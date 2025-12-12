Tras acusaciones de Monsalve: gobierno apunta a que “cualquier situación que se quiera plantear”, están las instituciones para hacerlo

Tras el cierre de la investigación en contra del exsubsecretario Manuel Monsalve por los delitos de abuso sexual y violación denunciados por una subalterna, el gobierno fue consultado esta jornada por las declaraciones que emitió la exautoridad sobre su situación.

Mediante un comunicado, el exsubsecretario reclamó que no fue notificado del cierre de investigación, aludiendo a su vez que esto no es un hecho aislado, sino que responde a una estrategia de filtraciones que vulnera el debido proceso.

Asimismo, apuntó que no descartará solicitar nuevamente la reapertura de la indagatoria, lo que revisará con su defensa, luego de una notificación formal.

Al respecto, y consultados sobre la situación durante un punto de prensa por las próximas elecciones presidenciales, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, abordó los cuestionamientos de la prensa sobre el hecho, expicando que esto no es materia del Ejecutivo.

“ Nosotros hemos sido muy claros en esto, esto es algo que está en la Justicia, que está siendo investigado por la Justicia, y no tenemos nada que opinar al respecto ”, señaló tajante.

En cuanto a la acusación por parte de Monsalve de que estarían filtrando información antes de notificar a los involucrados, Gajardo reiteró que esto no es materia de la que se puedan referir, pero que existen las instituciones para plantear aquello.