evento. Contaremos con personal especializado en control de orden público y patrullaje preventivo para asegurar que esta celebración se desarrolle sin inconvenientes”, comentó el jefe de la Zona Metropolitana (s) de Carabineros, general Alex Bahamondez.

En cuanto a los residuos e higiene, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, explicó que se trabajó un plan de aseo disponiendo de funcionarios municipales para la limpieza y orden de calles. Asimismo, se hizo un llamado especial a los asistentes para que contribuyan llevándose sus desechos y utilizando los contenedores dispuestos en el lugar.

En cuanto a la pirotecnia que será utilizada en el evento, detallaron que está compuesta por pequeñas partículas metálicas de colores que al momento de la ignición se consumen en un 99% en el aire, con lo cual se reduce la posibilidad de incendios y de residuos.