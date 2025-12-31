SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Uso de “galletero” provocó incendio forestal en Pencahue: sujeto será formalizado este miércoles

    El siniestro, que afectó a un sector rural del Maule y obligó a un amplio despliegue aéreo y terrestre de emergencia, fue controlado tras consumir cerca de 8,5 hectáreas de vegetación.

    Por 
    Roberto Martínez

    La Fiscalía de Flagrancia de la Región del Maule dispuso la noche de este martes que una persona comparezca en audiencia de control de detención, luego de ser identificada como la presunta responsable de originar un incendio forestal en el sector de Libún, en la comuna de Pencahue, tras utilizar un esmeril eléctrico, conocido popularmente como “galletero”.

    De acuerdo con los antecedentes entregados por el Ministerio Público, el hecho ocurrió durante la tarde del martes, cuando el uso de esta herramienta -capaz de generar chispas- habría causado el inicio del fuego en una zona de matorral y pastizal, en un contexto de altas temperaturas y condiciones favorables para la propagación de incendios.

    El siniestro se inició a las 15.56 horas y motivó un rápido despliegue de recursos de emergencia por parte de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y de Bomberos, quienes trabajaron intensamente para evitar que las llamas se expandieran hacia otras áreas del sector rural.

    Debido a estas labores, el siniestro fue controlado durante la jornada, aunque dejó afectación en una superficie aproximada de 8,5 hectáreas.

    Para combatir el fuego, Conaf movilizó dos brigadas terrestres y una brigada helitransportada, además del apoyo de dos aviones cisterna, dos helicópteros, una máquina skidder y un camión cisterna, lo que permitió contener el avance del incendio tanto por tierra como por aire.

    Desde la Fiscalía se informó que la audiencia de control de detención y formalización de cargos se realizará este miércoles en el Juzgado de Garantía de Talca, instancia en la que se expondrán los antecedentes preliminares del caso y se determinarán las eventuales medidas cautelares contra el imputado.

