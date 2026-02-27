Una carabinera resultó lesionada tras choque a patrulla en la Ruta 68: conductor del vehículo iba en estado de ebriedad

Una carabinera resultó lesionada luego de que un vehículo chocara con una patrulla en la Ruta 68, luego de un seguimiento controlado de un vehículo que mantenía encargo por robo.

De acuerdo a lo que detalló el teniente de Carabineros Cristopher Castillo, Oficial de Ronda Prefectura Santiago Occidente, los hechos se iniciaron en el sector de Pajaritos cuando personal policial se percató de un vehículo el cual mantenía un encargo por robo.

“Se inicia un seguimiento controlado en el sector de Pajaritos, y a la altura del kilómetro 700, este vehículo revienta su don neumático, pierde el control y fueron fiscalizados por los funcionarios policiales. A raíz de esa fiscalización, se mantienen tres imputados por el delito de receptación”, señaló.

De acuerdo a lo que explicó, luego de que los sujetos fueran trasladados hasta la unidad policial, “personal policial se encontraba con el vehículo policial en la Ruta 68 con sus balizas encendidas, y en ese momento, un segundo vehículo, donde su conductor lo hacía en estado de ebriedad, colisiona por la parte posterior, lesionando a una carabinera”.

El sujeto fue detenido en el lugar, mientras que la carabinera fue trasladada en el helicóptero institucional hasta el Hospital de Carabineros.

Respecto al conductor, el personal policial detalló que “iba con una acompañante y al parecer tiene lesiones leves. Ambos estaban conscientes y también fueron trasladados al centro asistencial para verificar sus lesiones”.