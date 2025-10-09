SUSCRÍBETE
Nacional

Tres veces postergada: audiencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín se realizará el 16 de octubre

El 27 de junio, la Fiscalía Oriente solicitó despojar al legislador de su inmunidad en el marco de una investigación por un delito de fraude al fisco por más de $93 millones.

José Navarrete 
José Navarrete

La Corte de Apelaciones de Santiago fijó para el jueves 16 de octubre la audiencia donde resolverá el requerimiento de la Fiscalía Regional Oriente para desaforar al diputado Joaquín Lavín León.

El 27 de junio, el ente persecutor solicitó despojar al legislador de su inmunidad en el marco de una investigación por el delito de fraude al fisco en la que han desarrollado diligencias con apoyo de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Chile y la Unidad Especializada Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna (UNAC) de la Fiscalía Nacional.

El daño o defraudación fiscal, según la solicitud de desafuero, ascendería a más de $93 millones.

La petición fue presentada por la fiscal regional, Lorena Parra, con el fin de que sea resuelta por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago.

En esta causa también existe una querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado y el Servicio de Impuestos Internos.

La audiencia en que el tribunal de alzada capitalino debe resolver, fue originalmente fijada para el jueves 4 de septiembre.

Luego, a solicitud de la defensa, primero se determinó aplazar la audiencia hasta el 11 de septiembre.

Posteriormente, volvió a ser aplazada y debía realizarse el martes 16, sin embargo, la instancia fue suspendida por tercera vez.

