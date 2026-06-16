Tras expulsiones en Carabineros: general Araya refuerza llamado a la probidad y pide “un paso al costado” a quienes vulneren valores de la institución

En una reunión telemática sostenida este lunes con personal policial de todo el país, el general director de Carabineros de Chile, Marcelo Araya, hizo un enérgico llamado a fortalecer los principios de honestidad, vocación de servicio y compromiso institucional.

Esto, luego de que la semana pasada se informara la detención y desvinculación de seis carabineros en Talca, por presuntamente conformar una organización criminal, a la que se suman otros casos recientes registrados en Valdivia y Copiapó que involucraron a otra decena de funcionarios de la policía uniformada.

Precisamente desde la capital de la Región del Maule, y acompañado por el alto mando, el general Araya enfatizó en la importancia de cuidar el prestigio y la imagen de Carabineros, señalando que son una institución dedicada al servicio de la seguridad pública y sustentada en valores permanentes.

“Debemos trabajar honestamente, trabajar con seguridad, somos una institución sencilla” , expresó la máxima autoridad de Carabineros, agregando que la institución no acepta conductas que se aparten de los lineamientos institucionales que guían el actuar policial.

Así, sostuvo que aquellos funcionarios que no respeten esos principios “no merecen vestir nuestro uniforme”, enfatizando que tales conductas resultan injustas para los miles de carabineros que arriesgan su vida diariamente, para quienes han salvado vidas y en especial para los mártires de la institución.

Finalmente, el mandamás de Carabineros reafirmó que el compromiso de la institución es continuar fortaleciendo su labor al servicio de la ciudadanía, resguardando los valores propios y promoviendo una cultura basada en la probidad, el profesionalismo y la vocación de servicio, concluyendo que quienes no compartan tales principios “deben dar un paso al costado” , en resguardo del prestigio y la confianza depositada por la comunidad en Carabineros.

Reconocimiento al trabajo policial y escuelas de formación

En la ocasión, el general Araya entregó, además, un mensaje de reconocimiento al trabajo que diariamente desarrollan los funcionarios policiales.

Durante su intervención, destacó los resultados obtenidos en materia de combate al narcotráfico y al crimen organizado, especialmente en la zona norte del país, donde se han registrado importantes procedimientos de incautación de drogas y la desarticulación de organizaciones criminales. En ese contexto, valoró el esfuerzo desplegado por las distintas unidades operativas y especializadas a nivel nacional.

Asimismo, expresó su reconocimiento a los carabineros que cumplen su deber exponiendo sus vidas para proteger a las personas y brindar seguridad a la comunidad, tras lo cual afirmó que el principal capital de la Institución son sus hombres y mujeres, quienes diariamente trabajan por el bienestar de la ciudadanía.

En otro aspecto de su mensaje, recordó que Carabineros de Chile se encuentra a solo diez meses de cumplir cien años de servicio al país, destacando que el próximo centenario representa una oportunidad para proyectar una institución moderna, cercana y comprometida con las necesidades de la comunidad.

La máxima autoridad señaló que uno de los objetivos de su gestión es impulsar la creación de escuelas de formación de Carabineros en todas las regiones del país, con el propósito de ampliar las oportunidades de ingreso a la Institución y fortalecer el vínculo con la ciudadanía. En esa línea, instó a los funcionarios a motivar a jóvenes con vocación de servicio para incorporarse a las filas institucionales.