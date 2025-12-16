Tribunal deja en suspenso decisión sobre solicitud de Jorge Valdivia de trasladar su arresto nocturno en vacaciones

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago analizó este martes las solicitudes de la abogada Paula Vial, defensora privada de Jorge Valdivia, para modificar las medidas cautelares fijadas para el exfutbolista.

Valdivia se mantiene con arresto nocturno en su domicilio desde el 6 de enero.

La audiencia fue reservada y se desarrolló con la comparecencia de las partes en modalidad telemática.

Vial, según información de T13, solicitó modificar la dirección de cumplimiento del arresto nocturno de Valdivia por dos domicilios distintos en Puerto Velero y Pucón durante las vacaciones de los hijos del exdeportista.

Al finalizar, desde la Fiscalía Oriente se informó que previo a resolver la solicitud, el tribunal va a oficiar a las respectivas unidades policiales para verificar si es posible la fiscalización en los dos domicilios que la defensa solicita.

El 7 de enero se dará a conocer la decisión, en una audiencia fijada paras las 11.00 horas.

El imputado sigue con las cautelares de arresto nocturno, la prohibición de acercarse a las víctimas y arraigo.

El comentarista deportivo de 42 años, conocido como El Mago, es investigado por su presunta responsabilidad como autor de cuatro delitos sexuales en contra de dos mujeres: dos delitos de violación, un delito de abuso sexual agravado y un delito de abuso sexual.

De acuerdo a las denuncias que investiga la Fiscalía Metropolitana Oriente, el primer ataque habría ocurrido el 20 de octubre de 2024, tras un encuentro del imputado con una tatuadora en un restaurante peruano de Providencia. Los hechos de la segunda acusación habrían ocurrido durante la madrugada del 18 de octubre de 2024, al interior del departamento de Valdivia, luego de que la denunciante y el exfutbolista acudieran a dos bares de la comuna de Vitacura.