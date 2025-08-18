SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Fiscalía cierra círculo de autores de homicidio del “Rey de Meiggs”: así cayó el “Tío Lukas”, imputado por facilitar las armas

El imputado de nacionalidad ecuatoriana Ricardo Vladimir Villón Pérez (32) fue detenido por el OS-9 de Carabineros la madrugada del viernes.

Juan Pablo AndrewsPor 
Juan Pablo Andrews

Luego de que las policías no encontraron a Ricardo Vladimir Villón Pérez (32), alias “Tío Lukas”, en el domicilio donde habían detectado que estaba residiendo -en un condominio de Inglaterra 1144, Independencia-, las diligencias del OS-9 de Carabineros se mantuvieron activas en la misma comuna. Y no se detuvieron hasta encontrarlo.

Se trataba de un masivo operativo ordenado por la Fiscalía Metropolitana Oriente que buscaba dar con el imputado, que para los investigadores habría oficiado, hasta ese momento, como el intermediario del sicariato de José Felipe Reyes, conocido como el “Rey de Meiggs”, un hecho ocurrido el 19 de junio en Ñuñoa.

La pieza clave que facilitó el camino para que policías y la Fiscalía pudieran dar con el paradero del “Tío Lukas” fue que el supuesto intermediario de nacionalidad ecuatoriana mantuvo sus redes sociales activas. Con esa pista, el Ministerio Público fue acorralando al investigado.

Con el dato de que seguía en la comuna, y no tan lejos del que era su domicilio, los policías llegaron hasta un inmueble ubicado en calle Escanilla, a poco más de un kilómetro del condominio allanado el miércoles, donde finalmente lo ubicaron.

Tal como en la masiva redada del miércoles, los funcionarios del OS-9 organizaron la captura de Villón de manera desprevenida. Por eso organizaron su captura, en ese domicilio, a las seis de la mañana del viernes feriado.

En ese inmueble fue detenido junto a Jhoylan García Navarro, sujeto de nacionalidad venezolana quien también tuvo un rol en el crimen de Reyes. Con estas últimas dos detenciones, son seis hasta ahora los detenidos por el sicariato del “Rey de Meiggs: los autores materiales Alberto Mejía, Yonder Blanco y Neomar Arismendi, y el supuesto autor intelectual, Wilson Verdugo.

LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

Facilitador de armas

En la audiencia de formalización, el fiscal Miguel Ángel Orellana reveló que el rol que tuvo Villón fue entregar las armas a Mejía, Blanco y Arismendi con que se ejecutó el crimen de Reyes. Luego el persecutor explicó que García Navarro fue quien se reunió con los sujetos en calle Toro Mazote para recibir la armas de vuelta. Allí también recibió especies sustraídas.

Eso sí, el fiscal Orellana dijo que aún existen diligencias en la investigación para saber quién fue el intermediario del crimen, es decir, la persona con la que se comunicó Verdugo, el autor intelectual del sicariato, para dar así inicio a esta sangrienta operación.

Hasta el momento el Ministerio Público ha podido ir acreditando que detrás de todo esto existió una organización criminal de sujetos venezolanos y ecuatorianos, que planificaron el delito entre las comunas de Estación Central e Independencia.

En la misma audiencia, el fiscal formalizó a otras cinco personas. Se trata de los detenidos en el edificio Inglaterra 1144. Allí, dijo el persecutor, había más de 20 departamentos usurpados que eran utilizados para el tráfico de drogas y para el cautiverio de víctimas.

Quien lideraba las actividades para usurpar los departamentos y luego mantenerlos para actividades ilícitas como el tráfico de drogas era la pareja de “Lukas”, Joanna Pamela Cedeño Sánchez. La mujer, conocida como “la Mami”, fue formalizada por asociación criminal, sustracción de menores, usurpación reiterada y tráfico de drogas. Su hijo, conocido entre sus colegas de delito como Moncho, también fue imputado por ser parte de la banda criminal.

En la formalización, los fiscales Miguel Ángel Orellana y Marcelo Vargas relataron un episodio ocurrido en Inglaterra 1144, donde un menor de edad de nacionalidad dominicana fue baleado en una pierna luego de que este se negara a ser parte de la banda de secuestradores. Ese hecho ocurrió el 28 de junio. Según el relato de los investigadores, fueron los mismos sujetos quienes llevaron hasta la ex-Posta Central al menor de edad

LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

De vuelta a Chile

Casi dos horas antes de esta formalización, en el Octavo Juzgado de Garantía se efectuó otra audiencia clave en el mismo caso. Se trata de la audiencia para activar la extradición de Alberto Mejía, quien fue detenido el sábado en la ciudad de Barrancabermeja, Colombia.

Mejía -quien en un inicio fue identificado erróneamente como Osmar Ferrer- se fugó de Chile luego de que una cadena de errores entre Gendarmería y el Poder Judicial lo dejara en libertad.

Allí el mismo fiscal Orellana pidió la orden de detención de Mejía, quien se encuentra retenido en ese país. Esta es la primera diligencia para concretar su extradición a Chile, que podría efectuarse no antes de dos meses.

“¿Está completamente acreditada la identidad del imputado?”, preguntó la jueza Estefanía Asenjo al persecutor. La pregunta no era una casualidad. La magistrada quiso tomar resguardos para no volver a ser protagonista de un nuevo bochorno en el caso. “Así es, no tenemos duda de que se trata del imputado”, respondió Orellana.

De hecho, parte de esas dudas que tenía el tribunal surgen debido a que, hasta hoy, aún se mantenía una orden de detención contra Osmar Ferrer, el nombre falso con el que fue formalizado el sujeto y que originó un terremoto en el Poder Judicial.

Más sobre:FiscalíaRey de Meiggs

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Tribunal decreta prisión preventiva para “Gordo Alex” por secuestro con homicidio de Ronald Ojeda

Arrestan a un jugador chileno tras ser acusado de robo en el mundial de Pokémon

UDI pedirá a Contraloría investigar cita de Boric con presidentes oficialistas por parlamentarias: apuntan a eventual intervencionismo

Superintendencia de Educación Superior anuncia que Universidad Sek concluyó con éxito plan de recuperación comprometido

Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

Hamas acepta plan de alto el fuego durante negociaciones en Egipto

Lo más leído

1.
Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

2.
Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

3.
Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

4.
Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

5.
Con Almirón fuera de Colo Colo: familia de Mirko Jozic arremete contra ByN y el plantel en medio de la crisis del Cacique

Con Almirón fuera de Colo Colo: familia de Mirko Jozic arremete contra ByN y el plantel en medio de la crisis del Cacique

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Periodista de la Casa Blanca bromea con el traje de Zelensky aludiendo a “bochornosa” primera cita con Trump

Periodista de la Casa Blanca bromea con el traje de Zelensky aludiendo a “bochornosa” primera cita con Trump

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Crean un ejército de microrobots capaces limpiar arterias bloqueadas

Crean un ejército de microrobots capaces limpiar arterias bloqueadas

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Servicios

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

Cambio de hora: ¿Cuándo regresa el horario de verano?

Cambio de hora: ¿Cuándo regresa el horario de verano?

Cómo participar en el sorteo de una gift card de $170 mil que ofrece BancoEstado

Cómo participar en el sorteo de una gift card de $170 mil que ofrece BancoEstado

Tribunal decreta prisión preventiva para “Gordo Alex” por secuestro con homicidio de Ronald Ojeda
Chile

Tribunal decreta prisión preventiva para “Gordo Alex” por secuestro con homicidio de Ronald Ojeda

UDI pedirá a Contraloría investigar cita de Boric con presidentes oficialistas por parlamentarias: apuntan a eventual intervencionismo

Superintendencia de Educación Superior anuncia que Universidad Sek concluyó con éxito plan de recuperación comprometido

Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso
Negocios

Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

Qué esperan los expertos para la economía chilena tras el crecimiento del PIB en el segundo trimestre

Nuevo programa de Jara incluye llegar un ingreso mínimo de $750 mil, pero con apoyo estatal

Arrestan a un jugador chileno tras ser acusado de robo en el mundial de Pokémon
Tendencias

Arrestan a un jugador chileno tras ser acusado de robo en el mundial de Pokémon

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Quién es Jorge “Tuto” Quiroga, el exmandatario conservador que irá a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Manuel Pellegrini mastica un pálido empate ante el Elche en el estreno de su sexta temporada con Betis
El Deportivo

Manuel Pellegrini mastica un pálido empate ante el Elche en el estreno de su sexta temporada con Betis

Abrupto final en Cincinnati: Jannik Sinner se retira tras solo cinco juegos y Carlos Alcaraz se queda con el título

Con Damián Pizarro, Iván Román y Lautaro Millán: Nicolás Córdova da la lista inicial de la Roja Sub 20 para el Mundial

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Un viaje psicodélico en IA: mira el video de El Glitch de Carmen Ruiz
Cultura y entretención

Un viaje psicodélico en IA: mira el video de El Glitch de Carmen Ruiz

Una clase de amor en la nueva canción de Javier Barría

De la última Palma de Oro al debut de C. Tangana: guía de Sanfic con 10 películas destacadas

Hamas acepta plan de alto el fuego durante negociaciones en Egipto
Mundo

Hamas acepta plan de alto el fuego durante negociaciones en Egipto

Renovación de figuras en la política y el voto castigo: las claves del triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia

Zelensky llega a la Casa Blanca para encuentro con Trump por guerra de Rusia en Ucrania

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro
Paula

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?