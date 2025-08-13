Un niño forzado a vender droga y un edificio tomado: las claves del operativo en el complejo Inglaterra de Independencia

Tres torres, dos de 27 pisos y una de 20 componen el complejo Inglaterra, en Independencia, el lugar intervenido este miércoles en un operativo del Ministerio Público, Carabineros y la Policía de Investigaciones que terminó con 12 detenidos.

Vecinos describen el conjunto de edificios como una “favela”.

Una banda de sujetos ecuatorianos y venezolanos, vinculada a secuestros, se apoderó de varios departamentos en una de las torres de calle Inglaterra 1144. En el allanamiento las policías encontraron droga y armas.

Los motivos de la intervención

El subjefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros Metropolitana de la PDI, subprefecto Claudio Caro, explicó que este operativo surge a raíz de una investigación desarrollada en coordinación con el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público y se relaciona a la “sustracción de un menor de 16 años, de nacionalidad dominicana, que fue retenido en el edificio ubicado en calle Inglaterra”.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“Este menor estuvo retenido por alrededor de tres horas en un departamento con el fin de ser captado por la organización criminal que tiene el control del lugar para que le sirviera como dealer. Ante la negativa de este menor, le propinaron un disparo en una de sus piernas, no quedándole más que aceptar la amenaza de esta organización y siendo liberado”.

Caro explicó que hubo “un cruce investigativo” con la indagatoria que el OS-9 de Carabineros realiza por el homicidio por encargo del empresario José Felipe Reyes, el llamado Rey de Meiggs.

“Esto se planteó al Ministerio Público y se llegó a un acuerdo de trabajar en conjunto. Además, dentro del análisis de estos edificios, se logró establecer que hay varios departamentos tomados, lo que hoy generó que se realizara esta operación de forma masiva y se incluyeran esos antecedentes también“, precisó el subprefecto en una vocería con autoridades.

“Guetos verticales”

Por otro lado, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, abordó en entrevista en Contigo en La Mañana la problemática delictual asociada a espacios como el complejo Inglaterra, denominados “guetos verticales”.

“En algunas ocasiones en el pasado se han tomado malas decisiones respecto de la autorización de permisos de edificación en lugares que han generado mucha densidad con límites o derechamente incumplimiento de los planes reguladores que ustedes conocen bastante bien como guetos verticales. Esos guetos no sólo implican un impacto urbano, sino que también un impacto en seguridad", planteó Cordero.

Respecto a lo que estaba ocurriendo en el edificio Inglaterra, el fiscal Miguel Ángel Orellana, explicó que en los análisis desarrollados pudieron determinar que se estaba haciendo frente “a un fenómeno que trasciende el delito propiamente individualizado y alcanza al control territorial”.

“Hoy día se evidencia con mucha fuerza, una peligrosa fuerza en inmuebles que corresponden a edificios de departamentos en el sector céntrico de Santiago donde en definitiva el control a través de la comisión de delitos de usurpación provoca no solo que las víctimas propietarias de esos inmuebles no puedan ejercer sus derechos sino que además genera situaciones de indefensión para el resto de las personas que viven en esa comunidad”, advirtió.

Autoridades coincidieron que luego de esta intervención la coordinación del Ministerio Público, gobierno y policías con la Municipalidad de Independencia será clave para evitar que los grupos criminales vuelvan a controlar el barrio.