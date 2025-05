Un bombero de estación de servicio muere tras atropello en Providencia: conductor fue detenido

Un bombero de una estación de servicio resultó fallecido tras ser atropellado por un sujeto en presunto estado de ebriedad en Providencia, Región Metropolitana,

Según antecedentes preliminares, el siniestro vial se produjo en una bomba ubicada en la esquina de Salvador con Santa Isabel , en Providencia.

El teniente coronel Cristián Tavra, subprefecto de servicios de la Prefectura Santiago Oriente, detalló que “lo que sabemos hasta el momento es que alrededor de las 11.30 horas, una camioneta ingresa al servicentro a gran velocidad, colisiona en primera instancia un vehículo y, posteriormente, el local de ventas de alimento que hay en el interior”.

“En ese último choque, embiste a la funcionaria del servicentro que trabaja allí, más un bombero del servicentro, arrastrándolos hasta el otro costado de Santa Isabel, en donde fallece el bombero ”, sumó.

Respecto a la funcionaria afectada, esta resultó gravemente lesionada y se mantiene recibiendo atención médica en un centro de salud de la capital.

Por otra parte, el teniente coronel Tavra confirmó que “el conductor, a partir de esto, se da a la fuga del lugar”.

“Tras una rápida y coordinada acción entre carabineros y personal municipal se logra la detención de este sujeto, masculino y adulto, el cual, preliminarmente, estaría bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad”, indicó la autoridad policial.

“Estamos realizando las diligencias investigativas en conjunto y coordinados con el Ministerio Público. Lo que sabemos hasta el momento es que la camioneta ingresa al servicentro, no lo que no tenemos claridad en este momento es si efectivamente llegó, cargó combustible o no, y las circunstancias que lo motivaron, en el fondo, a provocar todo lo que hemos visto”, sumó en la declaración otorgada a la prensa en el sitio del suceso.