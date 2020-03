“Un engendro” y una ley “poco clara”: las críticas de los alcaldes a la norma que posterga el pago del permiso de circulación

Pese a que hace unos días se aprobó un proyecto de ley que posterga el pago del permiso de circulación hasta el 30 de junio, una medida que tenía por objetivo evitar las aglomeraciones de personas que provoca cada año el trámite, este martes 31 de marzo -fecha en que vencía el plazo inicial para cumplir con esta obligación- se registraron largas filas en varias comunas del país.

Esto, porque luego de que se despachara la ley, los alcaldes salieron a plantear sus reparos y críticas a esta iniciativa.

El caso más visible fue el de la jefa comunal de Providencia, Evelyn Matthei, quien a través de un video publicado en sus redes sociales, aseguró que “el permiso de circulación vence mañana en la noche, lo que pasa es que no le van a poder pasar partes hasta el 30 de junio, pero estará vencido. Entonces va a tener que pagar las multas y los intereses de un viaje, no va a poder optar a cuotas”.

Durante esta mañana, los alcaldes continuaron la discusión en distintos programas de televisión donde aseguraron que la iniciativa no beneficiaba a los ciudadanos. En este contexto, el Presidente Sebastián Piñera envió un veto sustitutivo, que eliminó el pago de intereses y que permite que el permiso se pague en dos cuotas.

Un “engendro” a la “chilena”

“Como una ley a la chilena” calificó el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, la iniciativa que buscaba prorrogar el pago del permiso de circulación en medio de la crisis social. “No están prorrogados los permisos, pero si te pillan sin el permiso ¡No te preocupes! porque no te van a pasar un parte”, explicó el jefe comunal en conversación con el programa Bienvenidos de Canal 13, y agregó que aún quedan dudas respecto a lo que pasará con la cobertura de los seguros.

“La ley dice que no le pueden pasar partes, pero que no se extiende la vigencia del permiso de circulación, es una solución a la chilena”, afirmó la autoridad comunal.

En este sentido, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, sostuvo en dicho matinal que con esta ley “no hay una prórroga al permiso de circulación, sino una extensión a la sanción”.

Menos recursos para los municipios

Leitao además explicó que no existía consenso entre los alcaldes respecto a esta materia. “Algunos lo veían como un perjuicio para los municipios porque para nosotros significa un ingreso importante”.

Por eso, agregó, muchos alcaldes realizaron gestiones ante los parlamentarios para que el Ejecutivo patrocinara esta ley, ya que con esto se podría haber establecido que a los municipios se les adelantaran recursos que corresponden al Fondo Común Municipal lo que les habría permitido costear las obligaciones que en otras ocasiones son pagadas con los ingresos de los permisos de circulación.

En el mismo programa, el jefe comunal de Estación Central, Rodrigo Delgado, aseguró que los ingresos que obtienen los municipios por este concepto representan un 15% de los fondos municipales los que posteriormente son gastados en las distintas demandas que tiene la ciudadanía.

A Contraloría a menos de una semana de que la ley fuera aprobada

En conversación con el matinal “Contigo en la mañana” de Chilevisión, el alcalde de la Granja, Felipe Delpin, acusó que la ley no está clara por lo que tendrán que pedir a la Contraloría que se pronuncie.

“Se prorroga el permiso de circulación, es decir si circula en su vehículo sin tenerlo, el carabinero no le podrá cursar una multa. La ley no establece que no se cobrarán intereses ni multas, eso faltó en la ley. Faltó agregar que podemos dar la posibilidad de que se paguen en dos cuotas”, aseguró Delpin.

En esta línea, agregó que “vamos a tener que ir a la Contraloría y si la Contraloría dice que se puede condenar la multa, y los intereses, entonces no se va a cobrar ni multa ni intereses”.

Esto último, porque según explicó el jefe comunal, los municipios “no tienen la potestad de condonar deudas. Si en la ley no está establecido, yo no puedo condonar. A nosotros la ley nos obliga a quien paga después el 31 marzo pierde facilidad de pagar en cuotas. A una semana de que fue despachada esta iniciativa tenemos que ir a la Contraloría para que la contraloría lo aclare (...) Eso habla mal porque no hubo un trabajo minucioso”, dijo apuntando al trabajo parlamentario.

Dudas respecto a la cobertura de los seguros

En el video que subió a su cuenta de Twitter la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, aseguró que “si usted tiene, por ejemplo, un seguro contratado de daños contra terceros, y usted choca a alguien y le hace un daño grave, ese seguro no va a operar, no va a pagar ese daño. Porque para que pague el seguro privado es requisito tener los documentos al día, los cuales estarían vencidos”.

Información que esta mañana fue aclarada por el vicepresidente de la Asociación de Aseguradores de Chile, Mario Gazitúa, quien explicó en Cooperativa que ayer se generó “una confusión de parte de algunos alcaldes, la ciudadanía entendió mal y eso ha generado muchas consultas y es importante clarificarlo”.

“El SOAP es de los pocos seguros obligatorios en Chile y cubre independientemente aunque el permiso de circulación y la revisión técnica esté vencida. Este seguro cubre aunque una persona vaya con una alcoholemia positiva".

En paralelo, la Asociación de Aseguradores de Chile también emitió una declaración al respecto. "Este es un seguro de gran utilidad porque protege a las personas que tengan un accidente automovilístico, incluyendo a los peatones. Reembolsa los gastos asociados a la recuperación de las lesiones. También ofrece un seguro de vida”.

La alcaldesa de Matthei también se disculpó por el error en la información que entregó pero insistió en que el SOAP debe ser pagado antes de que termine la jornada del 31 de marzo.