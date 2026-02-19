SUSCRÍBETE
    Nacional

    Un fallecido deja accidente vehicular entre una motocicleta y un automóvil en la Ruta 68

    Los hechos se registraron alrededor de las 2:00 de la madrugada, cuando un vehículo impacto a una motocicleta.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen archivo. Foto: Edwin Navarro/Aton Chile EDWIN NAVARRO/ATON CHILE

    Una persona fallecida dejó un accidente de tránsito ocurrido en horas de la madrugada en la Ruta 68.

    De acuerdo a información preliminar, los hechos se registraron alrededor de las 2:20 horas, a la altura del kilómetro 1,3 en dirección al poniente, cuando por causas que se investigan un vehículo colisionó a una motocicleta por la parte posterior, provocando que el conductor perdiera la estabilidad.

    El fallecido, conductor de la motocicleta, corresponde a un hombre de nacionalidad venezolana de 36 años.

    Personal de la SIAT de Carabineros, se encuentra trabajando en el lugar con el fin de esclarecer los hechos.

