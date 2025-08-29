SUSCRÍBETE
Nacional

Usaban teléfonos satelitales para coordinarse: detienen a banda de contrabando de cigarros con camión lleno de cajetillas

En procedimiento de Carabineros y la Fiscalía de Tarapacá se detuvo a ocho personas y se realizaron 13 allanamientos en distintas ciudades del país.

José NavarretePor 
José Navarrete

En un amplio operativo desarrollado por personal especializado del OS7 de Carabineros en coordinación con la Fiscalía Regional de Tarapacá, personal de la policía uniformada logró la detención de ocho personas vinculadas a una organización criminal dedicada al traslado de grandes cantidades de cigarrillos de contrabando a la Región Metropolitana.

De acuerdo a la investigación liderada por la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía de Tarapacá, desde julio de 2024 los integrantes de la organización, varios de ellos familiares entre sí, habrían realizado al menos ocho operaciones de contrabando.

Las cajetillas las ingresaban clandestinamente desde Bolivia o desde la zona limítrofe con Argentina, eran acopiadas en parcelas y galpones de Alto Hospicio y Calama, y luego cargadas en camiones para su traslado a la zona central, escoltados por vehículos.

En el operativo, la banda delictual fue sorprendida mientras movilizaba un camión con acoplado que era escoltado por cuatro automóviles menores que cumplían funciones de seguridad y “punta de lanza”.

Gracias a las diligencias, se concretó la detención de siete sujetos en la capital, mientras que en paralelo se realizaron allanamientos en 13 inmuebles ubicados en Alto Hospicio, Calama y Santiago Centro, donde fue aprehendida una mujer vinculada al ilícito.

La operación permitió incautar 1.114 cajas y 756 cartones de cigarrillos, además de tres teléfonos satelitales, 17 equipos celulares, un tractocamión con rampla, seis automóviles sin encargo, $83 millones en efectivo, US$71.770 y cuatro antenas satelitales “Starlink”, utilizadas por el grupo para comunicarse y asegurar sus desplazamientos.

Por instrucción del Ministerio Público, el camión y la mercancía incautada fueron entregados a personal de Aduanas en la comuna de Valparaíso. No había droga en el cargamento, de acuerdo a los análisis de rigor que se realizaron.

El general Juan Francisco González, jefe de la Zona Tarapacá, destacó que “se trata de uno de los procedimientos más relevantes en materia de contrabando registrado en el norte del país”.

“Este resultado es fruto de un trabajo investigativo especializado, que permitió establecer el modo de operar de esta organización criminal, acreditando la participación de sus integrantes”, sostuvo.

Por su parte, la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, informó que los imputados fueron formalizados por los delitos de asociación criminal y contrabando, quedando todos en prisión preventiva.

“Este es un nuevo e importante golpe a la criminalidad organizada tras un exitoso trabajo coordinado entre el Ministerio Público y Carabineros, que permitió desbaratar esta organización criminal dedicada de manera sistemática, reiterada y permanente a ejecutar operaciones de contrabando en la macrozona norte”, indicó.

