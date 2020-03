Turista chilena varada en Rapa Nui: “La isla no tiene la capacidad de atender a los nativos de acá, mucho menos a los visitantes”

Jacqueline Roa –chilena de 38 años quien vive en Temuco- llegó el 15 de marzo a Rapa Nui con su familia de vacaciones y no pudo realizar su vuelo de vuelta a Santiago, ya que el viernes pasado el municipio cerró el aeropuerto internacional de la isla, dejando a más de 700 turistas a la deriva.

Hoy, con la noticia del primer caso positivo de coronavirus en Isla de Pascua, la ansiedad de los visitantes por volver a sus casas es mucho mayor, cuenta a La Tercera PM.

“La isla no tiene ni siquiera la capacidad de atender a los nativos de acá, mucho menos a los turistas. La situación es desbordante. Ninguna medida de mitigación puede ayudarnos. No tenemos respuesta, no sabemos cuándo vamos a salir, no sabemos si FACH o Latam les dio respuesta positiva para los vuelos”, cuenta Roa a través de su teléfono desde la isla.

“Si antes era incertidumbre, ahora la situación es caótica. Emocionalmente esto es insoportable, no puede ser que las autoridades no nos den respuesta. Nuestra capacidad de tener calma hoy día se fue a la punta del cerro, porque es impresentable e inhumano que no nos tengan con algún tipo de respuesta. No podemos decir ‘sabes, tengo la esperanza de que esta semana nos sacan’. Estamos hoy día más a la deriva”, agrega.

-¿Cuándo se enteraron del caso positivo en Rapa Nui?

-Nos enteramos ayer por el grupo de WhatsApp que tenemos los turistas. La situación desde ayer es caótica y la tranquilidad que podíamos tener hasta ayer se acabó. Tenemos toque de queda a partir de las 2 de la tarde y no tenemos ninguna información, suponemos que hoy el grupo se juntaría con la gobernación, pero no tenemos nada.

-¿Hay un registro de los turistas varados en la isla?

No estamos seguros, se supone que entre 700, 750 personas. A todo esto, la gobernación no tiene la claridad de cuántas personas somos, ni siquiera han hecho una nómina buena desde el viernes. Imagínate que en el último avión que se fue el día jueves, antes de que cerraran le aeropuerto, se fueron 47 asientos desocupados porque la gobernación no ha logrado armar una nómina de cuántas personas estamos varadas acá. Hay gente que se quedó en la calle y que no tiene forma de seguir viviendo acá. Sabemos de turistas que se les acabó el dinero y los hostales y hospedajes los echaron a la calle. Hay algunas personas que, de manera natural en la isla, hicieron algunas ayudas para quienes estaban sin hospedaje, pero no ha habido ninguna respuesta institucional.

-¿No han recibido apoyo de los isleños?

-Si bien hemos tenido toda la buena onda de ciertas personas de la isla, y lo agradecemos, lo importante es que necesitamos que se dispongan de los aviones necesarios para sacarnos de aquí, que deberían ser tres o cuatro. Nosotros ahora no estamos turisteando, no estamos pasándolo bien. Estamos exigiendo a las autoridades día a día que concreten sus gestiones.