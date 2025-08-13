Tras incidentes en liceo Lastarria: ministro Cataldo llama a estudiantes a “no romantizar” los hechos de violencia

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió esta tarde a los hechos de violencia registrados durante la jornada en el liceo José Victorino Lastarria, en la comuna de Providencia, en los que un estudiante resultó lesionado cuando intentaba lanzar una bomba molotov, mientras que otro alumno resultó con un corte en una mano tras romper una mampara, en el marco de los disturbios.

Según han informado las autoridades, ninguno de los involucrados ha sido identificado, ya que se dieron a la fuga tras verse afectados.

Tras condenar los hechos de violencia, el titular del Mineduc recordó que la manipulación de elementos incendiarios es un delito, e instó a “no romantizar” este tipo de hechos que pueden terminar con personas lesionadas e, incluso, fallecidas.

“Hago el llamado a que no se comprenda esto como un juego, que no se romantice algo que no es romántico, que puede tener la consecuencia tan brutal como quitarle la vida a una persona y además auto infligirse daños muy relevantes . Y ya vivimos el año pasado la situación del INBA, donde más de 30 estudiantes se auto inflingieron daños, algunos muy significativos, producto de la manipulación de bombas molotov, por lo tanto yo hago un llamado nuevamente a la responsabilidad no solamente de los estudiantes, también de su familia y de todos aquellos que juegan finalmente con la vida de otros”, indicó Cataldo.

Respecto de la identidad del estudiante involucrado, Cataldo afirmó que el caso “todavía está en investigación”, aunque sostuvo que “el Ministerio de Educación está trabajando de la mano con los municipios en gestionar este conflicto. Queremos colaborar, a pesar de que la aplicación de la normativa educacional le corresponde a los sostenedores. El Ministerio no va a mirar desde la vereda del frente, se va a involucrar y es lo que hemos estado haciendo”.

Asimismo, dijo no tener mayor información sobre el estado de salud del afectado, ya que no se ha dado con su paradero. “Entiendo que el estudiante que parece, aparentemente, está más afectado, que tampoco sabemos si es un estudiante por lo demás, se dio la fuga y no ha sido hallado, hasta lo último que yo supe en horas de la tarde”. Agregó que “hay otra persona que tuvo unos cortes y eso es de menor gravedad y, por lo tanto, ya está subsanado”

Consultado por las palabras del alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, quien sostuvo que los incidentes en el liceo Lastarria corresponde a actos coordinados de “grupos anárquicos de ultraizquierda”, el secretario de Estado fue enfático.

“Si el alcalde Bellolio cuenta con información al respecto, es prudente, y me imagino que así ha ocurrido, se ponga a disposición de la Fiscalía, que es la que investiga”, sostuvo.