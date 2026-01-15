SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Turista polaco de 67 años lleva 5 días perdido en cordillera del Valle del Elqui: Fiscalía coordina búsqueda con GOPE de Carabineros

    Más de 30 rescatistas participan en el operativo para encontrar al ciudadano extranjero, quien el pasado 11 de enero inició un ascenso al cerro Quebrada Seca, junto a otro montañista de su misma nacionalidad.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Las labores de búsqueda del turista polaco continuarán este viernes.

    El pasado domingo 11 de enero, dos montañistas polacos informaron una excursión al cerro Quebrada Seca, en el sector de Juntas del Toro, en la zona cordillerana del Valle del Elqui. Sin embargo, solo uno de ellos regresó al campamento base luego de intentar el ascenso al macizo de 4.418 metros de altura.

    Esto motivó un intenso operativo de búsqueda en esta zona de la Región de Coquimbo, encabezado por personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, junto a más de 30 rescatistas, funcionarios de alta montaña del Ejército y voluntarios de Socorro Andino, además de un dron de la Municipalidad de La Serena.

    Según informó el diario El Día, este jueves se pudo confirmar la identidad del turista extraviado, quien fue individualizado como Mariusz Boguslaw Wojtowicz, de 67 años.

    Al respecto, el fiscal jefe de Vicuña, Nicolás Shertzer, quien se constituyó este jueves en el lugar, informó que la Fiscalía trabaja el caso como un extravío, al relevar que “no existe, por ahora, alguna hipótesis que diga relación, por ejemplo, a un homicidio o algún cuasi delito”.

    En este sentido, indicó que “el GOPE de Carabineros está trabajando en el lugar, hoy estuvo desde las 4.00 de la mañana. Hay brigadas rescatistas especiales también y cada hora que pasa se sigue sumando apoyo de búsqueda, también a la espera de apoyo aéreo, para así facilitar esta labor”.

    Según se informó, las labores de búsqueda continuarán a primera hora de este viernes.

    Más sobre:EmergenciaturistapolacoextraviadocordilleraValle del ElquiFiscalíaGOPE

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Nos van a mirar más a nosotros que a quienes hoy gobiernan”: la advertencia de José Antonio Kast en el consejo ampliado de la UDI

    El Supremo brasileño ordena el traslado inmediato de Bolsonaro a una cárcel en las afueras de Brasilia

    La Casa Blanca asegura que “hasta ahora” Delcy Rodríguez “ha cumplido con todas las demandas” de EE.UU.

    En medio del quiebre oficialista y disputas en el PC: Jara se abre a renunciar a su militancia

    Director de Azul Azul responde a CMF tras compra de 21% del club deportivo

    Contraloría toma razón con alcances al decreto que fija cuentas de la luz para el primer semestre

    Lo más leído

    1.
    Así murió Julia Chuñil: la confesión del exyerno que terminó por reconstruir el crimen

    Así murió Julia Chuñil: la confesión del exyerno que terminó por reconstruir el crimen

    2.
    Estudio revela que el 65% de los habitantes de la RM considera que existe un “gran conflicto” entre chilenos y migrantes

    Estudio revela que el 65% de los habitantes de la RM considera que existe un “gran conflicto” entre chilenos y migrantes

    3.
    Fracasa primer intento judicial de Sichel: Corte de Santiago declara inadmisible recurso por concierto de Bad Bunny

    Fracasa primer intento judicial de Sichel: Corte de Santiago declara inadmisible recurso por concierto de Bad Bunny

    4.
    Alumnos de colegios particulares tienen siete veces más probabilidades de ubicarse en el 10% de mejores puntajes PAES

    Alumnos de colegios particulares tienen siete veces más probabilidades de ubicarse en el 10% de mejores puntajes PAES

    5.
    “Me quería quitar la plata de mi pensión”: el testimonio del adulto mayor que defendió Julia Chuñil antes de morir

    “Me quería quitar la plata de mi pensión”: el testimonio del adulto mayor que defendió Julia Chuñil antes de morir

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    Servicios

    Cuáles son los humoristas que estarán en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Cuáles son los humoristas que estarán en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    A qué hora y dónde ver en vivo el Festival del Huaso de Olmué 2026

    A qué hora y dónde ver en vivo el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    “Nos van a mirar más a nosotros que a quienes hoy gobiernan”: la advertencia de José Antonio Kast en el consejo ampliado de la UDI
    Chile

    “Nos van a mirar más a nosotros que a quienes hoy gobiernan”: la advertencia de José Antonio Kast en el consejo ampliado de la UDI

    Turista polaco de 67 años lleva 5 días perdido en cordillera del Valle del Elqui: Fiscalía coordina búsqueda con GOPE de Carabineros

    En medio del quiebre oficialista y disputas en el PC: Jara se abre a renunciar a su militancia

    Director de Azul Azul responde a CMF tras compra de 21% del club deportivo
    Negocios

    Director de Azul Azul responde a CMF tras compra de 21% del club deportivo

    Contraloría toma razón con alcances al decreto que fija cuentas de la luz para el primer semestre

    Litio: tras caída en exportaciones en 2025, el precio de commodity inicia el año con buen pie y sube a su mayor nivel desde 2023

    Cuándo se lanza y cómo será “Subway Surfers City”, la secuela del exitoso juego de celular
    Tendencias

    Cuándo se lanza y cómo será “Subway Surfers City”, la secuela del exitoso juego de celular

    Qué se sabe del envío de tropas de países de la OTAN a Groenlandia en medio de las amenazas de Trump

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    Contra los creadores de este deporte: Chile elimina a España y clasifica a la final del Mundial de la Kings League
    El Deportivo

    Contra los creadores de este deporte: Chile elimina a España y clasifica a la final del Mundial de la Kings League

    En vivo: Colo Colo se enfrenta a Olimpia en un amistoso de pretemporada en Uruguay

    Felipe Loyola confirma su partida al Pisa de Italia: “Siento que es un paso que me va a terminar favoreciendo”

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas
    Finde

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    “Puede marcar un antes y un después”: el futuro de Marvel pende del hilo de Avengers: Doomsday
    Cultura y entretención

    “Puede marcar un antes y un después”: el futuro de Marvel pende del hilo de Avengers: Doomsday

    A qué hora estarán Rubio y Ela Minus: MFEST alista sus horarios

    La tragedia de la familia de Shakespeare: cómo Hamnet se convirtió en una de las cintas más aclamadas del último año

    El Supremo brasileño ordena el traslado inmediato de Bolsonaro a una cárcel en las afueras de Brasilia
    Mundo

    El Supremo brasileño ordena el traslado inmediato de Bolsonaro a una cárcel en las afueras de Brasilia

    La Casa Blanca asegura que “hasta ahora” Delcy Rodríguez “ha cumplido con todas las demandas” de EE.UU.

    Eventual ofensiva militar contra Irán: Entre la amenaza de EE.UU. y la alerta en Israel

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida
    Paula

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel