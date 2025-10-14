SUSCRÍBETE
Nacional

Tricel dilata para el jueves decisión sobre reposición de Jadue para revertir fallo en su contra y competir como diputado

Los cuatro ministros del Tricel no vieron el recurso extraordinario presentado por la defensa del exalcalde. Lo que sí hicieron fue despachar los certificados solicitados por el abogado del exjefe comunal. Eso podría ser clave si luego se quiere recurrir de inaplicabilidad ante el TC.

Juan Manuel OjedaPor 
Juan Manuel Ojeda
Foto: Poder Judicial.

A las 15.00 de la tarde, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) se reunió para resolver las causas de la tabla ordinaria fijada para la jornada de este martes.

En los asuntos para resolver en cuenta se encontraba la reposición con nuevos antecedentes que había ingresado la defensa del exalcalde de Recoleta Daniel Jadue.

Con ese escrito el exjefe comunal jugó su última carta en el Tricel para volver a competir como diputado por el distrito 9 de Recoleta. Su objetivo es exponerle al máximo tribunal de la justicia electoral que la acusación del Ministerio Público -el hecho clave que hizo suspender sus derechos políticos- quedó sin efecto luego de que se reabriera la investigación en su contra.

Por eso la defensa de Jadue -representada por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz- pretende que con los nuevos antecedentes ocurridos después de la sentencia, el Tricel rehabilite los derechos políticos del exjefe comunal y pueda estar en la papeleta del 16 de noviembre.

Esto tendría efecto en dos causas. La primera es la reclamación de RN que pidió sacarlo del padrón y la segunda es la reclamación de la UDI que impugnó la aceptación de la candidatura por parte del Servel.

Los cinco ministros del Tribunal Calificador de Elecciones.

Sin embargo, Jadue está inmerso en una misión imposible. A un mes de las elecciones, con la campaña ya en curso y los votos impresos, es poco probable que el Tricel recule en su decisión.

Además, más que una decisión sobre el fondo -la suspensión de los derechos políticos- existe la opción de que la justicia electoral tome una decisión basada solo en asuntos procesales. Más aun cuando ya venció el plazo para recurrir contra la sentencia, la cual se encuentra firme.

Así lo explicó, por ejemplo, el expresidente del Tricel Patricio Valdés en entrevista con La Tercera. “En el momento en que el Tricel revisó su candidatura, el señor Jadue estaba acusado por delitos que merecen pena aflictiva, por lo tanto no podía ser candidato, y eso es lo que falló el tribunal, para bien o para mal”, aseguró el exsupremo.

De hecho, a petición del abogado de la UDI Pablo Toloza, el Tricel el pasado 9 de octubre certificó que, en la causa donde se reclamó la aceptación de la candidatura por parte del Servel, “la sentencia de doce de septiembre de dos mil veinticinco, escrita a fojas 478, se encuentra firme y ejecutoriada”.

Pese a que estaba en tabla para este martes, el Tricel no resolvió la reposición. Lo que sí se alcanzó a despachar fueron los certificados pedidos por Colombara en ambas causas, tanto la de RN como la de la UDI.

En esos certificados el Tricel da cuenta que ambos casos están con “sentencia definitiva dictada el 12 de septiembre de 2025″ y que en las dos “se presentó el recurso extraordinario de reposición con nuevos antecedentes”. Estos certificados serán relevantes en caso de que se acuda posteriormente al Tribunal Constitucional (TC) con un recurso de inaplicabilidad.

La posibilidad de que el Tricel resolviera esta martes la reposición había ganado cierta cuota de incertidumbre. Esto debido a que el presidente del Tricel, el ministro Arturo Prado, no estuvo presente ya que está de viaje en Europa.

El magistrado se ausentó por estar participando en un asunto vinculado a su especialidad. Se trata de la 82° Sesión del Grupo de Trabajo II de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), que se está llevando a cabo en la sede de la ONU en Viena.

Su ausencia se volvió relevante debido a que fue Prado quien dirimió el asunto cuando le tocó fallar las reclamaciones en contra de Jadue. Como los ministros van votando desde el menos antiguo hasta el más antiguo, cuando le tocó votar a Prado el asunto iba empatado dos votos contra dos. Por lo tanto fue él quien terminó decidiendo que Jadue no podría competir.

Dada su ausencia, lo reemplazó como presidente del Tricel el ministro que le sigue en orden de antigüedad. Se trata del ministro Mauricio Silva, quien fue parte -junto al ministro Gabriel Ascencio- del voto disidente a la decisión de mayoría en la que concurrieron el ministro Prado junto a las ministras Adelita Ravanales y María Cristina Gajardo.

Pese a que la ministra Ravanales estuvo ausente en el trabajo de salas de esta jornada en el máximo tribunal por encontrarse con permiso, la magistrada sí llegó en la tarde para integrar el Tricel.

Si a Jadue le va mal, los intentos por conseguir un cambio en el Tricel quedarán agotados. Sin embargo, el exalcalde podría recurrir de protección ante la Corte de Santiago o incluso de inaplicabilidad en el TC argumentando la existencia de una gestión pendiente dado los certificados obtenidos este martes.

