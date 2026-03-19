Tras cita con representantes de aplicaciones y sindicatos: De Grange compromete que “en 2 o 3 meses” estará publicado reglamento de “Ley Uber”

El ministro de Transportes, Louis de Grange, en reunión con representantes de las apps de transporte.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, anunció este jueves que espera que el reglamento para de la ley que regula las empresas de aplicaciones de transporte de pasajeros (EAT) esté en funcionamiento en dos a tres meses.

El plazo que se autoimpuso la autoridad se dio luego de sostener una reunión en dependencias de la cartera, donde estuvo junto a representantes de las plataformas digitales. Luego, también se encontró con los sindicatos de conductores que prestan servicio en aplicaciones como Uber, Didi y Cafiby.

Al finalizar, el titular de Transportes, aseguró que las citas “fueron muy positivas” y destacó que “en ambas reuniones abordamos aquellas principales inquietudes con un foco bastante compartido”.

Entre los planteamientos de la cita, de Grange sostuvo que hubo tres focos principales, como mejorar la calidad del servicio para los pasajeros y, en segundo lugar, elevar los estándares de seguridad tanto para usuarios como para conductores. También aseguró que existió un tercer enfoque, relacionado con el empleo y la economía que permiten estas plataformas.

En ese contexto, De Grange fue consultado sobre si en la cita se logró destrabar el reglamento de la popularmente conocida como “ley Uber”.

Ministro de Grange se reúne con sindicato de conductores de aplicación.

“Estamos trabajando con un sentido de urgencia. Nos hemos puesto una meta bastante ambiciosa para tener enviado el reglamento, y ojalá operativo, de entre dos y tres meses", afirmó el ministro De Grange.

La legislación, promulgada en abril de 2023 y que fija requisitos para las personas que quieran ser conductores de aplicación y especificaciones para los vehículos que prestan el servicio, ha sido cuestionada por la posibilidad de mermar la capacidad operativa del servicio como se conoce hasta ahora.

Respecto de las condiciones de los vehículos, De Grange planteó que “efectivamente la cilindrada o la potencia, en el caso de los vehículos eléctricos, fue un tema bastante acordado y consensuado, tanto con los representantes de la empresa, como con los representantes de los sindicatos y los gremios”.

Asimismo, el secretario de Estado envió un mensaje a las personas que se desempeñan como conductores en las apps, las que se estiman entre 130 mil y 200 mil.

“Transmitirles a aquellas personas que trabajan tanto jornada completa, jornada parcial, esporádica en las aplicaciones, transmitirles que estamos trabajando con un sentido de urgencia extraordinario", afirmó.

En esa línea, reiteró que “esperamos, como ya les dije, de acá a dos o tres meses tener operativo el reglamento y que estas personas ya estén trabajando bajo toda la ley publicada, el reglamento publicado y bajo las condiciones que establece esta nueva normativa”.

En ese sentido, De Granje detalló que se trabaja en ajustar las disposiciones del reglamento, en cuanto a la cilindrada de los autos, la antigüedad de los mismos, como también la tecnología que poseen para no afectar la calidad del servicio.