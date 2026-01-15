Turista polaco de 67 años lleva 5 días perdido en cordillera del Valle del Elqui: Fiscalía coordina búsqueda con GOPE de Carabineros

El pasado domingo 11 de enero, dos montañistas polacos informaron una excursión al cerro Quebrada Seca, en el sector de Juntas del Toro, en la zona cordillerana del Valle del Elqui. Sin embargo, solo uno de ellos regresó al campamento base luego de intentar el ascenso al macizo de 4.418 metros de altura.

Esto motivó un intenso operativo de búsqueda en esta zona de la Región de Coquimbo, encabezado por personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, junto a más de 30 rescatistas, funcionarios de alta montaña del Ejército y voluntarios de Socorro Andino, además de un dron de la Municipalidad de La Serena.

Según informó el diario El Día, este jueves se pudo confirmar la identidad del turista extraviado, quien fue individualizado como Mariusz Boguslaw Wojtowicz, de 67 años.

Al respecto, el fiscal jefe de Vicuña, Nicolás Shertzer, quien se constituyó este jueves en el lugar, informó que la Fiscalía trabaja el caso como un extravío, al relevar que “no existe, por ahora, alguna hipótesis que diga relación, por ejemplo, a un homicidio o algún cuasi delito”.

En este sentido, indicó que “el GOPE de Carabineros está trabajando en el lugar, hoy estuvo desde las 4.00 de la mañana. Hay brigadas rescatistas especiales también y cada hora que pasa se sigue sumando apoyo de búsqueda, también a la espera de apoyo aéreo, para así facilitar esta labor”.

Según se informó, las labores de búsqueda continuarán a primera hora de este viernes.