Un auto en fuga y una emboscada: la persecución que terminó con patrulla de Carabineros bajo lluvia de balas en La Legua

Personal especializado del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) fue dispuesto para realizar los análisis de rigor en la patrulla de la policía uniformada que fue atacada durante la madrugada de este martes en la población la Legua de San Joaquín.

Dos funcionarios resultaron lesionados por una emboscada tras una persecución.

En dependencias de la 4° Comisaría de Santiago, el jefe de la Zona Oeste de Carabineros, general Víctor Vielma, entregó detalles de lo ocurrido y las acciones que están realizando para ubicar a los responsables.

Vielma explicó que personal de la 4° Comisaría realizaba patrullajes preventivos por el sector de Santa Rosa con Sargento Aldea cuando se percatan de un vehículo sospechoso, de color negro, que deciden fiscalizar.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Los ocupantes del automóvil decidieron escapar y se inició un seguimiento por las calles de Santiago, San Miguel y San Joaquín.

“Cuando los carabineros ingresan al interior de la población de La Lengua, son esperados, emboscados y atacados a balazos por diferentes personas, por lo que, por medidas de seguridad, tuvieron que retirarse. No obstante, en este intercambio de balazos que existió en el interior de la población, los carabineros también hicieron uso de sus armas para poder repeler esta emboscada”, precisó el general.

Un muerto en el Barros Luco

Vielma informó que posteriormente, a las 02.50 horas, personal de Carabineros que se encuentra de servicio en La Legua, ubicó a una persona lesionada por un impacto balístico que fue trasladada al Hospital Barros Luco, recinto en el que falleció alrededor de las 6.00 horas.

Se indaga si ese deceso está o no vinculado al intercambio de disparos con los carabineros en la emboscada.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Hasta el momento, no ha sido habido ubicado el vehículo negro que fue seguido por la patrulla.

Durante la persecución, sus ocupantes exhibieron armamento al personal policial que los seguía.