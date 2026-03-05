Último informe del gobierno de Boric: homicidios disminuyeron 11% en 2025 y se alcanzó la cifra más baja en cuatro años

Este jueves el Ministerio de Seguridad entregó el último informe de homicidios del gobierno del Presidente Gabriel Boric. Encabezado por el ministro de Seguridad, Luis Cordero, el Ejecutivo dio a conocer el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados de todo 2025.

El informe consolidado, que corresponde al instrumento oficial para medir este delito al ser elaborado y visado con diversas instituciones como la Fiscalía, da cuenta de una disminución de las personas que fallecieron a causas de este delito , reportando una caída del 11,5% en la tasa de homicidios durante el año pasado, cuando se registraron 118 homicidios menos respecto a 2024.

En detalle, según dio a conocer Cordero, el año pasado se reportaron 1.091 víctimas de homicidio, lo que constituye una tasa de 5,4 personas por cada 100 mil habitantes. En 2024, dicha medición alcanzó la cifra de 6,1, año en el que las víctimas sumaron 1.209.

Pero además de aquello, el estudio también dio cuenta de una caída en el número de víctimas de homicidios respecto a 2022, año en el que se alcanzó el peak de este delito. Según las estadísticas oficiales, ese año se registraron 1.330 personas asesinadas, con una tasa histórica de 6,8. Desde entonces, y en comparación a la tasa de 2025, este delito disminuyó 20,6% en cuatro años .

A nivel regional, en 12 de las 16 regiones, se anotó una disminución de las víctimas de homicidio. La mayor caída se dio en la Región de Tarapacá, donde se pasó de una tasa de 7,9 víctimas por cada 100 mil habitantes durante 2024 a una de 3,7 el año recién pasado. La capital, pasó de 6,7 crímenes a 5,4.

Sin embargo, existe preocupación sobre cuatro regiones del país en las cuales los casos no sólo no disminuyeron, sino que aumentaron. Esas son las regiones de Arica y Parinacota, donde la tasa pasó de 9,9 a 10,6; la del Maule (3,5 a 4,3), Los Lagos (3,1 a 4,5) y Magallanes (2,7 a 4,3).

Las víctimas tras los homicidios

El informe de homicidios también expuso, al igual que en sus versiones anteriores, una caracterización o perfil de las personas que fueron víctimas de homicidios. Del total de fallecidos durante 2025, el 89,1% era hombre, mientras que el 10,6% mujer. Estadística que ha sido frecuente desde 2018.

En cuanto a las edades, el 29,6%, la mayoría de las víctimas del año pasado, tenía entre 18 y 29 años . A pesar de aquello, este grupo etario ha demostrado una disminución respecto a años anteriores en los que alcanzaron a representar el 34,5%. Seguido de este rango de edad, las personas entre 30 y 39 años representan al 27,2% del total de fallecidos. Mientras que los mayores de 50 años han tenido un aumento sostenido en ser víctimas de este delito y ya alcanzan el 18,6%, la mayor cifra de este grupo desde que se tiene registro.

Sobre los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de homicidios, el informe también da cuenta de una disminución. El número de menores de edad fallecidos a causa de esto, pasaron de 76 en 2024, el año con más casos, a 52 el 2025 . La tasa en cambio bajó de 1,8 a 1,2, lo que demuestra una baja de 33,3%.

La mayoría de las víctimas, con el 83,6% fueron chilenos, y la participación de extranjeros descendió a 18,3% a 14,8%.

Además de eso, se dio cuenta que el 51,5% de las víctimas no registraba una condena judicial a la hora de su asesinato, mientras que las que sí tenían representan al 47,2% del total. Este último grupo, disminuyó respecto al año anterior.

Hora y lugar

Las estadísticas reveladas por el gobierno en el informe anual, también dan cuenta sobre los contextos, lugares y horas en la que ocurren los homicidios en el país. Por ejemplo, el 35,1% de estos ocurre durante el fin de semana, y los horarios predilectos son entre las 18.00 y 23.59 horas. Ejemplo de aquello es que el 12,6% de los crímenes ocurrió entre esa hora un sábado o domingo .

Por otro lado, durante el año pasado, octubre fue el mes con más casos, cuando se registraron 107 víctimas de homicidio. En caso contrario, junio fue el mes con menos (69). Sobre la forma en la que se ejecutaron estos casos, el 48,7% de los homicidios ocurrió con un arma de fuego, seguido del 34,% con un armar blanca.

Respecto al contexto en el que ocurrió el delito, la mayoría fue de carácter “interpersonal”, es decir, cuando una persona tiene una relación previa o de cercanía con la otra persona. Este tipo de casos representó el 42,2%. El segundo tipo de contexto con más casos es el relacionado al crimen organizado, que representó al 35,3% de los hechos. También se reportó una disminución del “hallazgo de cadáver”, pasando de 11,8% del total de casos al 8,9%.

Por último, el 59,5% de los casos ocurrió en la vía pública, mientras que el otro 24,8% en un domicilio. Por otro lado, se registraron 31 víctimas al interior de alguna cárcel, lo que representa una disminución del 36,7%. Todos fueron hombres, 87,1% chilenos y 12,9% extranjeros.