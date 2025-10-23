Tras ausencia de examinadores en 146 colegios de la RM: hoy continúa rendición del Simce con pruebas de Lenguaje e Historia

Ayer miércoles 22 de octubre comenzó la rendición del Simce 2025 de 8° básico, día que estuvo marcado por ausencia de examinadores en establecimientos de la Región Metropolitana, lo que llevó a que la prueba no se pudiese finalmente realizar.

Ante la situación, desde la Agencia de Calidad de la Educación anunciaron la suspensión de la prueba para los colegios afectados, y una reprogramación de la fecha en las próximas dos semanas. Asimismo, explicaron que Infer, la empresa proveedora de los examinadores, fue la responsable del problema, por lo que se le aplicarán “las máximas sanciones posibles”.

Desde el Ministerio de Educación en tanto, instruyeron una investigación sumaria “para poder analizar las causas y también que se apliquen todas las consecuencias para esta situación”.

De acuerdo a las cifras, en un universo de 6.030 establecimientos educacionales a nivel nacional, el Simce se aplicó de forma normal en un 97,6% de ellos.

La aplicación en los establecimientos por región se registró de acuerdo al siguiente desglose:

Arica y Parinacota: 100%

Tarapacá: 80,41%. (No se aplicó en 19 establecimientos por contingencia de corte de agua)

Antofagasta: 100%

Atacama: 97,75%

Coquimbo: 99,69%

Valparaíso:99,71%

RM: 94,59%

O’Higgins: 99,46%

Maule: 100%

Ñuble: 100%

Biobío: 98,75%

Araucanía: 98,86%

Los Ríos: 99,47%

Los Lagos: 98,42%

Aysén:100%

Magallanes: 98,21%

El incumplimientos por parte del proveedor Infer, detallaron desde la Agencia de Calidad, afectó la aplicación en 146 establecimientos de manera parcial o total.

Para este jueves 23 de octubre está programada la rendición en 8° básico de las pruebas de Lectura y Comunicación y de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

Respecto a su aplicación, junto con recordar que todos los estudiantes deben asistir a los establecimientos educacionales de forma regular esta jornada, explicaron que aquellos establecimientos que ayer aplicaron la evaluación de Matemática rendirán hoy las pruebas correspondientes de forma regular.

Asimismo, indicaron que se contactaron vía correo electrónico a todos los establecimientos educativos que enfrentaron dificutades en la aplicación ayer miércoles en la Región Metropolitana por falta de examinadores.

“En todos los casos se suspende la aplicación para hoy jueves 23 de octubre, a excepción del Instituto Nacional que solicitó la aplicación de la prueba del primer módulo mañana (evaluación de Matemática)“, explicaron mediante un comunicado.

Para este jueves, la Agencia de Calidad cuenta con más de 150 profesionales en terreno para la supervisión de la correcta aplicación del instrumento.