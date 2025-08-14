Tres sujetos detenidos por el robo de vehículos en Maipú

Tres sujetos fueron detenidos en horas de la madrugada por el robo de vehículos en la comuna de Maipú.

Los hechos se registraron pasada la medianoche, cuando personal del bloque antiencerronas del departamento SEBV de Carabineros, identificó a un grupo de sujetos en un vehículo que mantenía encargo vigente por robo.

Los sujetos al notar la presencia policial abordan otro vehículo, también con encargo por robo, iniciándose de esta forma un seguimiento el cual se extendió hasta calle las Galaxias con Los Asteroides, donde se logró la detención de tres individuos y la recuperación de los dos vehículos.

Tras diligencias los sujetos fueron sindicados en el lugar de la sustracción de los vehículos por lo que fueron detenidos por el delito de robo con violencia.

Los detenidos corresponden a tres chilenos, dos de 19 años y un menor de 17 años, todos con detenciones previas.