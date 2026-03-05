SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Último informe del gobierno de Boric: homicidios disminuyeron 11% en 2025 y se alcanzó la cifra más baja en cuatro años

    Según el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados, entregado por el gobierno con la venia de la Fiscalía y otras instituciones, el año pasado la tasa de homicidios se redujo 20,6% respecto a 2022, año en que se alcanzó el peak de este delito.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    18/11/2024 ASESINATO DE DOMINICANO EN CENTRO DE SANTIAGO MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    Este jueves el Ministerio de Seguridad entregó el último informe de homicidios del gobierno del Presidente Gabriel Boric. Encabezado por el ministro de Seguridad, Luis Cordero, el Ejecutivo dio a conocer el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados de todo 2025.

    El informe consolidado, que corresponde al instrumento oficial para medir este delito al ser elaborado y visado con diversas instituciones como la Fiscalía, da cuenta de una disminución de las personas que fallecieron a causas de este delito, reportando una caída del 11,5% en la tasa de homicidios durante el año pasado, cuando se registraron 118 homicidios menos respecto a 2024.

    En detalle, según dio a conocer Cordero, el año pasado se reportaron 1.091 víctimas de homicidio, lo que constituye una tasa de 5,4 personas por cada 100 mil habitantes. En 2024, dicha medición alcanzó la cifra de 6,1, año en el que las víctimas sumaron 1.209.

    Pero además de aquello, el estudio también dio cuenta de una caída en el número de víctimas de homicidios respecto a 2022, año en el que se alcanzó el peak de este delito. Según las estadísticas oficiales, ese año se registraron 1.330 personas asesinadas, con una tasa histórica de 6,8. Desde entonces, y en comparación a la tasa de 2025, este delito disminuyó 20,6% en cuatro años.

    A nivel regional, en 12 de las 16 regiones, se anotó una disminución de las víctimas de homicidio. La mayor caída se dio en la Región de Tarapacá, donde se pasó de una tasa de 7,9 víctimas por cada 100 mil habitantes durante 2024 a una de 3,7 el año recién pasado. La capital, pasó de 6,7 crímenes a 5,4.

    Sin embargo, existe preocupación sobre cuatro regiones del país en las cuales los casos no sólo no disminuyeron, sino que aumentaron. Esas son las regiones de Arica y Parinacota, donde la tasa pasó de 9,9 a 10,6; la del Maule (3,5 a 4,3), Los Lagos (3,1 a 4,5) y Magallanes (2,7 a 4,3).

    Las víctimas tras los homicidios

    El informe de homicidios también expuso, al igual que en sus versiones anteriores, una caracterización o perfil de las personas que fueron víctimas de homicidios. Del total de fallecidos durante 2025, el 89,1% era hombre, mientras que el 10,6% mujer. Estadística que ha sido frecuente desde 2018.

    En cuanto a las edades, el 29,6%, la mayoría de las víctimas del año pasado, tenía entre 18 y 29 años. A pesar de aquello, este grupo etario ha demostrado una disminución respecto a años anteriores en los que alcanzaron a representar el 34,5%. Seguido de este rango de edad, las personas entre 30 y 39 años representan al 27,2% del total de fallecidos. Mientras que los mayores de 50 años han tenido un aumento sostenido en ser víctimas de este delito y ya alcanzan el 18,6%, la mayor cifra de este grupo desde que se tiene registro.

    Sobre los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de homicidios, el informe también da cuenta de una disminución. El número de menores de edad fallecidos a causa de esto, pasaron de 76 en 2024, el año con más casos, a 52 el 2025. La tasa en cambio bajó de 1,8 a 1,2, lo que demuestra una baja de 33,3%.

    La mayoría de las víctimas, con el 83,6% fueron chilenos, y la participación de extranjeros descendió a 18,3% a 14,8%.

    Además de eso, se dio cuenta que el 51,5% de las víctimas no registraba una condena judicial a la hora de su asesinato, mientras que las que sí tenían representan al 47,2% del total. Este último grupo, disminuyó respecto al año anterior.

    Hora y lugar

    Las estadísticas reveladas por el gobierno en el informe anual, también dan cuenta sobre los contextos, lugares y horas en la que ocurren los homicidios en el país. Por ejemplo, el 35,1% de estos ocurre durante el fin de semana, y los horarios predilectos son entre las 18.00 y 23.59 horas. Ejemplo de aquello es que el 12,6% de los crímenes ocurrió entre esa hora un sábado o domingo.

    Por otro lado, durante el año pasado, octubre fue el mes con más casos, cuando se registraron 107 víctimas de homicidio. En caso contrario, junio fue el mes con menos (69). Sobre la forma en la que se ejecutaron estos casos, el 48,7% de los homicidios ocurrió con un arma de fuego, seguido del 34,% con un armar blanca.

    Respecto al contexto en el que ocurrió el delito, la mayoría fue de carácter “interpersonal”, es decir, cuando una persona tiene una relación previa o de cercanía con la otra persona. Este tipo de casos representó el 42,2%. El segundo tipo de contexto con más casos es el relacionado al crimen organizado, que representó al 35,3% de los hechos. También se reportó una disminución del “hallazgo de cadáver”, pasando de 11,8% del total de casos al 8,9%.

    Por último, el 59,5% de los casos ocurrió en la vía pública, mientras que el otro 24,8% en un domicilio. Por otro lado, se registraron 31 víctimas al interior de alguna cárcel, lo que representa una disminución del 36,7%. Todos fueron hombres, 87,1% chilenos y 12,9% extranjeros.

    Más sobre:SeguridadHomicidiosReporte de seguridadInforme de homicidios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    OS-9 detiene a exalumnos del INBA captados lanzando molotov a Carabineros frente al colegio

    Guerra contra Irán entre las razones de la suspensión del viaje de Marco Rubio a Chile

    El repliegue de Claudio Alvarado tras el quiebre Boric-Kast

    Ley de conmutación de penas que favorece a presos de Punta Peuco pone a Kast en un dilema y contamina pacto del Senado

    Ministro Cordero declina ofrecimiento de Boric para integrar el CDE y Jorge Escobar asoma como nuevo favorito

    Almacenes subterráneos de misiles en Irán, el blanco prioritario de Estados Unidos e Irán

    Lo más leído

    1.
    Por un voto: Senado aprueba en general proyecto que abre puerta a conmutar condenas a presos por causas de DD.HH.

    Por un voto: Senado aprueba en general proyecto que abre puerta a conmutar condenas a presos por causas de DD.HH.

    2.
    La simbólica vuelta de Boric a Derecho: Presidente asistirá al lugar que vio nacer su carrera política a días del 11M

    La simbólica vuelta de Boric a Derecho: Presidente asistirá al lugar que vio nacer su carrera política a días del 11M

    3.
    Remodelación de nueva casa de Boric avanza a paso firme mientras San Miguel se acomoda a su llegada

    Remodelación de nueva casa de Boric avanza a paso firme mientras San Miguel se acomoda a su llegada

    4.
    Tras aprobación del Senado: Gobierno advierte que hasta 12 mil reos podrían verse beneficiados con proyecto de conmutación de penas

    Tras aprobación del Senado: Gobierno advierte que hasta 12 mil reos podrían verse beneficiados con proyecto de conmutación de penas

    5.
    SAG confirma casos de influenza aviar H5N1 en aves silvestres de la Región de Valparaíso: fueron halladas en humedal El Yali

    SAG confirma casos de influenza aviar H5N1 en aves silvestres de la Región de Valparaíso: fueron halladas en humedal El Yali

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Servicios

    ¿Cómo obtener la TNE? Este es el valor del documento para 2026

    ¿Cómo obtener la TNE? Este es el valor del documento para 2026

    Quiénes reciben el Bono Logro Escolar y cuál es el monto para 2026

    Quiénes reciben el Bono Logro Escolar y cuál es el monto para 2026

    Rating del miércoles 4 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 4 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Guerra contra Irán entre las razones de la suspensión del viaje de Marco Rubio a Chile
    Chile

    Guerra contra Irán entre las razones de la suspensión del viaje de Marco Rubio a Chile

    El repliegue de Claudio Alvarado tras el quiebre Boric-Kast

    Ley de conmutación de penas que favorece a presos de Punta Peuco pone a Kast en un dilema y contamina pacto del Senado

    8M: la “brecha de mando”, el otro fenómeno que marca la disparidad de género en las organizaciones
    Negocios

    8M: la “brecha de mando”, el otro fenómeno que marca la disparidad de género en las organizaciones

    Ventas de autos nuevos se aceleran y los SUV siguen liderando

    Grandes constructoras ven alza en sus ingresos y reportan mejoras en las ventas de viviendas en Chile

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo
    Tendencias

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    Quejas del plantel, cambios, dudas sobre su personalidad y el fantasma de Álvarez: Paqui Meneghini pierde crédito en la U
    El Deportivo

    Quejas del plantel, cambios, dudas sobre su personalidad y el fantasma de Álvarez: Paqui Meneghini pierde crédito en la U

    Con un excapitán de la U a la cabeza: el efusivo festejo de Palestino que incluyó una cruel burla a los azules

    El potente elogio del coach de Italia XV en la previa ante los Cóndores: “Chile es nuestra oportunidad de elevar el listón”

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales
    Tecnología

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    AC/DC alista larga estadía en Chile y recibe elogios en sus primeros shows en Brasil
    Cultura y entretención

    AC/DC alista larga estadía en Chile y recibe elogios en sus primeros shows en Brasil

    Ringo Starr ahora es vaquero: lo que trae su retorno al disco

    Muere António Lobo Antunes, histórico escritor portugués y coloso de las letras europeas

    Almacenes subterráneos de misiles en Irán, el blanco prioritario de Estados Unidos e Irán
    Mundo

    Almacenes subterráneos de misiles en Irán, el blanco prioritario de Estados Unidos e Irán

    Irán acusa a Estados Unidos e Israel de atacar “de forma deliberada” a civiles para “causar el máximo sufrimiento”

    Estrecho de Ormuz: La relevancia para el mercado global del paso ocupado por Irán

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana
    Paula

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana