Cámara de Diputados aprueba proyecto que regula y prohíbe los celulares en las salas de clases y se despacha a ley

La Cámara de Diputados aprobó esta jornada el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que busca prohibir y regular el uso de dispositivos digitales en establecimientos educacionales.

La iniciativa tiene el objetivo de mejorar la convivencia escolar y el rendimiento escolar de los estudiantes, disminyendo así las distracciones en la sala de clases.

El proyecto, aprobado ahora en tercer trámite por la cámara baja y que pasa a ser despachado como ley, acogió las modificaciones realizadas en el Senado, y unificó siete mociones que fueron presentadas anteriormente.

Con su aprobación, a partir del próximo año todos los establecimientos parvularios, básicos y medios del país deberán prohibir el uso de celulares durante las actividades curriculares.

La propuesta además establece excepciones específicas para el uso de los dispositivos móviles, como situaciones de salud, emergencias o catástrofes, además de actividades pedagógicas donde el celular sea útil y solicitudes fundadas de apoderados por razones de seguridad.

En la enseñanza media en tanto, los colegios podrán definir horarios o espacios donde el uso esté permitido, considerando la autonomía progresiva de los estudiantes.

Ahora, tras la aprobación de esta ley, los establecimiento educacionales deberán actualizar sus reglamentos internos antes del 30 de junio de 2026 y, en 2030 el Ministerio de Educación deberá presentar una evaluación nacional sobre convivencia, rendimiento, bienestar socioemocional y acceso digital.