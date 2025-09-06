Tras dos meses en la Antártica: Ethan Guo llega a Punta Arenas

El influencer estadounidense Ethan Guo, quien hace dos meses aterrizó sin autorización con su avioneta en la Antártica, llegó este sábado a Punta Arenas.

En concreto, arribó hasta la capital de la Región de Magallanes a bordo del rompehielos “Almirante Viel”.

El joven de 20 años había quedado detenido en el continente blanco tras aterrizar sin autorización en la isla Rey Jorge el pasado 28 de junio.

Su caso generó revuelo internacional y derivó en una investigación penal por parte de la Fiscalía Regional de Magallanes.

Tras llegar a un acuerdo judicial, el influencer deberá cumplir tres condiciones. La primera es realizar una donación de 30 mil dólares a la fundación chilena Nuestros Hijos, la segunda es abandonar el país en un plazo de 72 horas, y por último, no regresar a Chile durante los próximos tres años.