Tres menores de edad son rescatados tras quedar extraviados en la Quebrada de Macul

Un exitoso operativo por parte de Carabineros se desarrolló la mañana de este domingo en la Quebrada de Macul, en la Región Metropolitana, luego que se lograra rescatar a tres menores de edad que se habían extraviado en el lugar durante la tarde del sábado.

Los jóvenes habían quedado atrapados en una zona de difícil acceso luego que se perdiera la luz del día. Mientras se refugiaron en una especie de cabaña, uno de los jóvenes habría logrado contactarse con su padre, lo que inició primeramente un operativo por parte de Bomberos.

Sin embargo, la dificultad de acceso al sector en que se ubicaban obligó al despliegue de un equipo del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros.

Carabineros de Chile

“Personal especializado del GOPE de Carabineros concurre vía terrestre, ubicándolos el día de hoy en la mañana, verificando que se encontraban con buen estado de salud”, detalló el capitán Javier Espinoza, piloto de servicio de Carabineros.

La extracción de los jóvenes se pudo concretar gracias a la cooperación de un helicóptero institucional. Tras ello, habrían sido trasladados hacia el aeródromo Tobalaba, para ser entregados a personal de la 43ª Comisaría de Peñalolén y posteriormente a sus familias.

“Se hace un llamado a la comunidad que realiza este tipo de deporte de senderismo o trekking, que lo hagan con una planificación debida, con hidratación, con alimentación y con implementos de seguridad como vestimentas apropiadas para este deporte”, también aprovechó a advertir el capitán Espinoza.