Devastador incendio destruye 150 bodegas colindantes a mall de Huechuraba

Un amplio despliegue de equipos de emergencia se registra la tarde de este domingo en la comuna de Huechuraba, luego de que un voraz incendio afectara a 150 bodegas emplazadas en las cercanías del Mall Plaza Norte, generando preocupación por el riesgo de propagación hacia otras estructuras del sector.

El siniestro se inició en dependencias de la empresa Aki KB, emplazadas en el eje conformado por avenida Los Libertadores y avenida Américo Vespucio, un punto de alto flujo vehicular y cercano a recintos comerciales.

Debido a la magnitud del fuego y a la carga combustible presente en las bodegas, Bomberos decretó tercera alarma de incendio, lo que permitió reforzar el combate con recursos adicionales.

En el lugar trabajan cerca de 300 voluntarios pertenecientes a distintos cuerpos de Bomberos de la Región Metropolitana, incluyendo compañías de Huechuraba, La Granja, Conchalí, Til Til, Ñuñoa, Puente Alto y Quilicura, entre otras.

Las labores se concentran en evitar la propagación de las llamas hacia el mall y otras instalaciones aledañas, además de controlar los focos activos al interior de las bodegas afectadas.

A raíz del procedimiento de emergencia, se instruyó restricción de tránsito en la intersección de avenida Los Libertadores con Américo Vespucio, lo que ha generado desvíos y congestión en el sector. Se llamó a los conductores a extremar la precaución y preferir vías alternativas mientras se desarrollan las labores de control del incendio.

Hasta el cierre de esta información no se han reportado personas lesionadas, aunque la situación continúa en desarrollo. Las causas del incendio serán investigadas una vez que la emergencia se encuentre totalmente controlada.