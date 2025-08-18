SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Tribunal decreta prisión preventiva para el “Tío Lukas” y otro imputado por sicariato del “Rey de Meiggs”

Ambos sujetos fueron detenidos el pasado viernes por sus vínculos con la organización criminal “Los Ñaños", en la comuna de Independencia. Asimismo, otros tres integrantes de la banda quedaron también con la máxima medida cautelar por otros delitos.

Por 
Cristóbal Palacios
 
Javiera Arriaza

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para los dos nuevos imputados por el caso del sicariato del comerciante José Felipe Reyes, conocido como el “Rey de Meiggs”.

Ambos sujetos fueron detenidos el pasado viernes por sus vínculos con la organización criminal “Los Ñaños”, que operaba en un edificio ubicado en calle Inglaterra, en la comuna de Independencia.

Fueron identificados el ciudadano ecuatoriano Ricardo Vladimir Villón Pérez (32) y el venezolano Jhoylan García Navarro (22), a quienes la Fiscalía Metropolitana Oriente sindica como quienes facilitaron las armas para el crimen.

Villón Pérez, conocido como el “Tío Lukas”, está acusado de asociación criminal, homicidio calificado, sustracción de menores, porte ilegal de arma de fuego y usurpación reiterada, mientras que a García se le imputan los delitos de asociación criminal y homicidio calificado.

En la formalización de este lunes, la Fiscalía Metropolitana Oriente pidió la máxima medida cautelar para ambos, lo que fue concedido por el tribunal.

Tras la audiencia, el fiscal jefe de Análisis Criminal Oriente, Marcelo Vargas, valoró la determinación judicial.

“Logramos dar por acreditados los antecedentes de la existencia de los delitos y la participación de cada uno de los imputados”, destacó.

Sin embargo, pese a que inicialmente se sindicara a Villón Pérez como el intermediario entre la persona que ordenó el asesinato y los tres sicarios, el fiscal Vargas señaló que continúan las diligencias para establecer la identidad de la persona que habría actuado como enlace.

Al respecto, sostuvo que Villón Pérez y García Navarro “en el entendido de esta investigación, hasta el momento, son dos personas que están vinculadas con la entrega y posterior retiro del armamento utilizado en el lamentable homicidio ocurrido el día 19 de junio”.

La detención

Villón Pérez fue detenido el viernes 15 de agosto durante el megaoperativo que realizó la PDI en un edificio de la comuna de Independencia, donde diferentes grupos ejercían comercio sexual y traficaban drogas, entre otros negocios ilegales.

Su detención se suma a la captura en Colombia de Alberto Carlos Mejía Hernández, venezolano que se encontraba prófugo luego de ser liberado por error cuando pesaba en su contra una orden de prisión preventiva.

La liberación irregular está siendo investigada por el Ministerio Público y hasta ahora tiene suspendidos a tres funcionarios del Poder Judicial. Se trata de la jueza del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, Irene Rodríguez y dos funcionarios administrativos.

Con estas detenciones, hasta ahora, son cinco los sujetos capturados en el país, incluyendo a Neomar Arismendi Duarte, Yonder Blanco Véliz y Wilson Verdugo Díaz. Este último es un empresario hípico y gastronómico que es sindicado como el autor intelectual del asesinato por el que habría ofrecido un pago de $30 millones.

Sustracción de menor

En la misma audiencia, también fueron formalizados otros cinco miembros de “Los Ñaños”, tres de los cuales -sindicados también como líderes de la organización criminal- quedaron en prisión preventiva por el delito de sustracción de menor.

Cabe recordar que durante operativos realizado la semana pasada se allanaron departamentos en una torre de calle Inglaterra 1144, en Independencia, los que se mantenían tomados por integrantes de una banda de ecuatorianos y venezolanos.

En la ocasión, desde la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros Metropolitana de la PDI, explicaron que tal operativo surgió a raíz de una investigación desarrollada en coordinación con el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público y se relaciona a la “sustracción de un menor de 16 años, de nacionalidad dominicana, que fue retenido en el edificio ubicado en calle Inglaterra”.

De acuerdo con la imputación de la Fiscalía Metropolitana Oriente, el menor estuvo retenido en el lugar por cerca de tres horas.

Ahí, miembros de la organización criminal intentaron convencerlo de sumarse a la venta de drogas. Ante la negativa del adolescente, le propinaron un disparo en una de sus piernas para obligarlo a aceptar y luego lo pusieron en libertad.

Los formalizados esta jornada fueron identificados como J.P.C.S. -imputado por asociación criminal, sustracción de menor, usurpación reiterada y tráfico de drogas-; M.C.S., alias “Moncho” -por los mismos ilícitos-, y J.K.S., a quien se le acusa de asociación criminal, usurpación y tenencia de municiones. Todos quedaron con la máxima cautelar.

Finalmente, otros dos sujetos detenidos por asociación criminal y microtráfico de drogas, quedaron en arresto domiciliario nocturno y con arraigo nacional.

Más sobre:Rey de Meiggsprisión oreventivaTío Lukas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gigante minera BHP reporta caída en sus ganancias ante menores precios del hierro y carbón

Con duras críticas a Jara: Eduardo Artés inscribe su candidatura presidencial

¿Lagos artificiales públicos? Las advertencias legales al proyecto del gobierno que moderniza acceso a playas

Apple Arcade lanza 4 nuevos juegos

Zelensky califica de “buena” y “constructiva” las reunión con Trump

George Harris no olvida su fracaso y arremete contra el Festival de Viña: “Quedaron muy mal por permitir un ataque xenofóbico”

Lo más leído

1.
Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

2.
Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

3.
Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

4.
Con Almirón fuera de Colo Colo: familia de Mirko Jozic arremete contra ByN y el plantel en medio de la crisis del Cacique

Con Almirón fuera de Colo Colo: familia de Mirko Jozic arremete contra ByN y el plantel en medio de la crisis del Cacique

5.
Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Momentos de tensión en Servel y anuncios desde el norte: candidatos inscriben candidaturas y lanzan campañas

Momentos de tensión en Servel y anuncios desde el norte: candidatos inscriben candidaturas y lanzan campañas

Este es el momento en que sustraen a una recién nacida desde el Hospital de Coronel

Este es el momento en que sustraen a una recién nacida desde el Hospital de Coronel

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Servicios

Emiten aviso de marejadas para los próximos días: revisa los sectores afectados

Emiten aviso de marejadas para los próximos días: revisa los sectores afectados

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

Con duras críticas a Jara: Eduardo Artés inscribe su candidatura presidencial
Chile

Con duras críticas a Jara: Eduardo Artés inscribe su candidatura presidencial

¿Lagos artificiales públicos? Las advertencias legales al proyecto del gobierno que moderniza acceso a playas

Tras reunión con Boric: oficialismo resuelve su principal nudo y el Partido Liberal se queda con cupo del distrito 8

Gigante minera BHP reporta caída en sus ganancias ante menores precios del hierro y carbón
Negocios

Gigante minera BHP reporta caída en sus ganancias ante menores precios del hierro y carbón

Rosanna Costa destaca crecimiento mayor al esperado del consumo privado y la inversión

Gobierno queda a un paso de concretar el primer contrato para un proyecto de litio en el marco de su política nacional

Apple Arcade lanza 4 nuevos juegos
Tendencias

Apple Arcade lanza 4 nuevos juegos

¿Adiós al iPhone 11? Estos son los modelos que no podrán actualizarse a iOS 26

Arrestan a un jugador chileno tras ser acusado de robo en el mundial de Pokémon

“Trabajamos todo el año para esto”: Los Diablos Junior se quedan con el bronce en Asunción
El Deportivo

“Trabajamos todo el año para esto”: Los Diablos Junior se quedan con el bronce en Asunción

El duro análisis de Manuel Pellegrini tras la igualdad del Betis en el estreno de LaLiga

Este martes comienza el segundo W15 de tenis en el Estadio Nacional

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

George Harris no olvida su fracaso y arremete contra el Festival de Viña: “Quedaron muy mal por permitir un ataque xenofóbico”
Cultura y entretención

George Harris no olvida su fracaso y arremete contra el Festival de Viña: “Quedaron muy mal por permitir un ataque xenofóbico”

Ben Stiller se margina de la dirección de la tercera temporada de Severance

Un viaje psicodélico en IA: mira el video de El Glitch de Carmen Ruiz

Zelensky califica de “buena” y “constructiva” las reunión con Trump
Mundo

Zelensky califica de “buena” y “constructiva” las reunión con Trump

Hamas acepta plan de alto el fuego durante negociaciones en Egipto

Renovación de figuras en la política y el voto castigo: las claves del triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro
Paula

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?