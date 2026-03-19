Violenta noche en la RM: seis homicidios se registraron en las últimas 24 horas

Una violenta jornada se vivió en la Región Metropolitana (RM), donde solo en las últimas 24 horas seis personas fallecieron en manos de terceros.

De acuerdo con información policial, uno de los casos ocurrió en la comuna de Quilicura, donde un ciudadano de nacionalidad haitiana falleció tras recibir múltiples puñaladas en su cuerpo.

El hombre fue asistido por personal de seguridad municipal cuando se desvaneció en su vehículo. Sin embargo, al momento de recibir ayuda, el sujeto ya se había desplazado por varios kilómetros en su automóvil, por lo que se desconoce dónde y cómo ocurrió el ataque. La situación está siendo investigada por los equipos correspondientes.

A esta situación se suman dos homicidios registrados en la comuna de San Joaquín, donde un tío y su sobrino recibieron múltiples disparos en una balacera.

De acuerdo con información policial, ambos regresaban a su hogar en la en población La Legua tras participar de un partido de fútbol. Fue en ese momento donde fueron abordados por desconocidos.

Las víctimas son un hombre de 35 años y su sobrino de 25 años. Uno de ellos recibió 15 impactos balísticos, mientras que el otro fue baleado en seis oportunidades.

En otro punto de la RM, en la comuna de Cerro Navia, se registró otra balacera, donde un adolescente de 17 años recibió una bala en su cabeza.

Al momento del ataque, el joven portaba su uniforme escolar puesto que recién había salido de clases. Se juntó en una plaza con amigos y allí llegó un vehículo desde donde propinaron disparos.

En ese mismo lugar, horas antes se había registrado otro homicidio, donde dos personas fueron baleadas en la intersección de Siberia con Los Urales, una de las víctimas falleció tras recibir ocho impactos balísticos, mientras que la otra se encuentra internada tras resultar con graves heridas.

A estos casos se suma un femicidio ocurrido en la comuna de Paine, donde un hombre de 45 años habría asesinado a su pareja y madre de su hijo, una joven de 25 años, en plena vía pública.

Este último caso provocó que el Ministerio de la Mujer presentara la primera querella en la gestión de José Antonio Kast.