“Viene a dar un paso muy significativo”: Cataldo valora aprobación de ley que regula y prohíbe uso de celulares en las salas de clase

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, destacó positivamente esta jornada la aprobación por parte del Congerso del proyecto que regula y prohíbe el uso de celulares en las salas de clases, el cual se encontraba en tercer trámite y con la aprobación de las modificaciones realizadas por el Senado, será remitido al Ejecutivo para su promulgación.

La aprobación de estas modificaciones, destacó el secretario de Estado, “viene a dar un paso muy significativo en algo que consideramos tremendamente relevante por el efecto pernicioso que está hoy día generando en nuestros niños y niñas en nuestra juventud”.

El uso de celulares en las salas de clases, señaló, “es un flagelo que no tiene control y que hoy día se constituye una de las principales pandemias que afectan a nuestros niños y niñas y jóvenes, no solamente en Chile, a nivel mundial”.

En esto, destacó que Chile concentra varios factores que hacían necesaria una legislación de este tipo, ya que tiene una alta conectividad, alta proporción de celulares por habitante, y un sistema educativo con una de las coberturas más altas de América Latina y del Caribe, incluso del mundo.

“Entonces, efectivamente nos encontramos frente a la necesidad de comenzar una discusión que implica un cambio cultural a nivel nacional. Y esto tiene que ver con cuán adecuado es que los niños comiencen a hacer uso extensivo de la herramienta tecnológica del celular, con el acceso a internet, sin las regulaciones que se requieren", explicó.

Asimismo, también enfatizó la importancia de que las familias también estén involucradas en esto, ya que si esto no ocurre, “la verdad es que el alcance que tendrá (esta ley) en el espacio escolar va a ser limitado y no va a ser efectivo. Necesitamos que nos comprometamos todos en ir erradicando, sobre todo en la primera etapa de desarrollo de las personas, el uso de los celulares como una herramienta que, finalmente, solo genera efectos perniciosos cuando estas no están suficientemente reguladas para su correcto uso”.

Desde el legislativo, el diputado RN Diego Schalper, autor de unas de las mociones que se refundieron para dar paso a este proyecto, celebró la aprobación, señalando que “el uso indiscriminado de celulares en menores de edad le hace mucho daño a nuestros niños”.

“Les hace mucho daño, especialmente, en las aulas, aemás del daño que ya realiza en términos de su adicción y una serie de fenómenos propios de la manipulación de celulares por parte de menores de edad, tiene que ver también con cómo afecta el proceso pedagógico en las aulas”, expresó.

“Nuestra convicción era eliminar los celulares de los colegios. El proyecto ha matizado algunas cosas en la educación parvularia, media y básica, pero yo estoy muy conforme, porque avanza en el sentido correcto, que es eliminar los celulares en las salas de clase”, señaló.

Los beneficios de esta iniciativa también los destacó el diputado, Héctor Barría (DC), quien apuntó que erradicar de las salas de clases el celular le parecía “una idea acertada”.

“Hoy día hay una dependencia que no se ha sabido tratar de la mejor manera posible”, señaló. “Podría ser un aliado, es verdad, pero cuando tú preguntas muchas veces a algunos estudiantes buscar información en el teléfono, no conocen esa destreza, pero sí editar videos, y el ciberacoso y el ciberbullying, que son situaciones nefastas”.

“Llegó el momento de colocar el énfasis que la pedagogía, en el acceso a los libros, que los recreos sean para el deporte y la cultura, sea el tema que se deba tratar en las aulas de clase”, añadió.