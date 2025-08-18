Tribunal decreta prisión preventiva para el “Tío Lukas” y otro imputado por sicariato del “Rey de Meiggs”

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para los dos nuevos imputados por el caso del sicariato del comerciante José Felipe Reyes, conocido como el “Rey de Meiggs”.

Ambos sujetos fueron detenidos el pasado viernes por sus vínculos con la organización criminal “Los Ñaños”, que operaba en un edificio ubicado en calle Inglaterra, en la comuna de Independencia.

Fueron identificados el ciudadano ecuatoriano Ricardo Vladimir Villón Pérez (32) y el venezolano Jhoylan García Navarro (22), a quienes la Fiscalía Metropolitana Oriente sindica como quienes facilitaron las armas para el crimen.

Villón Pérez, conocido como el “Tío Lukas”, está acusado de asociación criminal, homicidio calificado, sustracción de menores, porte ilegal de arma de fuego y usurpación reiterada, mientras que a García se le imputan los delitos de asociación criminal y homicidio calificado.

En la formalización de este lunes, la Fiscalía Metropolitana Oriente pidió la máxima medida cautelar para ambos, lo que fue concedido por el tribunal.

Tras la audiencia, el fiscal jefe de Análisis Criminal Oriente, Marcelo Vargas, valoró la determinación judicial.

“Logramos dar por acreditados los antecedentes de la existencia de los delitos y la participación de cada uno de los imputados”, destacó.

Sin embargo, pese a que inicialmente se sindicara a Villón Pérez como el intermediario entre la persona que ordenó el asesinato y los tres sicarios, el fiscal Vargas señaló que continúan las diligencias para establecer la identidad de la persona que habría actuado como enlace.

Al respecto, sostuvo que Villón Pérez y García Navarro “en el entendido de esta investigación, hasta el momento, son dos personas que están vinculadas con la entrega y posterior retiro del armamento utilizado en el lamentable homicidio ocurrido el día 19 de junio”.

La detención

Villón Pérez fue detenido el viernes 15 de agosto durante el megaoperativo que realizó la PDI en un edificio de la comuna de Independencia, donde diferentes grupos ejercían comercio sexual y traficaban drogas, entre otros negocios ilegales.

Su detención se suma a la captura en Colombia de Alberto Carlos Mejía Hernández, venezolano que se encontraba prófugo luego de ser liberado por error cuando pesaba en su contra una orden de prisión preventiva.

La liberación irregular está siendo investigada por el Ministerio Público y hasta ahora tiene suspendidos a tres funcionarios del Poder Judicial. Se trata de la jueza del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, Irene Rodríguez y dos funcionarios administrativos.

Con estas detenciones, hasta ahora, son cinco los sujetos capturados en el país, incluyendo a Neomar Arismendi Duarte, Yonder Blanco Véliz y Wilson Verdugo Díaz. Este último es un empresario hípico y gastronómico que es sindicado como el autor intelectual del asesinato por el que habría ofrecido un pago de $30 millones.

Sustracción de menor

En la misma audiencia, también fueron formalizados otros cinco miembros de “Los Ñaños”, tres de los cuales -sindicados también como líderes de la organización criminal- quedaron en prisión preventiva por el delito de sustracción de menor.

Cabe recordar que durante operativos realizado la semana pasada se allanaron departamentos en una torre de calle Inglaterra 1144, en Independencia, los que se mantenían tomados por integrantes de una banda de ecuatorianos y venezolanos.

En la ocasión, desde la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros Metropolitana de la PDI, explicaron que tal operativo surgió a raíz de una investigación desarrollada en coordinación con el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público y se relaciona a la “sustracción de un menor de 16 años, de nacionalidad dominicana, que fue retenido en el edificio ubicado en calle Inglaterra”.

De acuerdo con la imputación de la Fiscalía Metropolitana Oriente, el menor estuvo retenido en el lugar por cerca de tres horas.

Ahí, miembros de la organización criminal intentaron convencerlo de sumarse a la venta de drogas. Ante la negativa del adolescente, le propinaron un disparo en una de sus piernas para obligarlo a aceptar y luego lo pusieron en libertad.

Los formalizados esta jornada fueron identificados como J.P.C.S. -imputado por asociación criminal, sustracción de menor, usurpación reiterada y tráfico de drogas-; M.C.S., alias “Moncho” -por los mismos ilícitos-, y J.K.S., a quien se le acusa de asociación criminal, usurpación y tenencia de municiones. Todos quedaron con la máxima cautelar.

Finalmente, otros dos sujetos detenidos por asociación criminal y microtráfico de drogas, quedaron en arresto domiciliario nocturno y con arraigo nacional.