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    Un fallecido y tres heridos deja accidente de tránsito en Maipú

    El accidente se produjo luego que un vehículo chocara contra una reja de seguridad en la calle Segunda Transversal cerca de Avenida 5 de abril. De acuerdo a información preliminar el hecho se habría generado por un exceso de velocidad.

    Por 
    Patricia San Juan
    Carabineros SIAT Referencial JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Una persona fallecida y tres heridas dejó un accidente de tránsito ocurrido esta mañana en la comuna de Maipú, luego que el conductor del vehículo perdiera el control del automóvil al girar en una curva y chocara con una reja de seguridad en la calle Segunda Transversal cerca de la intersección con avenida 5 de Abril.

    En este momento la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de carabineros se encuentra en el lugar para determinar las causas del accidente, el que, de manera preliminar, se habría producido por un exceso de velocidad.

    Al respecto el capitán Danilo Vauhnick, comisario de Maipú detalló que “cerca de las 6 de la mañana un vehículo que se movilizaba de norte a sur, por información que mantiene la SIAT de manera preliminar, vendría siendo a un exceso de velocidad, dobla y en una curva pierde el control y es donde una persona adulta de sexo masculino fallece en el lugar”.

    Rejas de protección

    El fallecido fue el conductor del vehículo quien según informó T13 se trataría de un hombre de 44 años, mientras que los heridos, que estarían con heridas leves, habrían sido trasladados al Hospital El Carmen por familiares que se encontraban cerca del lugar.

    El comisario precisó que en estos momentos “se encuentran trabajando equipos especializados para establecer fehacientemente cuáles fueron las circunstancias del hecho y si hubo o no consumo de alcohol, estupefacientes, entre otras cosas”.

    La reja con la que chocó el vehículo no corresponde a barreras de contención sino que son rejas que están ubicadas en algunas calles para la protección de los peatones y producto del impacto una de estas rejas se deformó e ingresó al automóvil provocando la muerte del conductor, añadió el comisario.

    Respecto a lo otros ocupantes del vehículo el comisario dijo que es información que aún se está investigando.

    Más sobre:PolicialAccidenteMaipúTránsito

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