SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Tras desalojo de campamento Japón, Maipú inicia proceso de reconversión del terreno ocupado a un parque de 11 hectáreas

Tras el cierre del asentamiento 94 familias fueron reubicadas y ahora se iniciará la construcción del Parque La Aguada, El Pajonal, proyecto que contempla una inversión de $21 mil millones con obras previstas para arrancar en diciembre.

Maximiliano EstradaPor 
Maximiliano Estrada

Tras más de una década de ocupación, este martes se concretó el cierre definitivo del campamento Japón, instalado desde 2011 en Maipú.

En el lugar vivían 94 familias que fueron progresivamente reubicadas a través de un plan social de la Municipalidad de Maipú, lo que permitió recuperar el terreno donde ahora comenzará a construirse el Parque La Aguada, El Pajonal, una de las intervenciones urbanas más importantes que se avecinan en la Región Metropolitana, proyecto al cual La Tercera tuvo acceso de sus primeras proyecciones.

El proyecto contempla una inversión superior a $21 mil millones de pesos, con financiamiento completo del Serviu Metropolitano.

Las obras ya cuentan con licitación adjudicada y su inicio está previsto para inicio de diciembre, con un plazo de ejecución de 616 días corridos.

En total, se intervendrán 11 hectáreas, de las cuales nueve corresponderán directamente a áreas de parque y dos a obras perimetrales, como veredas y aceras exteriores.

De campamento a pulmón verde

El proyecto Parque La Aguada, El Pajonal, busca transformar un espacio eriazo en un área verde inclusiva para vecinos de Maipú y Cerrillos.

Se emplazará en el límite comunal, colindando por el norte con calle Alaska, al poniente con avenida Lumen, al sur con Primo de Rivera y al oriente con Salvador Allende.

La intervención considera conectividad y accesibilidad universal, construcción de senderos, veredas y accesos peatonales y vehiculares, pavimentos deportivos con superficies de caucho, una cancha de futbolito, dos multicanchas, pista de skate, zona de calistenia y césped sintético. Además, se levantarán pérgolas, muros de contención, cinco plazas de acceso y edificaciones sanitarias y administrativas.

En materia ambiental, el parque contempla la recuperación del humedal estacional como hito central, restauración de laderas y corredores naturales, y paisajismo con un 80% de especies nativas.

También se instalará un sistema de riego con pozos profundos, estanques sectorizados y mecanismos de emergencia, además de luminarias LED, paneles solares y cierros perimetrales de alta seguridad.

El Parque El Pajonal se convertirá así en un nuevo pulmón verde para la zona poniente de Santiago, dando un vuelco al espacio que por más de 14 años estuvo marcado por la ocupación ilegal.

MARIO TELLEZ

En ese sentido, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), explicó que el operativo realizado durante este martes no se trató solo de un desalojo, sino de un proceso planificado.

“Hace cuatro años soñamos con que este espacio, que estaba lleno de basura, de incivilidades y que era un foco problemático para este barrio, se convirtiera en un parque de primer estándar diseñado por el municipio en conjunto al Serviu Metropolitano”, señaló.

Según detalla el municipio, de las 94 familias que habitaban el campamento, 89 aceptaron salir de manera voluntaria. La mayoría obtuvo soluciones habitacionales definitivas, mientras que un grupo más reducido accedió a arriendos transitorios por cuatro meses financiados por el municipio.

“No hay un riesgo de que las familias que hoy están yéndose del campamento vuelvan eventualmente, porque tienen una solución y un pacto confirmado con el municipio”, enfatizó el edil.

Sin embargo, cinco personas se negaron a abandonar el lugar y se mantienen en el terreno. Se trata de casos sociales más complejos, algunos vinculados a órdenes judiciales o consumo problemático de sustancias.

En esa línea, Vodanovic explicó que la municipalidad “está pidiendo que salgan voluntariamente; de lo contrario, vamos a tener que usar la fuerza pública para retirarlas del lugar”.

Paralelamente a esta iniciativa, el municipio trabaja en la erradicación de otros asentamientos, entre ellos el ubicado en Camino a Melipilla, uno de los 11 existentes en Maipú. Allí, al igual que en el campamento Japón, el objetivo es recuperar el terreno para integrarlo a proyectos de desarrollo urbano y habitacional.

Más sobre:CampamentoMaipúTomás VodanovicDesalojo campamento

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Líderes de finanzas en Chile estiman que el principal riesgo para sus empresas es el entorno regulatorio del país

Hacienda cambia urgencias: acelera proyecto de hidrógeno verde y relega reforma tributaria a pymes

Oposición sufre sorpresivo revés y oficialismo deja sin piso al gobierno: Cámara rechaza multa por no votar

Cámara frena reforma de modernización del Congreso y Ossandón acusa a “poderes oscuros” detrás

Coqueluche al alza en Chile: casos superan cifras prepandémicas y expertos alertan sobre baja vacunación de embarazadas

Los acercamientos de Quiroga y Millaquén con los partidos oficialistas para evitar nuevos roces en campaña de Jara

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

3.
La desconocida historia de 20 miembros de la FACH que pidieron no realizar misión por supuesto mal estado de un avión

La desconocida historia de 20 miembros de la FACH que pidieron no realizar misión por supuesto mal estado de un avión

4.
Hincha de Colo Colo que falleció en el Monumental era hermano de la diputada Mónica Arce: “Era un chico trabajador, solo era fanático”

Hincha de Colo Colo que falleció en el Monumental era hermano de la diputada Mónica Arce: “Era un chico trabajador, solo era fanático”

5.
EE.UU. anuncia “ataque letal” contra un barco con drogas que habría partido de Venezuela y Trump informa muerte de 11 “terroristas”

EE.UU. anuncia “ataque letal” contra un barco con drogas que habría partido de Venezuela y Trump informa muerte de 11 “terroristas”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

“Quiere mancharle las manos de sangre”: Maduro advierte a Trump que cualquier agresión liberará una “lucha armada”

“Quiere mancharle las manos de sangre”: Maduro advierte a Trump que cualquier agresión liberará una “lucha armada”

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

La trastienda de la disputa legal entre Pedro Pascal y Pedro Piscal

La trastienda de la disputa legal entre Pedro Pascal y Pedro Piscal

Servicios

Cambio de hora: ¿Cómo evitar problemas con la agenda digital en computadores y teléfonos?

Cambio de hora: ¿Cómo evitar problemas con la agenda digital en computadores y teléfonos?

Comienza alza gradual de la PGU: estos son los beneficiaros que reciben $250.000 mil desde septiembre

Comienza alza gradual de la PGU: estos son los beneficiaros que reciben $250.000 mil desde septiembre

Peñaflor anuncia su primera Fiesta Costumbrista de septiembre: revisa los precios y artistas confirmados

Peñaflor anuncia su primera Fiesta Costumbrista de septiembre: revisa los precios y artistas confirmados

Oposición sufre sorpresivo revés y oficialismo deja sin piso al gobierno: Cámara rechaza multa por no votar
Chile

Oposición sufre sorpresivo revés y oficialismo deja sin piso al gobierno: Cámara rechaza multa por no votar

Cámara frena reforma de modernización del Congreso y Ossandón acusa a “poderes oscuros” detrás

Tras desalojo de campamento Japón, Maipú inicia proceso de reconversión del terreno ocupado a un parque de 11 hectáreas

Bice será la marca que seguirá tras la fusión Bicecorp-Security y sale gerente general de Grupo Security
Negocios

Bice será la marca que seguirá tras la fusión Bicecorp-Security y sale gerente general de Grupo Security

Economistas difieren de ministro Grau y dicen que hay vínculo entre alza del salario mínimo y situación del mercado laboral

Líderes de finanzas en Chile estiman que el principal riesgo para sus empresas es el entorno regulatorio del país

“Quiere mancharle las manos de sangre”: Maduro advierte a Trump que cualquier agresión liberará una “lucha armada”
Tendencias

“Quiere mancharle las manos de sangre”: Maduro advierte a Trump que cualquier agresión liberará una “lucha armada”

Cómo los carteles de la droga han adoptado armas de la guerra moderna para sus operaciones criminales

El plan de Hooters para volver a ser un negocio “atractivo”, tras su quiebra

Coquimbo Unido le responde a Nicolás Córdova tras los dardos del DT de la Roja
El Deportivo

Coquimbo Unido le responde a Nicolás Córdova tras los dardos del DT de la Roja

Preocupación en el Boca Juniors de Carlos Palacios: Miguel Ángel Russo es internado en hospital de Buenos Aires

Gobierno de Buenos Aires prohíbe ingreso a sus estadios a hinchas de la U hasta 2028

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica
Finde

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

Historiador argentino Felipe Pigna lanza en Chile su primera novela

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

Anora llega al streaming: dónde ver la película que dominó los Oscar 2025
Cultura y entretención

Anora llega al streaming: dónde ver la película que dominó los Oscar 2025

El terror se acerca: “Welcome to Derry” confirma su fecha de estreno en HBO Max

La Misteriosa Mirada del Flamenco: de qué trata y cuáles son las fortalezas de la cinta chilena elegida para los Oscar

Condenados a un año de cárcel en Bolivia dos jesuitas españoles por encubrir casos de pederastia
Mundo

Condenados a un año de cárcel en Bolivia dos jesuitas españoles por encubrir casos de pederastia

Trump asegura que ataque de Estados Unidos fue contra barco del Tren de Aragua e informa de 11 muertos en la operación

Diez años después de Aylan Kurdi: la foto del niño sirio que sacudió a Europa

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo