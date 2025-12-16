SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Tribunal posterga definición sobre medidas cautelares a exmilitares formalizados en caso Franco Vargas

    La Fiscalía de Arica pidió la prisión preventiva de cuatro imputados y el arresto domiciliario total para un quinto.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Este martes, en el Juzgado Garantía de Arica se llevó a cabo la formalización de cinco exmilitares por apremios ilegítimos en el marco de la instrucción militar ocurrida en abril 2024 en Pacollo, donde perdió la vida el joven conscripto Franco Vargas.

    La Fiscalía de Arica formalizó al excapitán Michael Fritz, el excomandante Claudio Guajardo, el exteniente Björn Wohllk, el exteniente Bastián Troncoso y el otrora enfermero militar Manuel Zambrano, todos exfuncionarios del Ejército, por la marcha militar que dejó un soldado fallecido y otros gravemente heridos, el 27 de abril de 2024 en Pacollo.

    El Ministerio Público les imputó los delitos apremios ilegítimos con resultado de cuasidelito de homicidio (muerte de conscripto Franco Vargas); lesiones graves gravísimas (otros dos conscriptos que sufrieron amputaciones por graves infecciones), y lesiones graves.

    Se solicitó la prisión preventiva de cuatro imputados y el arresto domiciliario total para un quinto.

    La audiencia debe continuar este miércoles a partir de las 8.30 horas y se espera que el tribunal entregue su decisión sobre las medidas cautelares solicitadas.

    Según detalló el fiscal Mario Carrera, el capitán Fritz al desplomarse Vargas y en “incumplimiento de los reglamentos respectivos, actuó abusando de su cargo, aplicando nuevamente apremios ilegítimos contra la víctima, consistentes en llamarle la atención, recriminándole su comportamiento, señalándole que dejara “de hacer show””, e instándolo a continuar la marcha “prolongando su sufrimiento y contribuyendo con aquello a la agravación de su estado”.

    En la misma línea, sobre el enfermo militar, Manuel Zambrano, el fiscal apuntó que no se encontraba en la retaguardia como ordenaban los reglamento, apuntando que “al momento de iniciarse la marcha, el cabo Zambrano se encontraba en el puesto de atención médica, a más de un kilómetro del lugar donde el conscripto requirió auxilio, lo que impidió que pudiera brindarle una atención oportuna”.

    Frente al actuar del comandante Guajardo, el fiscal expresó que “incumplió los reglamentos aplicables a su función como comandante de batallón de instrucción, abusando de su cargo al no cumplir sus deberes de supervisión, coordinación y control, a propósito de la demora en la evacuación y atención médica”.

    “La cadena de acciones y omisiones son imputables a Manuel Ignacio Zambrano González, Michael Fritz Gervasoni y Claudio Guajardo Pinochet, quienes se encontraban en posición de garante respecto de Franco Vargas y conocían el estado de salud en que se encontraba”, señaló la Fiscalía.

    De acuerdo a lo que añadieron estos “conocían, asimismo, de las condiciones deplorables de habitabilidad en que permanecían los conscriptos en el cuartel Pacollo, de la altura y de las condiciones climáticas adversas del altiplano, así como del estrés físico y psicológico propio de la instrucción militar”, enfatizando que “todas aquellas circunstancias conocidas por los imputados en el contexto de las acciones y omisiones que se les imputan contribuyeron a prolongar el sufrimiento del conscripto Franco Vargas, generando la agravación de su condición de salud y tuvieron como resultado su muerte”.

    En la misma línea, el fiscal apuntó respecto a los imputados Manuel Zambrano y Michael Fritz, que sus acciones “consistentes en obligar a Franco Vargas a participar de la marcha en el contexto de la instrucción, pese a los visibles signos de fatiga, deterioro físico y enfermedad padecidos por la víctima, excedieron grave y desproporcionadamente sus facultades de dirección, corrección y educación de los conscriptos”.

    Frente al actuar del teniente Wohllk, el fiscal apuntó una serie de abusos y apremios detallando que en una ocasión “al observar que las bandejas de los conscriptos presentaban manchas de agua o grasa, en incumplimiento de los reglamentos respectivos, actuó abusando de su cargo al aplicar respecto de los jóvenes apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, consistentes en tomar tales bandejas y pasarlas por tierra, ensuciándolas deliberadamente y obligando a algunos soldados a consumir sus alimentos en dichos o con dichos utensilios”.

    “Los apremios ilegítimos aplicados por el imputado Wohllk afectaron la dignidad e integridad de las víctimas, generando consecuencias físicas y psicológicas como desmayo y crisis de pánico”, agregó.

    Respecto a la situación de Lucas Gamboa y Byron Alarcón, quienes vieron afectada su salud durante la instrucción, desde la Fiscalía apuntaron que “la imputación, que se le hace al comandante Guajardo, en ese sentido, tanto por Lucas como para el caso de Byron, es justamente la omisión de su deber de supervisión e impedir que ese tipo de situaciones se estuviera verificando”.

