“Vamos a poder responder la pregunta de quién quemó el Metro de San Pablo”: comienzan los alegatos de apertura de juicio oral contra acusado de incendiar estación de tren subterráneo en 2019

Pasadas las 9.30 de este jueves, en el 1° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, comenzaron los alegatos de apertura del juicio oral contra Daniel Bustos Trabol, acusado por incendiar la estación de Metro San Pablo en medio de disturbios ocurridos en octubre de 2019.

Su caso, engrosa el listado de los denominados “presos del estallido”, cuyas familias han instado por amnistías e indultos. Bustos Trabol se encuentra en prisión preventiva desde enero de 2020.

En la acusación del Ministerio Público se señala que “el 19 de octubre del 2019, aproximadamente a las 18 horas, el imputado, en compañía de otros sujetos, lanzó un objeto portador de fuego, que contenía sustancia inflamable y previamente encendido por el imputado, a la estación de Metro San Pablo Línea 1, Comuna de Lo Prado. Específicamente a un recinto ubicado al costado oriente de la estación (...). Este objeto portador de fuego encendió el lugar y objetos señalados, luego de lo cual se propagó al resto de la estación, generando un incendio estructural, como consecuencia del cual la estación resultó con daños de gran consideración, quedando inutilizada para su uso y con daños aproximados de 20 mil millones de pesos, incluyendo el incendio y pérdida total de un tren de pasajeros que fue alcanzado por el fuego en sector andén de la estación”.

El fiscal José Morales, de la zona Centro Norte, explicó: “¿Cómo probaremos esta imputación? primero a través de testimonios de funcionarios de la PDI, en particular de la BIPE, que investigaron estos hechos. Encontraron testigos de oídas y presenciales de los mismos, luego de un arduo trabajo de empadronamientos del sector, entrevistas a decenas de personas, recolección de evidencias y análisis de videos de seguridad y también de videos que fueron exhibidos en redes sociales”.

Morales agregó que se contará, además, con testimonios de trabajadores de la estatal, gerentes y usuarios. “Tenemos además videos y fotos de los hechos. pocas veces podemos contar en este caso con evidencia que darán cuenta desde diversas perspectivas del inicio del foco del incendio, desde dos perspectivas destinas, además desde la perspectiva del incendio desde el andén”.

El Ministerio Público pide 12 años para Bustos. Entre las pruebas, según se ha señalado, se cuenta con videos y fotografías.

“Toda la prueba que será presentada ante la magistrada es una prueba derivada de una investigación ajena a toda ilegalidad o afectación de garantía. No tendremos en esta causa nada de aquello que es controversial en este caso. No hay testigos ocultos, no hay testigos protegidos, no hay agentes encubiertos, no hay agentes reveladores y tampoco el Ministerio Público jamás ha pretendido aplicar en este caso leyes especiales, como la Ley de Seguridad Interior del Estado”, afirmó el persecutor.

Morales afirmó: “Con toda esta prueba, vamos a poder responder la pregunta de quién quemó el Metro de San Pablo: Daniel Bustos Trabol”.

En este caso, el Ministerio del Interior y Metro son partes querellantes.

La defensa

A su turno, la abogada defensora de Bustos Trabol, Camila Valenzuela, planteó sus puntos, donde cuestionó la participación del imputado en el incendio.

“Durante la audiencia de juicio oral esta parte no va cuestionar que el 19 de octubre de 2019 ocurrió un incendio en el Metro de San Pablo, no va a cuestionar que el incendio ocasionó perjuicios a diferentes personas que se vieron imposibilitadas de utilizar el Metro por algún tiempo. lo que nos vamos a centrar en este juicio oral es cuestionar la participación de mi representado”, dijo la profesional.

La abogada, quien señaló que la dinámica planteada por la fiscalía es “contradictoria”, dijo que “la prueba no podrá determinar efectivamente cuál es el origen del incendio. En concreto, en el lugar de los hechos, que el Ministerio Público sitúa como el origen, no se encontró restos de ningún tipo de acelerante, no se encontró aquel elemento que según Bomberos había sido el causante del incendio. Existe también la posibilidad de que el incendio se haya originado en otro lugar del Metro”.

En esa línea, afirmó: “Considerando, asimismo, que según dará cuenta la perito químico presentada por el Ministerio Público, de la cual la defensa se valió, existían otros sectores de la estación, específicamente en la mesina, donde sí se encontraron restos de acelerante”.