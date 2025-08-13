Tras episodio en el Senado: Poder Judicial reitera advertencia por estafa telefónica y secuestro de WhatsApp
Detectaron aumento de denuncias de personas que suplantan la identidad de ministros, jueces y autoridades judiciales, para extraer información y secuestrar la aplicación para solicitar dinero.
La Oficina de Seguridad y el Área de Ciberiesgos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial detectaron un aumento en las denuncias internas de intentos de estafa, a través de llamados telefónicos y/o el uso de WhatsApp.
Las denuncias se relacionan a personas que suplantan la identidad de ministros, jueces y autoridades judiciales, e incluso empresas externas, para extraer información y posteriormente, proceder con el secuestro de la aplicación y solicitar dinero.
Este martes, en el Senado se expandió un engaño similar, con masivos mensajes por la aplicación y otros medios digitales a personal de la sede legislativa.
Según advierten desde el Poder Judicial, la estafa parte con una solicitud de información a la que sigue el envío de un enlace.
Si la persona pincha ese link se expone a que lo bloquen y perder el control de la aplicación de mensajería.
En ese sentido, recalcan que ningún integrante del Poder Judicial, de cualquier estamento, está autorizado para solicitar información por llamado telefónico y/o WhatsApp, u otros canales no oficiales.
Frente a cualquier duda respecto de la identidad de cualquier integrante del Poder Judicial, se recomienda revisarla a través de la página web institucional, en el apartado de Transparencia y Dotación.
Asimismo, sugieren:
- Desconfiar de cualquier llamado telefónico que no conozca.
- Activar la doble verificación de WhatsApp.
- No entregar ningún antecedente personal.
- Si la llamada resulta extraña o piden antecedentes que no son habituales, termine el llamado.
- Nunca comparta códigos de verificación recibidos por SMS o aplicaciones con terceros.
- Acceder a enlaces solo por canales oficiales y establecidos y no hacerlo cuando el link proviene de un número desconocido o no verificado.
- No compartir contraseñas ni claves.
