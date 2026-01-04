Tras captura de Maduro: Fiscalía detalla estado de la investigación del caso Ojeda y reafirma tesis de crimen político

El Ministerio Público salió al paso de las incógnitas que se han abierto en torno a la investigación del secuestro con homicidio del ex teniente Ronald Ojeda, a raíz del incierto panorama en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

A través de una declaración pública, desde Fiscalía se refirieron a la causa que involucra el homicidio del ex teniente venezolano y la organización criminal ‘Piratas de Aragua’, que es dirigida por el fiscal regional Héctor Barros y el fiscal jefe Alex Cortez.

Desde el Ministerio Público indicaron que la primera acusación del caso fue presentada por la Fiscalía ECOH el pasado lunes 29 de diciembre pasado, en contra de 20 acusados que ya están privados de libertad. De hecho, sobre este grupo se está a la espera de la realización de la audiencia de preparación de juicio oral.

Por otra parte, también se confirmó que se mantiene abierta otra causa por los mismos hechos, en contra de sujetos que están con proceso de extradición u órdenes de detención pendientes.

En esa línea, desde Fiscalía enfatizan que “la investigación sigue activa” y que cualquier nuevo imputado o detenido será incluido en la causa. Esto último podría “incluir autoridades de dicho país, si los antecedentes así lo determinan” .

En relación a este punto, el ente persecutor ratificó que hay indagatorias para determinar la eventual participación en el crimen del ex teniente Ojeda de personas que se desempeñaban en el gobierno venezolano, como Diosdado Cabello. Por lo mismo, afirmaron contar con antecedentes que son parte de la carpeta investigativa y que dan cuenta “de un homicidio de carácter político , según ya se ha sostenido desde el inicio de la investigación”.

Por lo pronto, desde el Ministerio Público dijeron estar esperando que “las autoridades venezolanas contribuyan con la investigación de esta causa, que se desarrolla en contexto de persecución penal al crimen organizado transnacional”.