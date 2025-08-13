Tras episodio en el Senado: Poder Judicial reitera advertencia por estafa telefónica y secuestro de WhatsApp

La Oficina de Seguridad y el Área de Ciberiesgos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial detectaron un aumento en las denuncias internas de intentos de estafa, a través de llamados telefónicos y/o el uso de WhatsApp.

Las denuncias se relacionan a personas que suplantan la identidad de ministros, jueces y autoridades judiciales, e incluso empresas externas, para extraer información y posteriormente, proceder con el secuestro de la aplicación y solicitar dinero.

Este martes, en el Senado se expandió un engaño similar, con masivos mensajes por la aplicación y otros medios digitales a personal de la sede legislativa.

Según advierten desde el Poder Judicial, la estafa parte con una solicitud de información a la que sigue el envío de un enlace.

Si la persona pincha ese link se expone a que lo bloquen y perder el control de la aplicación de mensajería.

En ese sentido, recalcan que ningún integrante del Poder Judicial, de cualquier estamento, está autorizado para solicitar información por llamado telefónico y/o WhatsApp, u otros canales no oficiales.

Frente a cualquier duda respecto de la identidad de cualquier integrante del Poder Judicial, se recomienda revisarla a través de la página web institucional, en el apartado de Transparencia y Dotación.

Asimismo, sugieren: