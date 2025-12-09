VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Tribunal fija para este miércoles la formalización de bombero acusado de iniciar un incendio forestal en La Cruz

    El imputado, quien era un voluntario activo del Cuerpo de Bomberos de La Cruz, sin antecedentes policiales previos, quedó desvinculado de la institución.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El Juzgado de Garantía de La Calera decidió ampliar la detención por 24 horas del bombero identificado con las iniciales F.A.M.H., quien es acusado de iniciar un incendio forestal ocurrido durante el domingo 7 de diciembre en el sector de Pocochay, en la comuna de La Cruz.

    El sujeto fue aprehendido la noche del domingo, mientras que en la audiencia de control de detención realizada este martes, el tribunal decidió acoger la solicitud de la Fiscalía, ampliando la detención, argumentando que “se justifica en la medida que el Ministerio Público no cuente con antecedentes necesarios para formalizar investigación y pedir medidas cautelares”.

    De esta manera, la audiencia de formalización quedó programada para este miércoles 10 de diciembre a las 11.30 horas en el mismo Juzgado de Garantía de La Calera.

    El origen del incendio fue advertido mediante registros audiovisuales obtenidos por la Policía de Investigaciones (PDI), información que fue puesta en conocimiento del fiscal Carlos Parra, persecutor especializado en incendios rurales de la Región de Valparaíso, quien entregó orden verbal de investigar.

    Según los registros obtenidos por PDI se ve al hombre lanzar una colilla encendida a pastizales secos, lo que provocó el inicio del fuego que se extendió por 0,52 hectáreas. Fue necesario el despliegue de brigadas terrestres, Bomberos de La Cruz, Quillota y La Calera, además de un avión cisterna y un helicóptero para el control de las llamas.

    El fiscal (s) de la causa, Fernando Sanhueza, detalló que el sujeto defiende que fue un “descuido”. Sin embargo, el persecutor afirmó que “como Ministerio Público mantenemos claramente que eso no es así. Nadie lanza algo a un pastizal y desde ya prendido desde el interior desde un auto”.

    “Entonces ese es nuestro sustento principal y es donde a nosotros nos hace pensar que en realidad acá no hay un delito culposo, sino más bien doloso”, añadió.

    El imputado, quien era un voluntario activo del Cuerpo de Bomberos de La Cruz, sin antecedentes policiales previos, quedó desvinculado de la institución, quienes realizaron un comunicado el pasado lunes cuando se conocieron los hechos.

    “Hemos adoptado todas las medidas administrativas correspondientes, incluyendo la separación inmediata del voluntario involucrado, y se realizó la denuncia correspondiente al ministerio público quedando a la entera disposición de la fiscalía para el esclarecimiento completo de los hechos y la aplicación de las sanciones que determine la justicia", expresaron en su comunicado.

    Más sobre:Incendio ForestalBomberosLa CruzValparaíso

